Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 12 et 13)

Entre les 20 et 24 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

ALEPSAL : un retour à une situation normale en juin plutôt qu'en mai

ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension (cf. notre article du 17 mars 2026)

Situation à l'hôpital : tension

Les dosages 15 mg, 50 mg et 100 mg sont en rupture

Le dosage 150 mg est en tension

Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles

Date de remise à disposition prévue début juin 2026, au lieu de début mai annoncé initialement

PERSANTINE injectable : nouvel épisode de tension et mise à disposition d'une version italienne

PERSANTINE 10 mg/2 mL solution injectable en ampoule (dipyridamole) - Spécialité hospitalière

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Persantin 10 mg/2 ml soluzione per infusione initialement destinées au marché italien

Date de remise à disposition prévue : fin avril 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Eurodep Pharma à l’attention des professionnels de santé (20 mars 2026, ANSM) : les unités italiennes sont conformes en termes de procédés de fabrication, libération et contrôle, au dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) enregistré en France. Elles ont été fabriquées et contrôlées sur le même site que la spécialité française.

Les différences entre les spécialités française et italienne sont présentées dans un tableau, dans le courrier. Les principales différences sont l’absence des pictogrammes d’avertissement (grossesse et conduite automobile) sur le conditionnement secondaire de la spécialité italienne, et les modalités de conservation.

Gamme TARKA LP : persistance des tensions pour certaines présentations

TARKA LP 180 mg/2 mg, TARKA LP 240 mg/2 mg et TARKA LP 240 mg/4 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (trandolapril/vérapamil)

État de disponibilité selon l'ANSM

Pour TARKA LP 180 mg/2 mg en boîte de 30 et de 90 comprimés, TARKA LP 240 mg/2 mg en boîte de 90 comprimés, et TARKA LP 240 mg/4 mg en boîte de 30 comprimés :

Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 19 février 2026)

Tension d’approvisionnement du circuit ville avec mise en place d’un contingentement quantitatif

Remise à disposition prévue en juin 2026

Une partie de la gamme TARKA LP est remise à disposition normale depuis le 19 mars 2026 (cf. paragraphe suivant).

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :