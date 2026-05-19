Tension en AZACTAM : mise en place d'un contingentement qualitatif strict

Tenir compte des recommandations officielles pour une utilisation appropriée des antibactériens.Kwangmoozaa/ iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La spécialité antibiotique AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam) fait l'objet d'une rupture de stock [1] depuis plusieurs mois (cf. nos articles des 7 mai 2026, 13 janvier 2026 et 17 février 2026).

Un contingentement qualitatif strict est mis en place pour assurer la prise en charge des patients pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique [2].

Des problèmes de fabrication avec des conséquences mondiales

Cette situation est liée à des non-conformités dans la chaîne de production, relevées lors de l’inspection de certification du nouveau site de fabrication de ce médicament. « Ces non-conformités ne permettent pas, à ce jour, la mise à disposition de nouveaux lots de ce médicament », explique l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) [2, 3]. Les lots précédents, fabriqués sur l’ancien site, ne sont pas concernés.

Les perturbations sont observées en France et dans de nombreux autres pays européens.

Aucune date n'est annoncée à ce jour, ni pour la reprise de la production ni pour la remise à disposition normale sur le marché.

Le circuit de distribution d'AZACTAM en ville est fermé depuis plusieurs mois [1].

À l'hôpital, des unités espagnoles Azactam 1g polvo para solución inyectable ont été mises à disposition à partir du 9 janvier 2026 (cf. notre article du 13 janvier 2026) auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI). Ces unités espagnoles sont disponibles en quantité très limitée.

Modalités du contingentement qualitatif applicable depuis mai 2026

Afin de préserver le stock restant d'AZACTAM, un contingentement qualitatif strict est applicable depuis début mai [2, 3]. Les modalités sont les suivantes :

ne plus prescrire AZACTAM si le motif est uniquement la prise en charge d’un patient allergique aux bêtalactamines : afin de guider les prescripteurs sur la nécessité ou non des tests allergologiques ainsi que sur les alternatives thérapeutiques, l'ANSM recommande de se reporter aux recommandations européennes et à la synthèse de la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) ;

si le motif est uniquement la prise en charge d’un patient allergique aux bêtalactamines : réserver AZACTAM aux patients pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique : infection documentée à bacille à Gram négatif producteur de métallo-bêta-lactamase en l’absence d’alternative satisfaisante, défaillance hémodynamique supposée septique chez un patient connu colonisé ou infecté à bacille à Gram négatif producteur de métallo-bêta-lactamase dans les 3 mois, en l’absence d’alternative satisfaisante.

aux patients pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique :

Une validation collégiale obligatoire

Dans ce contexte de pénurie, tout traitement par AZACTAM doit faire l'objet, en initiation et en renouvellement de traitement, d'une validation obligatoire issue d’une discussion collégiale devant inclure systématiquement l’avis d’un référent en antibiothérapie.

Ne pas recourir à EMBLAVEO pour remplacer AZACTAM

Si le recours à une alternative est envisagé, l'ANSM rappelle qu'EMBLAVEO 1,5 g/0,5 g poudre pour solution à diluer pour perfusion (aztréonam et avibactam) est également en tension d’approvisionnement (cf. notre article du 17 mars 2026), imposant un accès limité à certaines indications prioritaires.

EMBLAVEO ne doit pas être utilisé en alternative à AZACTAM.

Un formulaire de commande obligatoire

Dans le cadre de ce contingentement qualitatif, chaque commande d'AZACTAM doit être accompagnée du formulaire spécifique [4] mis à disposition par le laboratoire.

Ce formulaire précise les seules indications pour lesquelles l'utilisation d'AZACTAM est actuellement limitée.

Les informations demandées concernent le prescripteur, le patient (dont l'âge), la posologie et le nombre de flacons par jour. Il doit être précisé s'il s'agit d'une initiation ou d'un renouvellement.

Le formulaire de commande doit être transmis directement au laboratoire Delbert.

Pour chaque commande, un maximum de 7 jours de traitement est livré.

Si le traitement doit être poursuivi au-delà de cette durée, une nouvelle commande doit être effectuée, à nouveau pour 7 jours maximum.