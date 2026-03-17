Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 11 et 12)

Une spécialité hors Union européenne importée.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 13
EMBLAVEO sous tension : des mesures mises en œuvre pour maintenir une disponibilité
EMBLAVEO 1,5 g/0,5 g poudre pour solution à diluer pour perfusion (aztréonam/avibactam sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension consécutive à une augmentation des demandes depuis ce début d’année 2026
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Contingentement qualitatif : les unités disponibles sont réservées pour des dépannages d’urgence dans le cadre d’un traitement immédiat à mettre en œuvre chez les patients suivants :
- Poursuite de traitement chez un patient recevant déjà EMBLAVEO
- Initiation de traitement en dernier recours et en l’absence de toute alternative thérapeutique dans le respect des critères suivants :
- Infections intra-abdominales compliquées, pneumonies nosocomiales/ pneumonies acquises sous ventilation mécanique
- Infections des voies urinaires compliquées dont les pyélonéphrites
- Infection due à une bactérie aérobie à Gram négatif chez un patient adulte pour qui les options thérapeutiques sont limitées, uniquement en dernier recours, pour le traitement des patients atteints d’infections à entérobactéries avec un mécanisme de résistance de type métallo-β-lactamases [NDM, VIM, IMP]) ou à Stenotrophomonas maltophilia, sensibles à l’association aztréonam/avibactam, et pour lesquels le recours aux autres antibiotiques disponibles n’est pas approprié en cas de résistance
- Date de remise à disposition prévue : mi-juillet 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Pfizer aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 16 mars 2026) : en période de tension, toute commande doit être accompagnée du formulaire de demande de traitement pour EMBLAVEO réservé aux dépannages d’urgence dûment rempli en respectant l’ensemble des champs :
- Tout formulaire incomplet expose à un retard de livraison
- Le traitement des commandes EMBLAVEO est conditionné à une validation préalable par les affaires médicales Pfizer
- Une fois cette validation obtenue, les commandes sont prises en charge par les services de Pfizer
Les commandes du produit EMBLAVEO doivent être effectuées exclusivement de manière manuelle. Aucune commande envoyée via un canal automatisé ne pourra être prise en compte.
Modalités de commande :
- pendant les jours ouvrés, toute commande doit être transmise par e-mail à l’adresse pfizercommandeshopital@pfizer.com
- en dehors des jours ouvrés, contacter le numéro 01.58.07.30.00 et taper 1 pour accéder au service d’astreinte
FLUOROURACILE PFIZER : remise à disposition du flacon de 20 mL, report pour le flacon de 100 mL
FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion, flacons de 20 mL et 100 mL (fluorouracil)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Fluorouracil Hikma 50mg/ml Injektionslosung (flacon de 5 g/100 mL) initialement destinées au marché allemand depuis le 16 février 2026
- Dépannage auprès du laboratoire Accord si besoin
- Dates de remises à disposition :
- Flacon de 100 mL : prévue courant 2026
- Flacon de 20 mL : remise à disposition normale
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Pfizer à l’attention des professionnels de santé (13 janvier 2026)
WILFACTIN : après la spécialité colombienne, une spécialité importée d'Algérie
WILFACTIN 100 UI/mL poudre/solvant pour solution injectable (facteur Von Willebrand humain)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 6 janvier 2026) :
- Très forte tension du format 1 000 UI/10 mL obligeant le laboratoire à réserver les unités disponibles aux seules urgences jusqu’à cette date
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Wilfactin 100 UI/mL, poudre et solvant pour solution injectable, initialement destinées au marché algérien
- Contingentement qualitatif : Wilfactin est réservé aux patients en prophylaxie long terme
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire LFB Biomédicaments à l’attention des professionnels de santé (11 mars 2026)
- Les différents formats disponibles de WILFACTIN 100 UI/mL (1 000 UI/10 mL et 500 UI/5 mL) sont à réserver aux patients traités dans le cadre d’une prophylaxie à long terme
- Le format 2 000 UI/20 mL est indisponible
- Mise à disposition d'un lot de WILFACTIN 100 UI/mL format 1 000 UI - 10 mL : lot 26L00337 (packagé pour l’Algérie, bilingue Français/arabe) : ce lot fabriqué par le LFB est conforme en termes de procédés de fabrication, libération et contrôle au dossier d’AMM enregistré en France pour WILFACTIN 100 UI/mL mais n’est pas sérialisé
Pour la prise en charge des traitements des hémorragies chez les patients atteints de la maladie de Willebrand, y compris périchirurgicaux, le laboratoire invite à se reporter vers les spécialités contenant du Facteur de Willebrand commercialisées par d'autres laboratoires. Dans ce cas, le choix des alternatives ainsi que la dose et la fréquence d’administration sont laissés à l’appréciation du prescripteur. Ils doivent être adaptés à chaque patient en fonction de son poids, du type et de la sévérité des épisodes de saignement/de l’intervention chirurgicale, sur la base d’une surveillance des paramètres cliniques et biologiques appropriés.
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition de :
- FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion, flacons de 20 mL et 100 mL, comme prévu depuis le 13 mars 2026 après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 3 mars 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 17 mars 2026)
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