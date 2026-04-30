Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 17 et 18)

De nombreuses tensions.SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 24
METHYLPHENIDATE VIATRIS LP : reprise sous contingentement de la distribution du dosage à 18 mg
METHYLPHENIDATE VIATRIS LP comprimé à libération prolongée
État de disponibilité selon l'ANSM
- Remise à disposition des dosages
- Distribution contingentée en ville du dosage METHYLPHENIDATE VIATRIS
LP 18 mg (après une période de rupture, cf. notre article du 12 février 2026)
- Remise à disposition courant 2026
NORFLOXACINE EG 400 mg : une spécialité italienne en dépannage
NORFLOXACINE EG 400 mg comprimé pelliculé
État de disponibilité selon l'ANSM
- Rupture de stock comme prévu en février (cf. notre article du 2 avril 2026) : «
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Norfloxacine EG 400 mg compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien
- Date de remise à disposition prévue : 20 mai 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire EG à l’attention des professionnels de santé (31 mars 2026) : la
Modalités de distribution des unités importées :
- respecter les recommandations en vigueur sur le bon usage des antibactériens, les quinolones requérant notamment une vigilance particulière, en utilisant les unités de norfloxacine dans la prévention de l’infection spontanée du liquide d’ascite chez les patients atteints de cirrhose
- pour les autres indications où la norfloxacine serait utilisée, il convient de se reporter vers d’autres traitements qui font l’objet de recommandations
- si besoin, il peut être fait recours à l’avis d’un référent en antibiothérapie
Modalités de commande :
- suivre les modalités de commande via les flux habituels (grossistes), sous la référence :
- une copie de la notice en français de la spécialité NORFLOXACINE EG, un exemplaire de cette lettre et un exemplaire d’un courrier à l’attention des patients
- une vigilance est requise sur le nombre d’unités à commander et à dispenser dans la mesure où chaque boîte d’unités italiennes contient 14 comprimés, alors que la spécialité destinée au marché français est en boîte de 10 comprimés
TEGRETOL buvable : remise à disposition en mai 2026
TEGRETOL 20 mg/mL suspension buvable (carbamazépine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : courant mai 2026, au lieu de fin avril (cf. notre article du 21 avril 2026)
Vaccins contre la varicelle : VARIVAX et VARILRIX sous tension
Vaccins contre la varicelle VARIVAX poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie et VARILRIX poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
- Les hôpitaux et les départements et régions d'outre-mer (DROM) ne sont pas impactés par ce contingentement
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- COMBANTRIN 125 mg comprimé (embonate de pyrantel), depuis le 23 avril 2026 après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 23 octobre 2025)
- LYRICA 20 mg/mL solution buvable (prégabaline), depuis le 27 avril 2026 après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 20 janvier 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 30 avril 2026)
- COMBANTRIN 125 mg cp
- LYRICA 20 mg/ml sol buv
- METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 18 mg cp LP
- METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 36 mg cp LP
- METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 54 mg cp LP
- NORFLOXACINE EG 400 mg cp pellic
- TEGRETOL 20 mg/ml susp buv
- VARILRIX pdre/solv p sol inj ser préremplie
- VARIVAX pdre/solv p susp inj en ser préremplie
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Cystite aiguë de la femme
- Douleur de l'adulte
- Épilepsie de l'adulte
- Épilepsie de l'enfant
- Grossesse (suivi de)
- Infections urinaires masculines
- Parasitoses
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- TDAH
- Trouble anxieux généralisé
- Trouble bipolaire
- Urétrite masculine
- Vaccinations
- Varicelle
- Zona
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