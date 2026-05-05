Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 19)

Des ruptures de stock et des mises à disposition reportées.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 30
BURINEX comprimé : un contingentement quantitatif en réponse à la tension d'approvisionnement
BURINEX 1 mg et 5 mg comprimé (bumétanide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026
NB. La spécialité BURINEX 2 mg/4 ml IV solution injectable en ampoule (CIP 3400932858422) n’est pas impactée par ces mesures.
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Alloga à l’attention des professionnels de santé (30 avril 2026) :
- contingentement quantitatif :
- prescripteur : privilégier lorsque la situation clinique du patient le permet le recours à une alternative diurétique appropriée
- pharmacien : limiter la quantité de BURINEX (1 mg et 5 mg) délivrée par patient au strict nécessaire
- modalités d'approvisionnement en période de tension :
- l’approvisionnement via les grossistes-répartiteurs reste le circuit de délivrance de première intention
- activation d'un dispositif de dépannage officinal : demande de dépannage à transmettre au service d'ALLOGA « SOS officine » en composant le numéro suivant : 0 805 41 05 41
LEVOCARNITINE 1g/5 mL (LEVOCARNIL) : en rupture jusqu'à mi-mai 2026
LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition : mi-mai 2026
OXYBUPROCAÏNE THEA : mise à disposition d'une spécialité belge en boîte de 20 unidoses
CHLORHYDRATE D'OXYBUPROCAÏNE THEA 1,6 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (oxybuprocaïne) - Boîtes de 20 unidoses et 100 unidoses
État de disponibilité selon l'ANSM
- Boîte de 20 unidoses (CIP 3400936576865) : rupture persistante (cf. notre article du 17 février 2026)
- Mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de boîtes de 20 unidoses de Minims Oxybuprocaine Chlorhydrate 4 mg/ml collyre en solution du Laboratoire Bausch&Lomb initialement prévues pour le marché belge. Ces unités seront exclusivement destinées à la vente directe aux ophtalmologistes dans le cadre des unités professionnelles
- Date de remise à disposition fin mai 2026
- Boîte de 100 unidoses (CIP 3400936576926 et UCD 3400891605211) : tension persistante
- Importation à titre exceptionnel et transitoire de boîtes de 30 unidoses de la spécialité Novesina 4 mg/ml collirio, soluzione initialement destinée au marché Italien. Ces unités sont mises à disposition depuis le 16 février 2026 comme l’indique le courrier du laboratoire aux professionnels de santé hospitaliers (cf. notre article du 17 février 2026).
- Remise à disposition prévue indéterminée (et non en avril comme annoncé en février).
Gamme TARKA LP : remise à disposition reportée en juillet 2026
TARKA LP 180 mg/2 mg, TARKA LP 240 mg/2 mg et TARKA LP 240 mg/4 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (vérapamil/trandolapril)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Pour TARKA LP 180 mg/2 mg boîtes de 30 et de 90 :
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026 au lieu de juin (cf. notre article du 24 mars 2026)
- Pour TARKA LP 240 mg/2 mg boîtes de 30 et de 90 :
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026
- Pour TARKA LP 240 mg/4 mg boîte de 30 :
- Situation en ville : tension
- Tension d’approvisionnement du circuit ville avec mise en place d’un contingentement quantitatif
- Remise à disposition prévue fin juillet 2026
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 5 mai 2026)
- BACLOFENE EG 10 mg cp séc
- BURINEX 1 mg cp
- BURINEX 5 mg cp
- CHLORHYDRATE D'OXYBUPROCAINE THEA 1,6 mg/0,4 ml collyre récip unidose
- LEVOCARNIL 1 g/5 ml sol inj en ampoule
- PYLERA 140 mg/125 mg/125 mg gél
- TARKA LP 180 mg/2 mg cp pellic LP
- TARKA LP 240 mg/2 mg cp pellic LP
- TARKA LP 240 mg/4 mg cp pellic LP
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