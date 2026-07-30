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    Disponibilité

    Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 30 et 31)

    Entre les 23 et 30 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    De nombreuses tensions et contingentements quantitatifs en ville et à l'hôpital.

    De nombreuses tensions et contingentements quantitatifs en ville et à l'hôpital.GemaIbarra / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 23 et 30 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    AZACTAM : des unités espagnoles en renfort

    AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture (cf. notre article du 16 juin 2026)
    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Fermeture du canal ville
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion destinées au marché belge depuis le 15 juin 2026 uniquement auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI)
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité AZACTAM 1g polvo para solución inyectable destinées au marché espagnol depuis le 21 juillet 2026 auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI)
    • Contingentement qualitatif (cf. notre article du 19 mai 2026) :
      • Arrêt des prescriptions d'AZACTAM dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines
      • Réserver l’AZACTAM aux seules indications définies dans le formulaire de commande qui devra accompagner chaque commande
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Spécialités DEPAKOTE en tension jusqu'à septembre 2026

    DEPAKOTE 250 mg et 500 mg, comprimé gastrorésistant (valproate semisodique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension 250 mg et 500 mg
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
    • Date de remise à disposition prévue mi-septembre 2026 (500 mg) et fin septembre 2026 (250 mg)

    Spécialités DIVALCOTE en tension jusqu'à septembre 2026

    DIVALCOTE 250 mg et 500 mg comprimé gastrorésistant (valproate semisodique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension 250 mg et 500 mg
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : début septembre (250 mg) et fin septembre 2026 (500 mg)

    GLIMEZIT en tension

    GLIMEZIT 1000 mg comprimé effervescent (metformine chlorhydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026

    KENACORT RETARD 40 mg : reprise progressive des approvisionnements

    KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (acétonide de triamcinolone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension, après une période de rupture de stock (cf. notre article du 19 mai 2026)
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : troisième trimestre 2027

    Complément d'information par le laboratoire

    LANTUS 100 U/mL en cartouche : en tension pour une durée indéterminée

    LANTUS 100 U/mL solution injectable en cartouche (insuline glargine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Fermeture du canal ville
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Lévofolinate de calcium : persistance des tensions à l'hôpital

    LEVOFOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 10 mg/mL et 25 mg/2,5 mL solution injectable IM IV (lévofolinate de calcium pentahydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension (cf. notre article du 10 avril 2025)
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • La présentation en flacon de 17,5 mL est en rupture
    • Les présentations en flacon de 2,5 mL, 5 mL et 10 mL sont en tension et contingentées à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue : octobre 2026

    Spécialités MOVIPREP de nouveau en tension

    MOVIPREP ORANGE poudre pour solution buvable et MOVIPREP poudre pour solution buvable (acide ascorbiquesodium ascorbate, macrogol 3350, potassium chlorure, sodium chlorure, sodium sulfate anhydre)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    MYDRIATICUM : une spécialité britannique en renfort

    MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (tropicamide)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension (cf. notre article du 28 mai 2026)
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Minims Tropicamide 1%, eye drops, solution, initialement destinées au marché britannique
    • Présentation boîte de 1 récipient unidose polyéthylène de 0,4 mL : contingentement quantitatif en ville uniquement
    • Date de remise à disposition indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    NATULAN en tension en ville et à l'hôpital

    NATULAN 50 mg gélule (procarbazine chlorhydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue : septembre 2026

    RYTHMOL sous tension en ville uniquement

    RYTHMOL 300 mg comprimé pelliculé sécable (propafénone chlorhydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026

    Spécialités de ropinirole : point sur les gammes TEVA

    Spécialités de ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé

    État de disponibilité selon l'ANSM

    TUBERCULINE PPD RT en tension

    TUBERCULINE PPD RT 23 AJV 2T.U./0,1 mL solution injectable (tuberculine PPD RT 23)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension, alors qu'elle a été mise à disposition en mai 2026 (cf. notre article du 16 juin 2026)
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
    • Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026

    ZEFFIX en tension uniquement en ville

    ZEFFIX 5 mg/mL solution buvable (lamivudine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • La forme Zeffix 100 mg, comprimé pelliculé est disponible
    • Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 30 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    Dam-Thi Tsuvaltsidis
    Dam-Thi Tsuvaltsidis est secrétaire de rédaction et rédactrice, formée à l'Ecole des métiers de l'information (EMI-CFD). Elle a travaillé pour différents magazines et sites internet, notamment dans le domaine de la santé chez Orphanet, portail des maladies rares. Depuis (...)
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