Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 11 et 12)

Une spécialité étrangère à la rescousse.HagaiLeal / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 13
ALEPSAL : tension sur toute la gamme jusqu'en mai 2026
ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Les dosages 15 mg, 50 mg et 100 mg sont en rupture
- Le dosage 150 mg est en tension
- Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles
- Date de remise à disposition prévue début mai 2026
FIVASA 400 mg comprimé : brève rupture jusqu'en avril 2026
FIVASA 400 mg comprimé enrobé gastrorésistant (mésalazine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Date de remise à disposition prévue : début avril 2026
OMJJARA 100 mg : une spécialité anglaise pour dépanner les pharmacies de ville
OMJJARA 100 mg comprimé pelliculé (momélotinib)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impacté
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Omjjara 100 mg, film-coated tablets, initialement destinées au marché anglais
- Date de remise à disposition prévue : fin avril 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire GSK à l’attention des professionnels de santé (16 mars 2026) : la spécialité importée présente la même composition et les mêmes indications que la spécialité OMJJARA 100 mg commercialisée sur le marché français, et ne diffère que par son conditionnement en langue anglaise.
Elle est délivrée au patient dans un sachet plastique contenant :
- une notice en français
- la lettre d’information du laboratoire GSK à l’attention des patients (16 mars 2026)
Lors de la dispensation, le code CIP du sachet peut être scanné ou saisi manuellement afin de garantir la prise en charge de la spécialité (cf. Encadré). En revanche le datamatrix ne doit pas être scanné.
Spécialités PARLODEL : tension pour tous les dosages, jusqu'en avril et juin 2026
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue courant juin 2026
PARLODEL 5 mg et 10 mg :
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue courant avril 2026
RITONAVIR VIATRIS 100 mg : indisponible pour une durée indéterminée
RITONAVIR VIATRIS 100 mg comprimé pelliculé (ritonavir)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Rupture de stock
- D’autres laboratoires disposent d’unités
- Remise à disposition normale indéterminée
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 17 mars 2026)
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