Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 19)

Six tensions d'approvisionnement ou rupture de stock et sept remises à disposition. Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 5 et 7
ATGAM (hôpital) : dépannage auprès du marché polonais pour pallier l'épisode de tension
ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Atgam 50 mg/mL, koncentrat do sporzadzania roztworu do infuzji initialement destinées au marché polonais :
- péremption des unités importées (Lot LT7113) : septembre 2026
- Date de remise à disposition prévue : mi-juin 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire à l’attention des professionnels de santé (6 mai 2026) : les modalités d’utilisation et les conditions de conservation de la spécialité importée sont identiques à celles de la spécialité française.
Les unités importées se périment en septembre 2026 : elles doivent être distribuées en priorité afin d’en assurer l’écoulement, impliquant la suspension temporaire de la distribution des unités françaises en stock dans le but de respecter le principe du FEFO (First Expired, First Out).
AZACTAM : rupture de stock prolongée, pour une durée indéterminée
AZACTAM 1 g poudre et solvant pour usage parentéral (aztréonam)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture persistante
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Fermeture du canal ville
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1g polvo para solución inyectable destinées au marché espagnol depuis le 09/01/2026 (cf. notre article du 17 février 2026)
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée, alors qu'un retour en avril était annoncé initialement (cf. notre article du 17 février 2026)
BILTRICIDE : pas d'évolution favorable en prévision
BILTRICIDE 600 mg comprimé pelliculé quadrisécable (praziquantel)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture persistante (cf. notre article du 2 octobre 2025)
- Situation à l'hôpital : rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Biltricide, comprimé pelliculé quadrisécable destinées au marché américain depuis le 02/10/2025 (cf. notre article du 2 octobre 2025) disponibles en officines et en établissements de santé
- Date de remise à disposition indéterminée
DIPROSTENE : nouvel épisode de tension, jusqu'en juillet
DIPROSTENE suspension injectable en seringue pré-remplie (bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone phosphate sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026
TETRACAÏNE THEA collyre : la rupture se prolonge, sans date de remise à disposition normale
TETRACAÏNE 1% THEA collyre en solution en récipient unidose (chlorhydrate de tétracaïne)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture persistante (cf. notre article du 29 janvier 2026)
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée, alors qu'une remise à disposition en mars était initialement annoncée (cf. notre article du 29 janvier 2026)
Vaccin VARILRIX : remise à disposition annoncée pour septembre 2026
VARILRIX poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension (cf. notre article du 30 avril 2026)
- Contingentement quantitatif en ville
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
- Les hôpitaux et les DROM ne sont pas impactés par ce contingentement
- Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026
NB. L'autre vaccin contre la varicelle VARIVAX poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie est également sous tension actuellement, pour une durée indéterminée (cf. notre article du 30 avril 2026).
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- FLUVOXAMINE ARROW 100 mg comprimé pelliculé sécable (fluvoxamine) depuis le 14 mai 2026 après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 29 janvier 2026)
- IPRATROPIUM TEVA 0,5 mg/2 mL ADULTES solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose (ipratropium) depuis le 24 mars 2026 après une période de rupture (cf. notre article du 22 juillet 2025)
- MAGINJECTABLE 0,8 % solution injectable (magnésium pidolate) depuis le 19 janvier 2026 après une période de tension de plusieurs mois (cf. notre article du 12 juin 2025)
- OMJJARA 100 mg comprimé pelliculé (momélotinib) depuis le 6 mai 2026 après quelques semaines de perturbation (cf. notre article du 17 mars 2026)
- REPATHA 140 mg solution injectable en stylo prérempli (évolocumab [mammifère/hamster/cellules cho]) depuis le 26 février 2026 après une longue période de perturbation (cf. notre article du 12 juin 2025)
- SIBNAYAL 8 meq granulé LP (potassium citrate, bicarbonate de potassium) depuis le 1er avril 2026 après une longue période de perturbation (cf. notre article du 23 septembre 2025)
- TEGRETOL 20 mg/mL suspension buvable (carbamazépine) depuis le 6 mai 2026 après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 30 avril 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 7 mai 2026)
- ATGAM 50 mg/ml sol diluer p perf
- AZACTAM 1 g pdre p sol inj/p perf
- BILTRICIDE 600 mg cp pellic quadriséc
- BILTRICIDE 600 mg cp pellic quadriséc (remplace BILTRICIDE 600 mg cp pellic quadriséc, en rupture de stock)
- DIPROSTENE susp inj en seringue préremplie
- FLUVOXAMINE ARROW 100 mg cp pellic séc
- IPRATROPIUM TEVA 0,5 mg/2 ml sol p inhal p nébulis adulte
- MAGINJECTABLE 0,8 % sol inj
- OMJJARA 100 mg cp pellic
- REPATHA 140 mg sol inj en stylo prérempli
- SIBNAYAL 8 meq glé LP
- TEGRETOL 20 mg/ml susp buv
- TETRACAINE THEA 1 % collyre sol en récipient unidose
- VARILRIX pdre/solv p sol inj ser préremplie
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Asthme aigu grave
- Biomédicaments (anticorps monoclonaux et protéines de fusion)
- BPCO
- Dépression
- Douleur de l'adulte
- Dyslipidémies
- Épilepsie de l'adulte
- Épilepsie de l'enfant
- Gonarthrose, coxarthrose
- Grossesse (suivi de)
- Infections des voies biliaires
- Infections génitales de la femme
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Infections urinaires masculines
- Parasitoses
- Polyarthrite rhumatoïde
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- Rhinite allergique
- Risque cardiovasculaire : évaluation et prévention
- Spondylarthrite ankylosante
- Trouble bipolaire
- Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
- Urétrite masculine
- Vaccinations
- Varicelle
- Zona
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