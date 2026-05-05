Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 19)

Des ruptures de stock et des mises à disposition reportées.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 30 avril et 5 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

BURINEX comprimé : un contingentement quantitatif en réponse à la tension d'approvisionnement

BURINEX 1 mg et 5 mg comprimé (bumétanide)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville

Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026

NB. La spécialité BURINEX 2 mg/4 ml IV solution injectable en ampoule (CIP 3400932858422) n’est pas impactée par ces mesures.

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Alloga à l’attention des professionnels de santé (30 avril 2026) :

contingentement quantitatif : prescripteur : privilégier lorsque la situation clinique du patient le permet le recours à une alternative diurétique appropriée pharmacien : limiter la quantité de BURINEX (1 mg et 5 mg) délivrée par patient au strict nécessaire

modalités d'approvisionnement en période de tension : l’approvisionnement via les grossistes-répartiteurs reste le circuit de délivrance de première intention activation d'un dispositif de dépannage officinal : demande de dépannage à transmettre au service d'ALLOGA « SOS officine » en composant le numéro suivant : 0 805 41 05 41



LEVOCARNITINE 1g/5 mL (LEVOCARNIL) : en rupture jusqu'à mi-mai 2026

LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition : mi-mai 2026

OXYBUPROCAÏNE THEA : mise à disposition d'une spécialité belge en boîte de 20 unidoses

CHLORHYDRATE D'OXYBUPROCAÏNE THEA 1,6 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (oxybuprocaïne) - Boîtes de 20 unidoses et 100 unidoses

État de disponibilité selon l'ANSM

Boîte de 20 unidoses (CIP 34009 3657686 5) : rupture persistante (cf. notre article du 17 février 2026) Mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de boîtes de 20 unidoses de Minims Oxybuprocaine Chlorhydrate 4 mg/ml collyre en solution du Laboratoire Bausch&Lomb initialement prévues pour le marché belge. Ces unités seront exclusivement destinées à la vente directe aux ophtalmologistes dans le cadre des unités professionnelles Date de remise à disposition fin mai 2026

5) : rupture persistante (cf. notre article du 17 février 2026) Boîte de 100 unidoses (CIP 34009 3657692 6 et UCD 3400891605211) : tension persistante Importation à titre exceptionnel et transitoire de boîtes de 30 unidoses de la spécialité Novesina 4 mg/ml collirio, soluzione initialement destinée au marché Italien. Ces unités sont mises à disposition depuis le 16 février 2026 comme l’indique le courrier du laboratoire aux professionnels de santé hospitaliers (cf. notre article du 17 février 2026). Remise à disposition prévue indéterminée (et non en avril comme annoncé en février).

6 et UCD 3400891605211) : tension persistante

Gamme TARKA LP : remise à disposition reportée en juillet 2026

TARKA LP 180 mg/2 mg, TARKA LP 240 mg/2 mg et TARKA LP 240 mg/4 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (vérapamil/trandolapril)

État de disponibilité selon l'ANSM

Remises à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :