Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 21 et 22)

De nombreuses tensions.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 22 et 28 mai
Spécialités d'acide acétylsalicylique 75 mg gastrorésistant : tension générale
Spécialités d'acide acétylsalicylique 75 mg comprimé gastro-résistant : ACIDE ACETYLSALICYLIQUE BIOGARAN 75 mg, ASARED 75 mg, ASPIRINE ARROW 75 mg, RESITUNE 75 mg
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : rupture
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée
ALEPSAL : point sur la disponibilité au 28 mai 2026
ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension persistante
- Situation à l'hôpital : tension
- Le dosage 15 mg est en rupture
- Les dosages 100 mg 150 mg sont en tension
- Le dosage 50 mg est remis à disposition depuis fin mai 2026
- Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles (cf. notre article du 2 avril 2026)
- Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Teofarma à l’attention des médecins prescripteurs (30 mars 2026)
BETNEVAL 0,1 % crème : tension en ville jusqu'à fin août 2026
BETNEVAL 0,1 % crème (bétaméthasone valérate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin août 2026, au lieu de mi-mai (cf. notre article du 14 avril 2026)
CIMZIA en stylo prérempli : tension pour une durée indéterminée
CIMZIA 200 mg solution injectable en stylo prérempli (certolizumab pégol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
GARDENAL 50 mg : tension prévue jusqu'en octobre 2026
GARDENAL 50 mg comprimé (phénobarbital)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
- Les autres dosages sont disponibles
- Date de remise à disposition prévue : octobre 2026
IZALGI : tension jusqu'en décembre 2026
IZALGI 500 mg/25 mg gélule (poudre d'opium, paracétamol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : courant décembre 2026
MYDRIATICUM : remise à disposition reportée de 4 mois
MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (tropicamide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Présentation boîte de 1 récipient unidose polyéthylène de 0,4 ml : contingentement quantitatif en ville uniquement
- Présentation boîte de 20 récipients unidoses polyéthylène de 0,4 ml : contingentement quantitatif en ville uniquement
- Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026 au lieu de mi-avril 2026 initialement annoncé (cf. notre article du 3 février 2026)
NOVORAPID PUMPCART : persistance des tensions jusqu'à la fin de l'année
NOVORAPID PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension persistante
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Distribution contingentée en ville
- Date de remise à disposition prévue fin d'année 2026
NB. FIASP PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte) est remis à disposition normale depuis le 15 mai 2026 (cf. notre article du 19 mai 2026).
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire NovoNordisk à destination des professionnels de santé (2 juillet 2025)
Spécialités de quétiapine : amélioration générale mais la situation reste fragile pour le dosage à 400 mg LP
Spécialités de quétiapine (XEROQUEL et génériques)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Amélioration générale constatée [2] :
- pour le dosage 50 mg LP : les stocks disponibles au niveau des laboratoires et des grossistes répartiteurs permettent de répondre aux besoins des patients. Une amélioration significative est observée par rapport à la fin de l’année 2025
- pour le dosage à 300 mg LP : les stocks se reconstituent progressivement au niveau des laboratoires et des grossistes répartiteurs. Les besoins sont actuellement couverts
- pour le dosage à 400 mg LP : la situation reste fragile en raison de retards de production survenus les mois précédents. Les approvisionnements reprennent progressivement. Les besoins des patients sont partiellement couverts et une amélioration progressive de la situation est attendue dans les prochaines semaines
- évolution des mesures à partir du 20 juillet 2026 [2] (cf. notre article du 28 mai 2026) :
- abrogation de la recommandation de remplacement qui permettait aux pharmaciens de délivrer une préparation magistrale de quétiapine à libération immédiate en remplacement d’un médicament à base de quétiapine à libération prolongée indisponible, sans nouvelle prescription médicale
- maintien d'un contingentement quantitatif jusqu'à normalisation du marché
- maintien de la recommandation de ne pas initier de traitement par quétiapine à libération prolongée (LP), sauf pour les patients présentant un épisode dépressif caractérisé dans le cadre d’un trouble bipolaire et de privilégier une alternative adaptée, selon la situation du patient, dès que cela est possible
TERALITHE 250 mg : persistance des tensions jusqu'à fin juin 2026 au moins
TERALITHE 250 mg comprimé sécable (lithium carbonate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Persistance de tensions d'approvisionnement en raison de nouveaux retards de livraison [2]
- Pas de remise à disposition avant la fin du mois de juin 2026
- Stock de dépannage d'urgence pour la ville et l'hôpital
- L'ANSM a demandé au laboratoire d'identifier des solutions d'importation
- Concernant la spécialité à libération prolongée TERALITHE 400 mg LP : retour à la normale
TRANXENE 20 mg/2 mL : persistance de la rupture jusqu'en 2027
TRANXENE 20 mg/2 mL lyophilisat et solution pour usage parentéral (clorazépate dipotassique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : Rupture à la suite de l’arrêt de la production par les sites de fabrication actuels impliquant un nécessaire transfert de ces fabrications vers une nouvelle usine
- Situation à l'hôpital : Rupture
- Date de remise à disposition prévue indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Courrier du laboratoire Neuraxpharm à l’attention des professionnels de santé (7 mai 2026) :
- le laboratoire n’a plus la capacité de distribuer de nouvelles unités
- le retour sur le marché du produit n’est pas prévu avant la fin du second trimestre 2027
- l’alternative thérapeutique est le diazépam en solution injectable
Spécialités ZENTEL : tension sur toute la gamme
ZENTEL 400 mg comprimé (albendazole)
ZENTEL 0,4 g/10 mL suspension buvable
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
N.B. : La spécialité hospitalière ESKAZOLE, également à base d'albendazole, fait elle aussi l'objet d'une tension d'approvisionnement (cf. notre article du 28 mai 2026).
