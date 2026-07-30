Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 30 et 31)

De nombreuses tensions et contingentements quantitatifs en ville et à l'hôpital.GemaIbarra / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 23 et 30 juillet
AZACTAM : des unités espagnoles en renfort
AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture (cf. notre article du 16 juin 2026)
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Fermeture du canal ville
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion destinées au marché belge depuis le 15 juin 2026 uniquement auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI)
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité AZACTAM 1g polvo para solución inyectable destinées au marché espagnol depuis le 21 juillet 2026 auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI)
- Contingentement qualitatif (cf. notre article du 19 mai 2026) :
- Arrêt des prescriptions d'AZACTAM dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines
- Réserver l’AZACTAM aux seules indications définies dans le formulaire de commande qui devra accompagner chaque commande
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
- Courrier du laboratoire Delbert SAS du 1er juillet 2026 aux professionnels de santé à l'hôpital (sur le site de l'ANSM, du 24 juillet 2026)
Spécialités DEPAKOTE en tension jusqu'à septembre 2026
DEPAKOTE 250 mg et 500 mg, comprimé gastrorésistant (valproate semisodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension 250 mg et 500 mg
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
- Date de remise à disposition prévue mi-septembre 2026 (500 mg) et fin septembre 2026 (250 mg)
Spécialités DIVALCOTE en tension jusqu'à septembre 2026
DIVALCOTE 250 mg et 500 mg comprimé gastrorésistant (valproate semisodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension 250 mg et 500 mg
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : début septembre (250 mg) et fin septembre 2026 (500 mg)
GLIMEZIT en tension
GLIMEZIT 1000 mg comprimé effervescent (metformine chlorhydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026
KENACORT RETARD 40 mg : reprise progressive des approvisionnements
KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (acétonide de triamcinolone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension, après une période de rupture de stock (cf. notre article du 19 mai 2026)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : troisième trimestre 2027
Complément d'information par le laboratoire
- Lettre d’information du laboratoire BMS aux professionnels de santé du 17 juillet 2026 (sur le site de l'ANSM, le 29 juillet 2026) : le laboratoire informe de la reprise progressive des approvisionnements en ville à compter d'août 2026. Pour gérer les stocks, il met en place un contingentement quantitatif en ville.
LANTUS 100 U/mL en cartouche : en tension pour une durée indéterminée
LANTUS 100 U/mL solution injectable en cartouche (insuline glargine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Fermeture du canal ville
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Lévofolinate de calcium : persistance des tensions à l'hôpital
LEVOFOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 10 mg/mL et 25 mg/2,5 mL solution injectable IM IV (lévofolinate de calcium pentahydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension (cf. notre article du 10 avril 2025)
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- La présentation en flacon de 17,5 mL est en rupture
- Les présentations en flacon de 2,5 mL, 5 mL et 10 mL sont en tension et contingentées à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : octobre 2026
Spécialités MOVIPREP de nouveau en tension
MOVIPREP ORANGE poudre pour solution buvable et MOVIPREP poudre pour solution buvable (acide ascorbique, sodium ascorbate, macrogol 3350, potassium chlorure, sodium chlorure, sodium sulfate anhydre)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension pour MOVIPREP ORANGE ; et MOVIPREP, après une remise à disposition en 2024 (cf. notre article du 25 janvier 2024)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
MYDRIATICUM : une spécialité britannique en renfort
MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (tropicamide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension (cf. notre article du 28 mai 2026)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Minims Tropicamide 1%, eye drops, solution, initialement destinées au marché britannique
- Présentation boîte de 1 récipient unidose polyéthylène de 0,4 mL : contingentement quantitatif en ville uniquement
- Date de remise à disposition indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
- Courrier du laboratoire Thea Pharma du 8 juillet 2026 aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 23 juillet 2026)
NATULAN en tension en ville et à l'hôpital
NATULAN 50 mg gélule (procarbazine chlorhydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : septembre 2026
RYTHMOL sous tension en ville uniquement
RYTHMOL 300 mg comprimé pelliculé sécable (propafénone chlorhydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026
Spécialités de ropinirole : point sur les gammes TEVA
Spécialités de ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé
État de disponibilité selon l'ANSM
- Ropinirole Teva 1 mg : remise à disposition normale
- Ropinirole Teva 0,25 mg, 0,50 mg et 2 mg : tension d'approvisionnement
- Date de remise à disposition indéterminée, au lieu de fin novembre (cf. notre article du 21 juillet 2026)
TUBERCULINE PPD RT en tension
TUBERCULINE PPD RT 23 AJV 2T.U./0,1 mL solution injectable (tuberculine PPD RT 23)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension, alors qu'elle a été mise à disposition en mai 2026 (cf. notre article du 16 juin 2026)
- Contingentement quantitatif en ville
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026
ZEFFIX en tension uniquement en ville
ZEFFIX 5 mg/mL solution buvable (lamivudine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- La forme Zeffix 100 mg, comprimé pelliculé est disponible
- Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 30 juillet 2026)
- AZACTAM 1 g pdre p sol inj/p perf
- DEPAKOTE 250 mg cp gastrorésis
- DEPAKOTE 500 mg cp gastrorésis
- DIVALCOTE 250 mg cp gastrorésis
- DIVALCOTE 500 mg cp gastrorésis
- GLIMEZIT 1000 mg cp efferv
- KENACORT RETARD 40 mg/1 ml susp inj
- LANTUS 100 U/ml sol inj cart
- LEVOFOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 10 mg/ml sol inj IM IV
- LEVOFOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 25 mg/2,5 ml sol inj IM IV
- MOVIPREP ORANGE pdre p sol buv
- MOVIPREP pdre p sol buv
- MYDRIATICUM 2 mg/0,4 ml collyre récip unidose
- NATULAN 50 mg gél
- ROPINIROLE TEVA 0,25 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 0,50 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 1 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 2 mg cp pellic
- RYTHMOL 300 mg cp pellic séc
- SYNACTHENE 0,25 mg/1 ml sol inj
- TUBERCULINE PPD RT 23 AJV 2 U/0,1 ml sol inj
- ZEFFIX 5 mg/ml sol buv
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Épilepsie de l'enfant
- Fibrillation atriale
- Gonarthrose, coxarthrose
- Hépatite B
- Infections des voies biliaires
- Infections génitales de la femme
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Infections urinaires masculines
- Insomnie de l'adulte
- Parkinson (maladie de)
- Polyarthrite rhumatoïde
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- Rhinite allergique
- Spondylarthrite ankylosante
- Trouble bipolaire
- Urétrite masculine
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