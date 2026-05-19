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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 19 à 21)

    Entre les 7 et 19 mai 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    De nombreuses tensions.

    De nombreuses tensions.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 7 et 19 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    AZACTAM : mise en place d'un contingentement qualitatif strict

    AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture
      • Fermeture du canal ville
    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1g polvo para solución inyectable destinées aux marchés espagnols à compter du 9 janvier 2026
    • Contingentement qualitatif (cf. notre article du 19 mai 2026) :
      • Arrêt des prescriptions d'AZACTAM dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines.
      • Réserver l’AZACTAM aux seules indications définies dans le formulaire de commande qui devra accompagner chaque commande.
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d'information du laboratoire Delbert à l'attention des professionnels de santé à l'hôpital (7 mai 2026)
    Formulaire de demande de traitement pour la spécialité (7 mai 2026)

    CONCERTA LP : rupture de stock du dosage à 36 mg

    CONCERTA LP 18 mg, LP 36 mg et LP 54 mg comprimé à libération prolongée (méthylphénidate chlorhydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Dosage à 36 mg : Situation en ville : rupture
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée
    • Remise à disposition des dosages à 18 mg et 54 mg (cf. paragraphe « remises à disposition »)

    DEXOCOL collyre : remise à disposition reportée en décembre 2026

    DEXOCOL 1 mg/mL collyre en solution (dexaméthasone phosphate sodique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Horus Pharma à destination des professionnels de santé (11 mai 2026) : afin d’assurer une répartition équitable sur le territoire français, un contingentement quantitatif est appliqué sur cette spécialité jusqu’au mois de décembre 2026.

    KENACORT RETARD 40 mg : indisponibilité persistante en ville et consignes du laboratoire

    KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (acétonide de triamcinolone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture de stock persistante faisant suite à un retard de production
    • Situation à l'hôpital non impactée : « La distribution à l’hôpital est à ce jour maintenue afin de sécuriser la prise en charge des patients hospitalisés »
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire BMS à l’attention des professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 18 mai 2026) : le laboratoire rappelle que :

    • KENACORT RETARD est une préparation à action prolongée qui n’est pas indiquée dans les situations aiguës
    • et qu’il existe des options thérapeutiques commercialisées en France :
      • liste des corticoïdes injectables partageant les mêmes indications que KENACORT RETARD 40 mg/1 ml, suspension injectable : bétaméthasone, prednisolone, méthylprednisolone, dexaméthasone, triamcinolone

    LEVOCARNIL : remise à disposition reportée en juin 2026

    LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    LONQUEX : rupture de stock de la présentation en flacon

    LONQUEX 6 mg/0,6 mL solution injectable en flacon (lipegfilgrastim)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE unidose : une spécialité importée en dépannage, pour les hôpitaux français

    NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE collyre en récipient unidose (phényléphrine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Europhta à l’attention des professionnels de santé hospitaliers (18 mai 2026) : la spécialité Minims Phenylephrine Chlorhydrate 100 mg/ml collyre en solution (boîte de 20 unidoses de 0,5 mL) présente des différences avec la spécialité française, en termes de volume par unidose, d'excipients, de modalités de conservation, du nombre d’unités par conditionnement, de code CIP (cf. Tableau de présentation des différences dans le courrier).

    Les pictogrammes « grossesse » et « conduite » sont absents sur la boîte de la spécialité importée. 
    Les commandes sont à effectuer auprès de Movianto.

    RIFADINE 300 mg : remise à disposition reportée en juin 2026

    RIFADINE 300 mg gélule (rifampicine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    RITONAVIR ARROW : nouvel épisode de rupture

    RITONAVIR ARROW 100 mg comprimé pelliculé (ritonavir)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • D’autres laboratoires disposent d’unités
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    SYNAREL : réserver les unités restantes aux patientes en cours de traitement

    SYNAREL 0,2 mg/dose solution pour pulvérisation nasale (nafaréline)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la nafaréline
    • Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Pfizer à l’attention des professionnels de santé (6 mai 2026) : les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la Nafaréline.

    VICTAN : rupture de stock en prévision, jusqu'en 2027

    VICTAN 2 mg comprimé pelliculé sécable (loflazépate d'éthyle)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture prévue en fin d’année 2026. Cette situation fait suite à l’arrêt de la production par le site de fabrication actuel impliquant un nécessaire transfert de cette fabrication vers une nouvelle usine afin d’assurer un approvisionnement plus équilibré des lots de produits finis.
    • Stock restant très limité
    • Contingentement quantitatif appliqué en ville sur les stocks restant
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée (premier trimestre 2027 selon le laboratoire)

    Complément d'information par le laboratoire

    Courrier du laboratoire Neuraxpharm destiné aux professionnels de santé (11 mai 2026) : les solutions thérapeutiques par voie orale sont : l’oxazépam, le clorazépate, le lorazépam, le diazépam, le clotiazépam, le bromazépam, le prazépam et le clobazam.

    ZOPHREN injectable : tension persistante pour la présentation en ampoule de 2 mL

    ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension de la présentation 1 ampoule de 2 mL 
    • Remise à disposition prévue début juillet 2026
    • À titre exceptionnel et transitoire, les spécialités ONDANSETRON 2 mg/mL solution injectable des laboratoires Accord, Kabi, Renaudin et Viatris disponibles à l'hôpital peuvent être rétrocédées par les pharmacies hospitalières aux patients ambulatoires, en application des dispositions de l'article L.5121-30 du Code de la santé publique
    • Remise à disposition normale de :
      • la présentation en boîte de 10 ampoules de 2 mL depuis fin juillet 2024
      • la présentation en boîte de 8 ampoules de 4 mL depuis mi-septembre 2024
      • la présentation 1 ampoule de 4 mL depuis avril 2025

    Remises à disposition normales

    L'ANSM a confirmé les remises à disposition suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 19 mai 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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