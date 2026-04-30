Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 17 et 18)

De nombreuses tensions.SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 24 et 30 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

METHYLPHENIDATE VIATRIS LP : reprise sous contingentement de la distribution du dosage à 18 mg

METHYLPHENIDATE VIATRIS LP comprimé à libération prolongée 18 mg, 36 mg et 54 mg (méthylphénidate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Remise à disposition des dosages METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 54 mg et 36 mg

METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 54 mg et 36 mg Distribution contingentée en ville du dosage METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 18 mg (après une période de rupture, cf. notre article du 12 février 2026)

LP 18 mg (après une période de rupture, cf. notre article du 12 février 2026) Remise à disposition courant 2026

NORFLOXACINE EG 400 mg : une spécialité italienne en dépannage

NORFLOXACINE EG 400 mg comprimé pelliculé (norfloxacine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Rupture de stock comme prévu en février (cf. notre article du 2 avril 2026) : « Cette situation fait suite à l’arrêt de commercialisation sur le marché français des autres spécialités à base de norfloxacine sous forme de comprimé dosé à 400 mg, et au report de l’ensemble des ventes sur le stock EG LABO conduisant à une rupture de stock temporaire »

Cette situation fait suite à l’arrêt de commercialisation sur le marché français des autres spécialités à base de norfloxacine sous forme de comprimé dosé à 400 mg, et au report de l’ensemble des ventes sur le stock EG LABO conduisant à une rupture de stock temporaire » Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Norfloxacine EG 400 mg compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien

Date de remise à disposition prévue : 20 mai 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire EG à l’attention des professionnels de santé (31 mars 2026) : la spécialité importée a la même formule qualitative et quantitative et est fabriquée, contrôlée et libérée par les mêmes sites industriels que la spécialité française.

Modalités de distribution des unités importées :

respecter les recommandations en vigueur sur le bon usage des antibactériens, les quinolones requérant notamment une vigilance particulière, en utilisant les unités de norfloxacine dans la prévention de l’infection spontanée du liquide d’ascite chez les patients atteints de cirrhose

pour les autres indications où la norfloxacine serait utilisée, il convient de se reporter vers d’autres traitements qui font l’objet de recommandations

si besoin, il peut être fait recours à l’avis d’un référent en antibiothérapie

Modalités de commande :

suivre les modalités de commande via les flux habituels (grossistes), sous la référence : NORFLOXACINA EG 400 mg compresse rivestite con film (CIP 3400930337851 - boîte de 14 comprimés)

NORFLOXACINA EG 400 mg compresse rivestite con film (CIP 3400930337851 - boîte de 14 comprimés) une copie de la notice en français de la spécialité NORFLOXACINE EG, un exemplaire de cette lettre et un exemplaire d’un courrier à l’attention des patients (à leur remettre) sont fournis à chaque livraison

(à leur remettre) sont fournis à chaque livraison une vigilance est requise sur le nombre d’unités à commander et à dispenser dans la mesure où chaque boîte d’unités italiennes contient 14 comprimés, alors que la spécialité destinée au marché français est en boîte de 10 comprimés

TEGRETOL buvable : remise à disposition en mai 2026

TEGRETOL 20 mg/mL suspension buvable (carbamazépine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : courant mai 2026, au lieu de fin avril (cf. notre article du 21 avril 2026)

Vaccins contre la varicelle : VARIVAX et VARILRIX sous tension

Vaccins contre la varicelle VARIVAX poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie et VARILRIX poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie

État de disponibilité selon l'ANSM

Pour VARIVAX :

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Pour VARILRIX :

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville

Les hôpitaux et les départements et régions d'outre-mer (DROM) ne sont pas impactés par ce contingentement

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :