Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 30 et 31)

De nombreuses tensions et contingentements quantitatifs en ville et à l'hôpital.GemaIbarra / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

E ntre les 23 et 30 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

AZACTAM : des unités espagnoles en renfort

AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture (cf. notre article du 16 juin 2026)

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Fermeture du canal ville

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion destinées au marché belge depuis le 15 juin 2026 uniquement auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI)

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité AZACTAM 1g polvo para solución inyectable destinées au marché espagnol depuis le 21 juillet 2026 auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI)

auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI) Contingentement qualitatif (cf. notre article du 19 mai 2026) : Arrêt des prescriptions d'AZACTAM dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines Réserver l’AZACTAM aux seules indications définies dans le formulaire de commande qui devra accompagner chaque commande

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire Delbert SAS du 1er juillet 2026 aux professionnels de santé à l'hôpital (sur le site de l'ANSM, du 24 juillet 2026)

Spécialités DEPAKOTE en tension jusqu'à septembre 2026

DEPAKOTE 250 mg et 500 mg, comprimé gastrorésistant (valproate semisodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension 250 mg et 500 mg

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville

Date de remise à disposition prévue mi-septembre 2026 (500 mg) et fin septembre 2026 (250 mg)

Spécialités DIVALCOTE en tension jusqu'à septembre 2026

DIVALCOTE 250 mg et 500 mg comprimé gastrorésistant (valproate semisodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension 250 mg et 500 mg

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : début septembre (250 mg) et fin septembre 2026 (500 mg)

GLIMEZIT en tension

GLIMEZIT 1000 mg comprimé effervescent (metformine chlorhydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026

KENACORT RETARD 40 mg : reprise progressive des approvisionnements

KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (acétonide de triamcinolone)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension, après une période de rupture de stock (cf. notre article du 19 mai 2026)

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : troisième trimestre 2027

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire BMS aux professionnels de santé du 17 juillet 2026 (sur le site de l'ANSM, le 29 juillet 2026) : le laboratoire informe de la reprise progressive des approvisionnements en ville à compter d'août 2026. Pour gérer les stocks, il met en place un contingentement quantitatif en ville.

LANTUS 100 U/mL en cartouche : en tension pour une durée indéterminée

LANTUS 100 U/mL solution injectable en cartouche (insuline glargine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Fermeture du canal ville

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Lévofolinate de calcium : persistance des tensions à l'hôpital

LEVOFOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 10 mg/mL et 25 mg/2,5 mL solution injectable IM IV (lévofolinate de calcium pentahydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension (cf. notre article du 10 avril 2025)

Contingentement quantitatif à l'hôpital

La présentation en flacon de 17,5 mL est en rupture

Les présentations en flacon de 2,5 mL, 5 mL et 10 mL sont en tension et contingentées à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : octobre 2026

Spécialités MOVIPREP de nouveau en tension

MOVIPREP ORANGE poudre pour solution buvable et MOVIPREP poudre pour solution buvable (acide ascorbique, sodium ascorbate, macrogol 3350, potassium chlorure, sodium chlorure, sodium sulfate anhydre)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension pour MOVIPREP ORANGE ; et MOVIPREP, après une remise à disposition en 2024 (cf. notre article du 25 janvier 2024)

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

MYDRIATICUM : une spécialité britannique en renfort

MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (tropicamide)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension (cf. notre article du 28 mai 2026)

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Minims Tropicamide 1%, eye drops, solution, initialement destinées au marché britannique

Présentation boîte de 1 récipient unidose polyéthylène de 0,4 mL : contingentement quantitatif en ville uniquement

Date de remise à disposition indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire Thea Pharma du 8 juillet 2026 aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 23 juillet 2026)

NATULAN en tension en ville et à l'hôpital

NATULAN 50 mg gélule (procarbazine chlorhydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : septembre 2026

RYTHMOL sous tension en ville uniquement

RYTHMOL 300 mg comprimé pelliculé sécable (propafénone chlorhydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026

Spécialités de ropinirole : point sur les gammes TEVA

Spécialités de ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé

État de disponibilité selon l'ANSM

Ropinirole Teva 1 mg : remise à disposition normale

Ropinirole Teva 0,25 mg, 0,50 mg et 2 mg : tension d'approvisionnement

Date de remise à disposition indéterminée, au lieu de fin novembre (cf. notre article du 21 juillet 2026)

TUBERCULINE PPD RT en tension

TUBERCULINE PPD RT 23 AJV 2T.U./0,1 mL solution injectable (tuberculine PPD RT 23)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension, alors qu'elle a été mise à disposition en mai 2026 (cf. notre article du 16 juin 2026)

Contingentement quantitatif en ville

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville

Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026

ZEFFIX en tension uniquement en ville

ZEFFIX 5 mg/mL solution buvable (lamivudine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

La forme Zeffix 100 mg, comprimé pelliculé est disponible

Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :