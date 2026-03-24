Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 12 et 13)

Une spécialité italienne à la rescousse.VIDAL
Entre les 20 et 24 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs
ALEPSAL : un retour à une situation normale en juin plutôt qu'en mai
ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension (cf. notre article du 17 mars 2026)
- Situation à l'hôpital : tension
- Les dosages 15 mg, 50 mg et 100 mg sont en rupture
- Le dosage 150 mg est en tension
- Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles
- Date de remise à disposition prévue début juin 2026, au lieu de début mai annoncé initialement
PERSANTINE injectable : nouvel épisode de tension et mise à disposition d'une version italienne
PERSANTINE 10 mg/2 mL solution injectable en ampoule (dipyridamole) - Spécialité hospitalière
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Persantin 10 mg/2 ml soluzione per infusione initialement destinées au marché italien
- Date de remise à disposition prévue : fin avril 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Eurodep Pharma à l’attention des professionnels de santé (20 mars 2026, ANSM) : les unités italiennes sont conformes en termes de procédés de fabrication, libération et contrôle, au dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) enregistré en France. Elles ont été fabriquées et contrôlées sur le même site que la spécialité française.
Les différences entre les spécialités française et italienne sont présentées dans un tableau, dans le courrier. Les principales différences sont l’absence des pictogrammes d’avertissement (grossesse et conduite automobile) sur le conditionnement secondaire de la spécialité italienne, et les modalités de conservation.
Gamme TARKA LP : persistance des tensions pour certaines présentations
TARKA LP 180 mg/2 mg, TARKA LP 240 mg/2 mg et TARKA LP 240 mg/4 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (trandolapril/vérapamil)
État de disponibilité selon l'ANSM
Pour TARKA LP 180 mg/2 mg en boîte de 30 et de 90 comprimés, TARKA LP 240 mg/2 mg en boîte de 90 comprimés, et TARKA LP 240 mg/4 mg en boîte de 30 comprimés :
- Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 19 février 2026)
- Tension d’approvisionnement du circuit ville avec mise en place d’un contingentement quantitatif
- Remise à disposition prévue en juin 2026
Une partie de la gamme TARKA LP est remise à disposition normale depuis le 19 mars 2026 (cf. paragraphe suivant).
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- EFFIZINC 15 mg gélule (gluconate de zinc), après une période de perturbation (information fournie par le laboratoire) ;
- HEXATRIONE 2 % suspension injectable intra-articulaire (triamcinolone hexacétonide), depuis le 16 mars 2026 après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 3 juin 2025) ;
- TARKA LP 240 mg/4 mg en boîte de 90 comprimés et TARKA LP 240 mg/2 mg en boîte de 30 comprimés, depuis le 19 mars 2026, après plusieurs mois de tension.
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 24 mars 2026)
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.