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    #Médicaments #Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 11 et 12)

    Entre les 13 et 17 mars 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Une spécialité étrangère à la rescousse.

    Une spécialité étrangère à la rescousse.HagaiLeal / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 13 et 17 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    ALEPSAL : tension sur toute la gamme jusqu'en mai 2026

    ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Les dosages 15 mg, 50 mg et 100 mg sont en rupture
    • Le dosage 150 mg est en tension
    • Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles
    • Date de remise à disposition prévue début mai 2026

    FIVASA 400 mg comprimé : brève rupture jusqu'en avril 2026

    FIVASA 400 mg comprimé enrobé gastrorésistant (mésalazine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    OMJJARA 100 mg : une spécialité anglaise pour dépanner les pharmacies de ville

    OMJJARA 100 mg comprimé pelliculé (momélotinib)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impacté
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Omjjara 100 mg, film-coated tablets, initialement destinées au marché anglais
    • Date de remise à disposition prévue : fin avril 2026

    Complément d'information par le laboratoire 

    Lettre d’information du laboratoire GSK à l’attention des professionnels de santé (16 mars 2026) : la spécialité importée présente la même composition et les mêmes indications que la spécialité OMJJARA 100 mg commercialisée sur le marché français, et ne diffère que par son conditionnement en langue anglaise.

    Elle est délivrée au patient dans un sachet plastique contenant :

    Lors de la dispensation, le code CIP du sachet peut être scanné ou saisi manuellement afin de garantir la prise en charge de la spécialité (cf. Encadré). En revanche le datamatrix ne doit pas être scanné.

    Encadré - Étiquette apposée sur le sachet plastique contenant la version anglaise d'OMJJARA

    Spécialités PARLODEL : tension pour tous les dosages, jusqu'en avril et juin 2026

    État de disponibilité selon l'ANSM

    PARLODEL 2,5 mg : 

    • Situation en ville : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue courant juin 2026

    PARLODEL 5 mg et 10 mg : 

    • Situation en ville : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue courant avril 2026

    RITONAVIR VIATRIS 100 mg : indisponible pour une durée indéterminée

    RITONAVIR VIATRIS 100 mg comprimé pelliculé (ritonavir)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Rupture de stock
    • D’autres laboratoires disposent d’unités
    • Remise à disposition normale indéterminée

     

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 17 mars 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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