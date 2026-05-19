Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 19 à 21)

De nombreuses tensions.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 7 et 19 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs
AZACTAM : mise en place d'un contingentement qualitatif strict
AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Fermeture du canal ville
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1g polvo para solución inyectable destinées aux marchés espagnols à compter du 9 janvier 2026
- Contingentement qualitatif (cf. notre article du 19 mai 2026) :
- Arrêt des prescriptions d'AZACTAM dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines.
- Réserver l’AZACTAM aux seules indications définies dans le formulaire de commande qui devra accompagner chaque commande.
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d'information du laboratoire Delbert à l'attention des professionnels de santé à l'hôpital (7 mai 2026)
Formulaire de demande de traitement pour la spécialité (7 mai 2026)
CONCERTA LP : rupture de stock du dosage à 36 mg
CONCERTA LP 18 mg, LP 36 mg et LP 54 mg comprimé à libération prolongée (méthylphénidate chlorhydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Dosage à 36 mg : Situation en ville : rupture
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
- Remise à disposition des dosages à 18 mg et 54 mg (cf. paragraphe « remises à disposition »)
DEXOCOL collyre : remise à disposition reportée en décembre 2026
DEXOCOL 1 mg/mL collyre en solution (dexaméthasone phosphate sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville, maintenu jusqu'en décembre
- Date de remise à disposition prévue : fin décembre 2026 (au lieu de mars 2026, cf. notre article du 3 juillet 2026)
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Horus Pharma à destination des professionnels de santé (11 mai 2026) : afin d’assurer une répartition équitable sur le territoire français, un contingentement quantitatif est appliqué sur cette spécialité jusqu’au mois de décembre 2026.
KENACORT RETARD 40 mg : indisponibilité persistante en ville et consignes du laboratoire
KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (acétonide de triamcinolone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture de stock persistante faisant suite à un retard de production
- Situation à l'hôpital non impactée : « La distribution à l’hôpital est à ce jour maintenue afin de sécuriser la prise en charge des patients hospitalisés »
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire BMS à l’attention des professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 18 mai 2026) : le laboratoire rappelle que :
- KENACORT RETARD est une préparation à action prolongée qui n’est pas indiquée dans les situations aiguës
- et qu’il existe des options thérapeutiques commercialisées en France :
- liste des corticoïdes injectables partageant les mêmes indications que KENACORT RETARD 40 mg/1 ml, suspension injectable : bétaméthasone, prednisolone, méthylprednisolone, dexaméthasone, triamcinolone
LEVOCARNIL : remise à disposition reportée en juin 2026
LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition : courant juin 2026, au lieu de mai (cf. notre article du 5 mai 2026)
LONQUEX : rupture de stock de la présentation en flacon
LONQUEX 6 mg/0,6 mL solution injectable en flacon (lipegfilgrastim)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Disponibilité en quantité suffisante de la présentation LONQUEX 6 mg/0,6 mL solution injectable en seringue préremplie
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE unidose : une spécialité importée en dépannage, pour les hôpitaux français
NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE collyre en récipient unidose (phényléphrine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture de la boîte de 100
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire à l'hôpital d’unités de la spécialité Minims Phényléphrine Chlorhydrate 100 mg/ml, collyre en solution initialement destinée au marché du Benelux à compter du 19 mai 2026
- Les spécialités NEOSYNEPHRINE 5 % FAURE collyre en solution en flacon et NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE collyre en solution en flacon restent disponibles.
- Date de remise à disposition prévue indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Europhta à l’attention des professionnels de santé hospitaliers (18 mai 2026) : la spécialité Minims Phenylephrine Chlorhydrate 100 mg/ml collyre en solution (boîte de 20 unidoses de 0,5 mL) présente des différences avec la spécialité française, en termes de volume par unidose, d'excipients, de modalités de conservation, du nombre d’unités par conditionnement, de code CIP (cf. Tableau de présentation des différences dans le courrier).
Les pictogrammes « grossesse » et « conduite » sont absents sur la boîte de la spécialité importée.
Les commandes sont à effectuer auprès de Movianto.
RIFADINE 300 mg : remise à disposition reportée en juin 2026
RIFADINE 300 mg gélule (rifampicine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : en juin 2026, au lieu d'avril 2026 (cf. notre article du 20 janvier 2026)
RITONAVIR ARROW : nouvel épisode de rupture
RITONAVIR ARROW 100 mg comprimé pelliculé (ritonavir)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : non impactée
- D’autres laboratoires disposent d’unités
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
SYNAREL : réserver les unités restantes aux patientes en cours de traitement
SYNAREL 0,2 mg/dose solution pour pulvérisation nasale (nafaréline)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la nafaréline
- Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Pfizer à l’attention des professionnels de santé (6 mai 2026) : les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la Nafaréline.