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition suivante des spécialités suivantes :
- HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg préparation injectable (hydrogénosuccinate sodique d'hydrocortisone) depuis le 21 mai 2026 après plusieurs années de tension (cf. notre article du 11 mars 2025)
- LEVMENTIN 1 g/200 mg poudre pour solution injectable pour perfusion (IV) (amoxicilline sodique/acide clavulanique) depuis le 22 mai 2026, comme prévu (cf. notre article du 21 avril 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 28 mai 2026)
[2] TERALITHE et quétiapine : point sur la disponibilité et l'évolution des mesures d'accompagnement (ANSM, 28 mai 2026)
- ACIDE ACETYLSALICYLIQUE BIOGARAN 75 mg cp gastrorésis
- ALEPSAL 100 mg cp
- ALEPSAL 15 mg cp
- ALEPSAL 150 mg cp
- ALEPSAL 50 mg cp
- ASARED 75 mg cp gastrorésis
- ASPIRINE ARROW 75 mg cp gastrorésis
- BETNEVAL 0,1 % crème
- CIMZIA 200 mg sol inj en stylo prérempli
- GARDENAL 50 mg cp
- HYDROCORTISONE UPJOHN 100 mg prép inj
- IZALGI 500 mg/25 mg gél
- LEVMENTIN 1 g/200 mg pdre p sol inj/p perf IV
- MYDRIATICUM 2 mg/0,4 ml collyre récip unidose
- NOVORAPID PUMPCART 100 U/ml sol inj cart
- QUETIAPINE ACCORD HEALTHCARE LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE ACCORD HEALTHCARE LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE ACCORD LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LAB LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LAB LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LAB LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE BIOGARAN LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE BIOGARAN LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE BIOGARAN LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE CRISTERS LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE CRISTERS LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE CRISTERS LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE EG LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE EG LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE EG LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE EVOLUGEN LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE EVOLUGEN LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE EVOLUGEN LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE KRKA LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE KRKA LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE KRKA LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE SANDOZ LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE SANDOZ LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE SANDOZ LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE SUN LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE SUN LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE SUN LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE TEVA LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE TEVA LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE TEVA LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE VIATRIS LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE VIATRIS LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE VIATRIS LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE ZENTIVA LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE ZENTIVA LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE ZENTIVA LP 50 mg cp LP
- RESITUNE 75 mg cp gastrorésis
- TERALITHE 250 mg cp séc
- TERALITHE LP 400 mg cp séc LP
- TRANXENE 20 mg/2 ml lyoph/sol p us parentér
- XEROQUEL LP 300 mg cp LP
- XEROQUEL LP 400 mg cp LP
- XEROQUEL LP 50 mg cp LP
- ZENTEL 0,4 g/10 ml susp buv
- ZENTEL 400 mg cp
- Accident ischémique transitoire
- Agitation
- Alcool : mésusage et prise en charge du sevrage
- Angor stable
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- Biomédicaments (anticorps monoclonaux et protéines de fusion)
- Cirrhose
- Dépression
- Dermatite atopique de l'adulte
- Dermatite atopique de l'enfant
- Dermite séborrhéique de l'adolescent et de l'adulte
- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Diverticulose colique
- Douleur de l'adulte
- Épilepsie de l'adulte
- Épilepsie de l'enfant
- Érysipèle et autres dermohypodermites bactériennes
- Gonarthrose, coxarthrose
- Impétigo
- Infarctus cérébral
- Infections génitales de la femme
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Lombalgie chronique
- Lombalgie et lomboradiculalgie aiguës communes
- Méningite de l'enfant
- Parasitoses
- Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte
- Polyarthrite rhumatoïde
- Post-infarctus
- Psoriasis en plaques de l'adulte
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- Risque cardiovasculaire : évaluation et prévention
- Schizophrénie
- Sinusite aiguë de l'adulte
- Spondylarthrite ankylosante
- Trouble bipolaire
- VIH (infection par le)
- Zona
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.