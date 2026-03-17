Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 11 et 12)

Une spécialité étrangère à la rescousse.HagaiLeal / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 13 et 17 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

ALEPSAL : tension sur toute la gamme jusqu'en mai 2026

ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Les dosages 15 mg, 50 mg et 100 mg sont en rupture

Le dosage 150 mg est en tension

Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles

Date de remise à disposition prévue début mai 2026

FIVASA 400 mg comprimé : brève rupture jusqu'en avril 2026

FIVASA 400 mg comprimé enrobé gastrorésistant (mésalazine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Date de remise à disposition prévue : début avril 2026

OMJJARA 100 mg : une spécialité anglaise pour dépanner les pharmacies de ville

OMJJARA 100 mg comprimé pelliculé (momélotinib)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impacté

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Omjjara 100 mg, film-coated tablets, initialement destinées au marché anglais

Date de remise à disposition prévue : fin avril 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire GSK à l’attention des professionnels de santé (16 mars 2026) : la spécialité importée présente la même composition et les mêmes indications que la spécialité OMJJARA 100 mg commercialisée sur le marché français, et ne diffère que par son conditionnement en langue anglaise.

Elle est délivrée au patient dans un sachet plastique contenant :

une notice en français

la lettre d’information du laboratoire GSK à l’attention des patients (16 mars 2026)

Lors de la dispensation, le code CIP du sachet peut être scanné ou saisi manuellement afin de garantir la prise en charge de la spécialité (cf. Encadré). En revanche le datamatrix ne doit pas être scanné.

Encadré - Étiquette apposée sur le sachet plastique contenant la version anglaise d'OMJJARA

Spécialités PARLODEL : tension pour tous les dosages, jusqu'en avril et juin 2026

État de disponibilité selon l'ANSM

PARLODEL 2,5 mg :

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue courant juin 2026

PARLODEL 5 mg et 10 mg :

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue courant avril 2026

RITONAVIR VIATRIS 100 mg : indisponible pour une durée indéterminée

RITONAVIR VIATRIS 100 mg comprimé pelliculé (ritonavir)

État de disponibilité selon l'ANSM