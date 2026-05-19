Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 19 à 21)

Entre les 7 et 19 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

AZACTAM : mise en place d'un contingentement qualitatif strict

AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture Fermeture du canal ville

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1g polvo para solución inyectable destinées aux marchés espagnols à compter du 9 janvier 2026

Contingentement qualitatif (cf. notre article du 19 mai 2026) : Arrêt des prescriptions d'AZACTAM dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines. Réserver l’AZACTAM aux seules indications définies dans le formulaire de commande qui devra accompagner chaque commande.

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d'information du laboratoire Delbert à l'attention des professionnels de santé à l'hôpital (7 mai 2026)

Formulaire de demande de traitement pour la spécialité (7 mai 2026)

CONCERTA LP : rupture de stock du dosage à 36 mg

CONCERTA LP 18 mg, LP 36 mg et LP 54 mg comprimé à libération prolongée (méthylphénidate chlorhydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Dosage à 36 mg : Situation en ville : rupture

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Remise à disposition des dosages à 18 mg et 54 mg (cf. paragraphe « remises à disposition »)

DEXOCOL collyre : remise à disposition reportée en décembre 2026

DEXOCOL 1 mg/mL collyre en solution (dexaméthasone phosphate sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville, maintenu jusqu'en décembre

Date de remise à disposition prévue : fin décembre 2026 (au lieu de mars 2026, cf. notre article du 3 juillet 2026)

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Horus Pharma à destination des professionnels de santé (11 mai 2026) : afin d’assurer une répartition équitable sur le territoire français, un contingentement quantitatif est appliqué sur cette spécialité jusqu’au mois de décembre 2026.

KENACORT RETARD 40 mg : indisponibilité persistante en ville et consignes du laboratoire

KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (acétonide de triamcinolone)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture de stock persistante faisant suite à un retard de production

Situation à l'hôpital non impactée : « La distribution à l’hôpital est à ce jour maintenue afin de sécuriser la prise en charge des patients hospitalisés »

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire BMS à l’attention des professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 18 mai 2026) : le laboratoire rappelle que :

KENACORT RETARD est une préparation à action prolongée qui n’est pas indiquée dans les situations aiguës

et qu’il existe des options thérapeutiques commercialisées en France : liste des corticoïdes injectables partageant les mêmes indications que KENACORT RETARD 40 mg/1 ml, suspension injectable : bétaméthasone, prednisolone, méthylprednisolone, dexaméthasone, triamcinolone



LEVOCARNIL : remise à disposition reportée en juin 2026

LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition : courant juin 2026, au lieu de mai (cf. notre article du 5 mai 2026)

LONQUEX : rupture de stock de la présentation en flacon

LONQUEX 6 mg/0,6 mL solution injectable en flacon (lipegfilgrastim)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Disponibilité en quantité suffisante de la présentation LONQUEX 6 mg/0,6 mL solution injectable en seringue préremplie

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE unidose : une spécialité importée en dépannage, pour les hôpitaux français

NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE collyre en récipient unidose (phényléphrine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture de la boîte de 100

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire à l'hôpital d’unités de la spécialité Minims Phényléphrine Chlorhydrate 100 mg/ml, collyre en solution initialement destinée au marché du Benelux à compter du 19 mai 2026

Les spécialités NEOSYNEPHRINE 5 % FAURE collyre en solution en flacon et NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE collyre en solution en flacon restent disponibles.

Date de remise à disposition prévue indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Europhta à l’attention des professionnels de santé hospitaliers (18 mai 2026) : la spécialité Minims Phenylephrine Chlorhydrate 100 mg/ml collyre en solution (boîte de 20 unidoses de 0,5 mL) présente des différences avec la spécialité française, en termes de volume par unidose, d'excipients, de modalités de conservation, du nombre d’unités par conditionnement, de code CIP (cf. Tableau de présentation des différences dans le courrier).

Les pictogrammes « grossesse » et « conduite » sont absents sur la boîte de la spécialité importée.

Les commandes sont à effectuer auprès de Movianto.

RIFADINE 300 mg : remise à disposition reportée en juin 2026

RIFADINE 300 mg gélule (rifampicine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : en juin 2026, au lieu d'avril 2026 (cf. notre article du 20 janvier 2026)

RITONAVIR ARROW : nouvel épisode de rupture

RITONAVIR ARROW 100 mg comprimé pelliculé (ritonavir)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : non impactée

D’autres laboratoires disposent d’unités

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

SYNAREL : réserver les unités restantes aux patientes en cours de traitement

SYNAREL 0,2 mg/dose solution pour pulvérisation nasale (nafaréline)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la nafaréline

Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Pfizer à l’attention des professionnels de santé (6 mai 2026) : les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la Nafaréline.

VICTAN : rupture de stock en prévision, jusqu'en 2027

VICTAN 2 mg comprimé pelliculé sécable (loflazépate d'éthyle)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture prévue en fin d’année 2026. Cette situation fait suite à l’arrêt de la production par le site de fabrication actuel impliquant un nécessaire transfert de cette fabrication vers une nouvelle usine afin d’assurer un approvisionnement plus équilibré des lots de produits finis.

Stock restant très limité

Contingentement quantitatif appliqué en ville sur les stocks restant

Date de remise à disposition prévue : indéterminée (premier trimestre 2027 selon le laboratoire)

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire Neuraxpharm destiné aux professionnels de santé (11 mai 2026) : les solutions thérapeutiques par voie orale sont : l’oxazépam, le clorazépate, le lorazépam, le diazépam, le clotiazépam, le bromazépam, le prazépam et le clobazam.

ZOPHREN injectable : tension persistante pour la présentation en ampoule de 2 mL

ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension de la présentation 1 ampoule de 2 mL

Remise à disposition prévue début juillet 2026

À titre exceptionnel et transitoire, les spécialités ONDANSETRON 2 mg/mL solution injectable des laboratoires Accord, Kabi, Renaudin et Viatris disponibles à l'hôpital peuvent être rétrocédées par les pharmacies hospitalières aux patients ambulatoires, en application des dispositions de l'article L.5121-30 du Code de la santé publique

Remise à disposition normale de : la présentation en boîte de 10 ampoules de 2 mL depuis fin juillet 2024 la présentation en boîte de 8 ampoules de 4 mL depuis mi-septembre 2024 la présentation 1 ampoule de 4 mL depuis avril 2025



Remises à disposition normales

L'ANSM a confirmé les remises à disposition suivantes :