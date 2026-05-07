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    #Médicaments #Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 19)

    Entre les 5 et 7 mai 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Six tensions d'approvisionnement ou rupture de stock et sept remises à disposition. 

    Six tensions d'approvisionnement ou rupture de stock et sept remises à disposition. Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 5 et 7 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    ATGAM (hôpital) : dépannage auprès du marché polonais pour pallier l'épisode de tension

    ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Atgam 50 mg/mL, koncentrat do sporzadzania roztworu do infuzji initialement destinées au marché polonais : 
      • péremption des unités importées (Lot LT7113) : septembre 2026
    • Date de remise à disposition prévue : mi-juin 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire à l’attention des professionnels de santé (6 mai 2026) : les modalités d’utilisation et les conditions de conservation de la spécialité importée sont identiques à celles de la spécialité française.

    Les unités importées se périment en septembre 2026 : elles doivent être distribuées en priorité afin d’en assurer l’écoulement, impliquant la suspension temporaire de la distribution des unités françaises en stock dans le but de respecter le principe du FEFO (First Expired, First Out).

    AZACTAM : rupture de stock prolongée, pour une durée indéterminée

    AZACTAM 1 g poudre et solvant pour usage parentéral (aztréonam)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture persistante
    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Fermeture du canal ville
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1g polvo para solución inyectable destinées au marché espagnol depuis le 09/01/2026 (cf. notre article du 17 février 2026)
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée, alors qu'un retour en avril était annoncé initialement (cf. notre article du 17 février 2026)

    BILTRICIDE : pas d'évolution favorable en prévision

    BILTRICIDE 600 mg comprimé pelliculé quadrisécable (praziquantel)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    DIPROSTENE : nouvel épisode de tension, jusqu'en juillet

    DIPROSTENE suspension injectable en seringue pré-remplie (bétaméthasone dipropionatebétaméthasone phosphate sodique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026

    TETRACAÏNE THEA collyre : la rupture se prolonge, sans date de remise à disposition normale

    TETRACAÏNE 1% THEA collyre en solution en récipient unidose (chlorhydrate de tétracaïne)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Vaccin VARILRIX : remise à disposition annoncée pour septembre 2026

    VARILRIX poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie

    État de disponibilité selon l'ANSM

    NB. L'autre vaccin contre la varicelle VARIVAX poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie est également sous tension actuellement, pour une durée indéterminée (cf. notre article du 30 avril 2026). 

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 7 mai 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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