VICTAN : rupture de stock en prévision, jusqu'en 2027
VICTAN 2 mg comprimé pelliculé sécable (loflazépate d'éthyle)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture prévue en fin d’année 2026. Cette situation fait suite à l’arrêt de la production par le site de fabrication actuel impliquant un nécessaire transfert de cette fabrication vers une nouvelle usine afin d’assurer un approvisionnement plus équilibré des lots de produits finis.
- Stock restant très limité
- Contingentement quantitatif appliqué en ville sur les stocks restant
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée (premier trimestre 2027 selon le laboratoire)
Complément d'information par le laboratoire
Courrier du laboratoire Neuraxpharm destiné aux professionnels de santé (11 mai 2026) : les solutions thérapeutiques par voie orale sont : l’oxazépam, le clorazépate, le lorazépam, le diazépam, le clotiazépam, le bromazépam, le prazépam et le clobazam.
ZOPHREN injectable : tension persistante pour la présentation en ampoule de 2 mL
ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension de la présentation 1 ampoule de 2 mL
- Remise à disposition prévue début juillet 2026
- À titre exceptionnel et transitoire, les spécialités ONDANSETRON 2 mg/mL solution injectable des laboratoires Accord, Kabi, Renaudin et Viatris disponibles à l'hôpital peuvent être rétrocédées par les pharmacies hospitalières aux patients ambulatoires, en application des dispositions de l'article L.5121-30 du Code de la santé publique
- Remise à disposition normale de :
- la présentation en boîte de 10 ampoules de 2 mL depuis fin juillet 2024
- la présentation en boîte de 8 ampoules de 4 mL depuis mi-septembre 2024
- la présentation 1 ampoule de 4 mL depuis avril 2025
Remises à disposition normales
L'ANSM a confirmé les remises à disposition suivantes :
- CONCERTA LP 18 mg et LP 54 mg comprimé à libération prolongée (méthylphénidate chlorhydrate) respectivement depuis le 12 mai 2026 et le 5 mai 2026 après plusieurs mois de perturbation.
- CYANOKIT 5 g poudre pour solution pour perfusion (hydroxocobalamine) depuis le 12 mai 2026, après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 6 janvier 2026)
- FIASP FLEXTOUCH 100 unités/mL solution injectable en stylo prérempli (insuline asparte) depuis le 15 mai 2026, après plusieurs mois de tension en ville (cf. notre article du 16 septembre 2025)
- FIASP PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte) depuis le 15 mai 2026, après plusieurs mois de tension en ville (cf. notre article du 26 août 2025)
- TOUJEO 300 unités/mL DOUBLESTAR solution injectable en stylo prérempli (insuline glargine) depuis le 15 mai 2026, après une période de tension (cf. notre article du 2 avril 2026)
- UN-ALFA 0,10 microgramme solution buvable en gouttes (alfacalcidol) depuis le 19 novembre 2025, après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 2 septembre 2025).
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 19 mai 2026)
- AZACTAM 1 g pdre p sol inj/p perf
- CONCERTA LP 18 mg cp LP
- CONCERTA LP 36 mg cp LP
- CONCERTA LP 54 mg cp LP
- CYANOKIT 5 g pdre p sol p perf
- DEXOCOL 1 mg/ml collyre sol
- FIASP FLEXTOUCH 100 U/ml sol inj en stylo prérempli
- FIASP PUMPCART 100 U/ml sol inj cart
- KENACORT RETARD 40 mg/1 ml susp inj
- LEVOCARNIL 1 g/5 ml sol inj en ampoule
- LONQUEX 6 mg sol inj en seringue préremplie
- LONQUEX 6 mg/0,6 ml sol inj
- NEOSYNEPHRINE FAURE 10 % collyre récip unidose
- RIFADINE 300 mg gél
- RITONAVIR ARROW 100 mg cp pellic
- SYNAREL 0,2 mg/dose sol p pulv nasal
- TOUJEO DOUBLESTAR 300 U/ml sol inj en stylo prérempli
- UN-ALFA 0,10 µg sol buv en gouttes
- VICTAN 2 mg cp pellic séc
- ZOPHREN 2 mg/ml sol inj en ampoule IV
- Agranulocytose et neutropénie
- Alcool : mésusage et prise en charge du sevrage
- Anesthésie
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Cancers : complications des chimiothérapies
- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Endocardite infectieuse : traitement
- Gonarthrose, coxarthrose
- Infections des voies biliaires
- Infections génitales de la femme
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Infections urinaires masculines
- Insuffisance rénale chronique
- Méningite aiguë de l'adulte
- Méningite de l'enfant
- Polyarthrite rhumatoïde
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- Rhinite allergique
- Soins palliatifs et accompagnement
- Spondylarthrite ankylosante
- TDAH
- Trouble anxieux généralisé
- Tuberculose pulmonaire
- Urétrite masculine
- VIH (infection par le)
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