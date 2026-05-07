Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 19)

Six tensions d'approvisionnement ou rupture de stock et sept remises à disposition. Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 5 et 7 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

ATGAM (hôpital) : dépannage auprès du marché polonais pour pallier l'épisode de tension

ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Atgam 50 mg/mL, koncentrat do sporzadzania roztworu do infuzji initialement destinées au marché polonais : péremption des unités importées (Lot LT7113) : septembre 2026

Date de remise à disposition prévue : mi-juin 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire à l’attention des professionnels de santé (6 mai 2026) : les modalités d’utilisation et les conditions de conservation de la spécialité importée sont identiques à celles de la spécialité française.

Les unités importées se périment en septembre 2026 : elles doivent être distribuées en priorité afin d’en assurer l’écoulement, impliquant la suspension temporaire de la distribution des unités françaises en stock dans le but de respecter le principe du FEFO (First Expired, First Out).

AZACTAM : rupture de stock prolongée, pour une durée indéterminée

AZACTAM 1 g poudre et solvant pour usage parentéral (aztréonam)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture persistante

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Fermeture du canal ville

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1g polvo para solución inyectable destinées au marché espagnol depuis le 09/01/2026 (cf. notre article du 17 février 2026)

Date de remise à disposition prévue : indéterminée, alors qu'un retour en avril était annoncé initialement (cf. notre article du 17 février 2026)

BILTRICIDE : pas d'évolution favorable en prévision

BILTRICIDE 600 mg comprimé pelliculé quadrisécable (praziquantel)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture persistante (cf. notre article du 2 octobre 2025)

Situation à l'hôpital : rupture

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Biltricide, comprimé pelliculé quadrisécable destinées au marché américain depuis le 02/10/2025 (cf. notre article du 2 octobre 2025) disponibles en officines et en établissements de santé

Date de remise à disposition indéterminée

DIPROSTENE : nouvel épisode de tension, jusqu'en juillet

DIPROSTENE suspension injectable en seringue pré-remplie (bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone phosphate sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026

TETRACAÏNE THEA collyre : la rupture se prolonge, sans date de remise à disposition normale

TETRACAÏNE 1% THEA collyre en solution en récipient unidose (chlorhydrate de tétracaïne)

État de disponibilité selon l'ANSM

Vaccin VARILRIX : remise à disposition annoncée pour septembre 2026

VARILRIX poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension (cf. notre article du 30 avril 2026)

Contingentement quantitatif en ville

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville

Les hôpitaux et les DROM ne sont pas impactés par ce contingentement

Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026

NB. L'autre vaccin contre la varicelle VARIVAX poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie est également sous tension actuellement, pour une durée indéterminée (cf. notre article du 30 avril 2026).

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :