  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 21 et 22)

    Entre les 22 et 28 mai 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    De nombreuses tensions, une indisponibilité et une remise à disposition.

    De nombreuses tensions, une indisponibilité et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 22 et 28 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    Spécialités d'ambrisentan : tension sur les gammes Teva et Viatris

    AMBRISENTAN TEVA 5 mg comprimé pelliculé (ambrisentan)
    AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour AMBRISENTAN TEVA 5 mg : 

    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026

    Pour AMBRISENTAN VIATRIS 5 et 10 mg : 

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    L'ANSM n'a pas signalé de tension pour les spécialités de référence VOLIBRIS 2,5 mg, 5 mg et 10 mg ni pour les spécialités d'AMBRISENTAN ACCORD 5 et 10 mg et AMBRISENTAN TEVA 10 mg

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Viatris à l’attention des professionnels de santé (26 mai 2026) : Dans ce contexte de tension d’approvisionnement, le laboratoire Viatris recommande aux prescripteurs de limiter les initiations de traitement avec l’ambrisentan et de s'orienter vers une alternative thérapeutique appropriée.

    ESKAZOLE : tension pour une durée indéterminée

    ESKAZOLE 400 mg comprimé (albendazole)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    En ville, les spécialités d'albendazole ZENTEL font elles aussi l'objet d'un épisode de tension. 

    GLUCONATE GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP : mise à disposition d'une solution de remplacement

    GLUCONATE GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP solution à diluer pour perfusion 

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Dans le cadre des tensions d'approvisionnement en cours, l'AP-HP met transitoirement à disposition des poches de Calcium Gluconate Solution 10%, V/V initialement destinées à Baxter façonnage (lot 25 G3009).

    Complément d'information par le laboratoire

    Courrier d’information de l’AP-HP à l’attention des pharmacies à usage intérieur (PUI), relatif aux spécificités d’étiquetage et de conditionnement du lot 25 G3009 (22 mai 2026) : 

    • la composition quantitative et qualitative ainsi que les modalités de conservation et d’utilisation de Calcium Gluconate Solution 10%, V/V initialement destinées à Baxter façonnage sont strictement identiques à celles du GLUCONATE-GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP
    • la vigilance doit être renforcée à chaque étape du circuit du médicament : une erreur d’identification de ces poches peut entraîner une confusion médicamenteuse avec des conséquences potentiellement graves pour les patients

    ZYVOXID buvable : indisponible jusqu'en juillet 2026

    ZYVOXID 100 mg/5 mL gélule pour suspension buvable (linézolide)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 28 mai 2026)

    [2] Etopophos 100 mg (phosphate d’étoposide) : remise à disposition, le contingentement qualitatif strict est levé (ANSM, 26 mai 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal