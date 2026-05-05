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    #Médicaments #Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 19)

    Entre les 30 avril et 5 mai 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Des ruptures de stock et des mises à disposition reportées.

    Des ruptures de stock et des mises à disposition reportées.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 30 avril et 5 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    BURINEX comprimé : un contingentement quantitatif en réponse à la tension d'approvisionnement

    BURINEX 1 mg et 5 mg comprimé (bumétanide)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
    • Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026

    NB. La spécialité BURINEX 2 mg/4 ml IV solution injectable en ampoule (CIP 3400932858422) n’est pas impactée par ces mesures.

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Alloga à l’attention des professionnels de santé (30 avril 2026) : 

    • contingentement quantitatif : 
      • prescripteur : privilégier lorsque la situation clinique du patient le permet le recours à une alternative diurétique appropriée
      • pharmacien : limiter la quantité de BURINEX (1 mg et 5 mg) délivrée par patient au strict nécessaire
    • modalités d'approvisionnement en période de tension :
      • l’approvisionnement via les grossistes-répartiteurs reste le circuit de délivrance de première intention 
      • activation d'un dispositif de dépannage officinal : demande de dépannage à transmettre au service d'ALLOGA « SOS officine » en composant le numéro suivant : 0 805 41 05 41

    LEVOCARNITINE 1g/5 mL (LEVOCARNIL) : en rupture jusqu'à mi-mai 2026

    LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture
    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Date de remise à disposition : mi-mai 2026

    OXYBUPROCAÏNE THEA : mise à disposition d'une spécialité belge en boîte de 20 unidoses

    CHLORHYDRATE D'OXYBUPROCAÏNE THEA 1,6 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (oxybuprocaïne) - Boîtes de 20 unidoses et 100 unidoses

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Boîte de 20 unidoses (CIP 3400936576865) : rupture persistante (cf. notre article du 17 février 2026)
      • Mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de boîtes de 20 unidoses de Minims Oxybuprocaine Chlorhydrate 4 mg/ml collyre en solution du Laboratoire Bausch&Lomb initialement prévues pour le marché belge. Ces unités seront exclusivement destinées à la vente directe aux ophtalmologistes dans le cadre des unités professionnelles
      • Date de remise à disposition fin mai 2026
    • Boîte de 100 unidoses (CIP  3400936576926 et UCD 3400891605211) : tension persistante

    Gamme TARKA LP : remise à disposition reportée en juillet 2026 

    TARKA LP 180 mg/2 mgTARKA LP 240 mg/2 mg et TARKA LP 240 mg/4 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (vérapamil/trandolapril)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remises à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 5 mai 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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