Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 16 et 17)

De nombreuses tensions et un arrêt de commercialisation.Flory / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 17 et 21 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

Arrêt de commercialisation de CYNOMEL : mise à disposition de T3 25 µg pour les patients intolérants à THYBON 20 HENNING

CYNOMEL 0,025 mg comprimé sécable (liothyronine)

THYBON 20 HENNING 20 µg comprimé sécable

État de disponibilité selon l'ANSM

Arrêt de commercialisation de CYNOMEL depuis le 31 octobre 2025 (cf. notre article du 23 octobre 2025)

Mise à disposition (importation) de la spécialité allemande THYBON 20 HENNING 20 µg pour assurer la continuité des traitements en cours

Pour les patients intolérants à THYBON 20 HENNING 20 µg, des importations de T3 25 µg Uni-Pharma sont en cours de mise en œuvre. Elles devraient être effectives d’ici quelques semaines

Complément d'information par le laboratoire

Lettre du laboratoire Eurodep à destination des prescripteurs et pharmaciens (25 mars 2026) : La spécialité T3 25 µg comprimé est fabriquée par les laboratoires Uni-Pharma en Grèce.

Les différences entre THYBON 20 HENNING et T3 25 µg sont présentées dans un tableau :

T3 25 µg contient de la liothyronine sous forme de liothyronine sodique (comme CYNOMEL), alors que THYBON 20 HENNING est formulé à base de chlorhydrate de liothyronine

(comme CYNOMEL), alors que THYBON 20 HENNING est formulé à base de un comprimé de T3 25 µg contient 25 µg de liothyronine , contre 20 µg dans un comprimé de THYBON 20 HENNING

, dans un comprimé de THYBON 20 HENNING le comprimé de T3 25 µg n'est pas sécable, à la différence de celui de THYBON 20 HENNING

Recommandations pour les prescripteurs

Lors du passage de de THYBON 20 HENNING 20 µg comprimé vers T3 25 µg comprimé, une surveillance biologique (TSH) doit être mise en place pour adapter la posologie à chaque patient :

contrôle systématique de TSH après 6 à 8 semaines de traitement par T3 25 µg ou après tout changement de dose et autant de fois que nécessaire en fonction des signes cliniques ou du ressenti du patient, ou en cas de variation importante du poids corporel afin de déterminer la dose efficace optimale de T3 25 µg, comprimé

le suivi des signes cliniques et du ressenti du patient sont à contextualiser avec les résultats biologiques de la TSH. Il n’est pas recommandé d’utiliser les signes cliniques comme seuls paramètres

Les traitements par THYBON 20 HENNING 20 µg comprimé et T3 25 µg comprimé sont contre-indiqués pendant la grossesse ; une contraception efficace chez les femmes en âge de procréer doit être prescrite pendant le traitement.

Modalités de commande

La spécialité T3 25 µg, comprimé est exclusivement réservée aux patients présentant une intolérance à la spécialité THYBON 20 HENNING.

Les commandes sont envoyées à l'adresse exploitant@eurodep.fr.

Pour chaque commande, le pharmacien doit joindre le formulaire de commande spécifique dûment complété.

Chaque boîte de T3 25 µg comprimé est livrée avec un exemplaire du courrier d’information destinée au patient. Lors de la dispensation de T3 25 µg comprimé, il appartient au pharmacien de remettre au patient la lettre d’information qui lui est destinée.

LEVMENTIN 1 g/200 mg : remise à disposition reportée en mai 2026

LEVMENTIN 1 g/200 mg poudre pour solution injectable pour perfusion (IV) (amoxicilline sodique/acide clavulanique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : courant mai 2026, au lieu de début avril annoncé précédemment (cf. notre article du 26 février 2026)

METHYLPHENIDATE EG LP : 18 mg et 36 mg sous tension

METHYLPHENIDATE EG LP comprimé à libération prolongée 18 mg, 36 mg et 54 mg

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Remise à disposition effective du dosage LP 54 mg, depuis le 20 avril 2026

Dates de remises à disposition prévues : Dosage LP 18 mg : courant 2026 Dosage LP 36 mg : mai 2026



Spécialités de rispéridone 0,5 mg orodispersible : tension persistante

Spécialités de rispéridone 0,5 mg comprimé orodispersible : tous les laboratoires (EG, Sandoz, Teva, Viatris)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Pour les personnes ayant des difficultés à avaler, la solution buvable est disponible

Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026, au lieu de fin 2025 annoncée précédemment (cf. notre article du 27 novembre 2025)

TEGRETOL buvable : réserver les unités disponibles aux enfants de moins de 6 ans

TEGRETOL 20 mg/mL suspension buvable (carbamazépine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : tension

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville

Date de remise à disposition prévue : fin avril 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information de Novartis Pharma à l’attention des professionnels de santé (20 avril 2026) : le stock disponible de TEGRETOL buvable est réservé aux enfants de moins de 6 ans ou qui ne sont pas en mesure de prendre la forme comprimé.

Pour les patients de plus de 6 ans, susceptibles de recevoir TEGRETOL comprimés, afin d’éviter des erreurs de dose et tout risque de surdosage, les professionnels doivent se référer au tableau de conversion mg ↔ mL figurant à la rubrique « Posologie et mode d’administration » de la monographie VIDAL.

Pour rappel, TEGRETOL est contre-indiqué chez les nouveau-nés de moins de 4 semaines nés à terme (ou les prématurés de moins de 44 semaines d'âge postmenstruel), sauf en l'absence d'alternative thérapeutique et dans le cas où le bénéfice du traitement est supérieur au risque, tout en prenant en compte les risques associés aux excipients.