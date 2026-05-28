Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 21 et 22)

De nombreuses tensions.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 22 et 28 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

Spécialités d'acide acétylsalicylique 75 mg gastrorésistant : tension générale

Spécialités d'acide acétylsalicylique 75 mg comprimé gastro-résistant : ACIDE ACETYLSALICYLIQUE BIOGARAN 75 mg, ASARED 75 mg, ASPIRINE ARROW 75 mg, RESITUNE 75 mg

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : rupture

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition indéterminée

ALEPSAL : point sur la disponibilité au 28 mai 2026

ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension persistante

Situation à l'hôpital : tension Le dosage 15 mg est en rupture Les dosages 100 mg 150 mg sont en tension Le dosage 50 mg est remis à disposition depuis fin mai 2026

Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles (cf. notre article du 2 avril 2026)

Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Teofarma à l’attention des médecins prescripteurs (30 mars 2026)

BETNEVAL 0,1 % crème : tension en ville jusqu'à fin août 2026

BETNEVAL 0,1 % crème (bétaméthasone valérate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : fin août 2026, au lieu de mi-mai (cf. notre article du 14 avril 2026)

CIMZIA en stylo prérempli : tension pour une durée indéterminée

CIMZIA 200 mg solution injectable en stylo prérempli (certolizumab pégol)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

GARDENAL 50 mg : tension prévue jusqu'en octobre 2026

GARDENAL 50 mg comprimé (phénobarbital)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital

Les autres dosages sont disponibles

Date de remise à disposition prévue : octobre 2026

IZALGI : tension jusqu'en décembre 2026

IZALGI 500 mg/25 mg gélule (poudre d'opium, paracétamol)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : courant décembre 2026

MYDRIATICUM : remise à disposition reportée de 4 mois

MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose (tropicamide)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville Présentation boîte de 1 récipient unidose polyéthylène de 0,4 ml : contingentement quantitatif en ville uniquement Présentation boîte de 20 récipients unidoses polyéthylène de 0,4 ml : contingentement quantitatif en ville uniquement

Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026 au lieu de mi-avril 2026 initialement annoncé (cf. notre article du 3 février 2026)

NOVORAPID PUMPCART : persistance des tensions jusqu'à la fin de l'année

NOVORAPID PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension persistante

Situation à l'hôpital : non impactée

Distribution contingentée en ville

Date de remise à disposition prévue fin d'année 2026

NB. FIASP PUMPCART 100 unités/mL solution injectable en cartouche (insuline asparte) est remis à disposition normale depuis le 15 mai 2026 (cf. notre article du 19 mai 2026).

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire NovoNordisk à destination des professionnels de santé (2 juillet 2025)

Spécialités de quétiapine : amélioration générale mais la situation reste fragile pour le dosage à 400 mg LP

Spécialités de quétiapine (XEROQUEL et génériques)

État de disponibilité selon l'ANSM

Amélioration générale constatée [2] : pour le dosage 50 mg LP : les stocks disponibles au niveau des laboratoires et des grossistes répartiteurs permettent de répondre aux besoins des patients. Une amélioration significative est observée par rapport à la fin de l’année 2025 pour le dosage à 300 mg LP : les stocks se reconstituent progressivement au niveau des laboratoires et des grossistes répartiteurs. Les besoins sont actuellement couverts pour le dosage à 400 mg LP : la situation reste fragile en raison de retards de production survenus les mois précédents. Les approvisionnements reprennent progressivement. Les besoins des patients sont partiellement couverts et une amélioration progressive de la situation est attendue dans les prochaines semaines

évolution des mesures à partir du 20 juillet 2026 [2] (cf. notre article du 28 mai 2026) : abrogation de la recommandation de remplacement qui permettait aux pharmaciens de délivrer une préparation magistrale de quétiapine à libération immédiate en remplacement d’un médicament à base de quétiapine à libération prolongée indisponible, sans nouvelle prescription médicale maintien d'un contingentement quantitatif jusqu'à normalisation du marché maintien de la recommandation de ne pas initier de traitement par quétiapine à libération prolongée (LP), sauf pour les patients présentant un épisode dépressif caractérisé dans le cadre d’un trouble bipolaire et de privilégier une alternative adaptée, selon la situation du patient, dès que cela est possible



TERALITHE 250 mg : persistance des tensions jusqu'à fin juin 2026 au moins

TERALITHE 250 mg comprimé sécable (lithium carbonate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Persistance de tensions d'approvisionnement en raison de nouveaux retards de livraison [2]

Pas de remise à disposition avant la fin du mois de juin 2026

Stock de dépannage d'urgence pour la ville et l'hôpital

L'ANSM a demandé au laboratoire d'identifier des solutions d'importation

Concernant la spécialité à libération prolongée TERALITHE 400 mg LP : retour à la normale

TRANXENE 20 mg/2 mL : persistance de la rupture jusqu'en 2027

TRANXENE 20 mg/2 mL lyophilisat et solution pour usage parentéral (clorazépate dipotassique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : Rupture à la suite de l’arrêt de la production par les sites de fabrication actuels impliquant un nécessaire transfert de ces fabrications vers une nouvelle usine

Situation à l'hôpital : Rupture

Date de remise à disposition prévue indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire Neuraxpharm à l’attention des professionnels de santé (7 mai 2026) :

le laboratoire n’a plus la capacité de distribuer de nouvelles unités

laboratoire n’a plus la capacité de distribuer de nouvelles unités le retour sur le marché du produit n’est pas prévu avant la fin du second trimestre 2027

l’alternative thérapeutique est le diazépam en solution injectable

Spécialités ZENTEL : tension sur toute la gamme

ZENTEL 400 mg comprimé (albendazole)

ZENTEL 0,4 g/10 mL suspension buvable

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

N.B. : La spécialité hospitalière ESKAZOLE, également à base d'albendazole, fait elle aussi l'objet d'une tension d'approvisionnement (cf. notre article du 28 mai 2026).

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition suivante des spécialités suivantes :