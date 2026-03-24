  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    #Médicaments #Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 12 et 13)

    Entre les 20 et 24 mars 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    Une spécialité italienne à la rescousse.

    Une spécialité italienne à la rescousse.VIDAL

    Entre les 20 et 24 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

    ALEPSAL : un retour à une situation normale en juin plutôt qu'en mai

    ALEPSAL 15 mg50 mg100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension (cf. notre article du 17 mars 2026)
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Les dosages 15 mg, 50 mg et 100 mg sont en rupture
    • Le dosage 150 mg est en tension
    • Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles
    • Date de remise à disposition prévue début juin 2026, au lieu de début mai annoncé initialement

    PERSANTINE injectable : nouvel épisode de tension et mise à disposition d'une version italienne

    PERSANTINE 10 mg/2 mL solution injectable en ampoule (dipyridamole) - Spécialité hospitalière

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Persantin 10 mg/2 ml soluzione per infusione initialement destinées au marché italien
    • Date de remise à disposition prévue : fin avril 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Eurodep Pharma à l’attention des professionnels de santé (20 mars 2026, ANSM) : les unités italiennes sont conformes en termes de procédés de fabrication, libération et contrôle, au dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) enregistré en France. Elles ont été fabriquées et contrôlées sur le même site que la spécialité française.

    Les différences entre les spécialités française et italienne sont présentées dans un tableau, dans le courrier. Les principales différences sont l’absence des pictogrammes d’avertissement (grossesse et conduite automobile) sur le conditionnement secondaire de la spécialité italienne, et les modalités de conservation. 

    Gamme TARKA LP : persistance des tensions pour certaines présentations

    TARKA LP 180 mg/2 mgTARKA LP 240 mg/2 mg et TARKA LP 240 mg/4 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (trandolapril/vérapamil)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour TARKA LP 180 mg/2 mg en boîte de 30 et de 90 comprimésTARKA LP 240 mg/2 mg en boîte de 90 comprimés, et TARKA LP 240 mg/4 mg en boîte de 30 comprimés :

    • Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 19 février 2026)
    • Tension d’approvisionnement du circuit ville avec mise en place d’un contingentement quantitatif
    • Remise à disposition prévue en juin 2026

    Une partie de la gamme TARKA LP est remise à disposition normale depuis le 19 mars 2026 (cf. paragraphe suivant). 

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

     

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 24 mars 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal