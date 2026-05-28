Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 21 et 22)

De nombreuses tensions, une indisponibilité et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 22 et 28
Spécialités d'ambrisentan : tension sur les gammes Teva et Viatris
AMBRISENTAN TEVA 5 mg comprimé pelliculé (ambrisentan)
AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026
Pour AMBRISENTAN VIATRIS 5 et 10 mg :
- Situation à l'hôpital : tension
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
L'ANSM n'a pas signalé de tension pour les spécialités de référence VOLIBRIS 2,5 mg, 5 mg et 10 mg ni pour les spécialités d'AMBRISENTAN ACCORD 5 et 10 mg et AMBRISENTAN TEVA 10 mg.
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Viatris à l’attention des professionnels de santé (26 mai 2026) : Dans ce contexte de tension d’approvisionnement, le laboratoire Viatris recommande aux prescripteurs de limiter les initiations de traitement avec l’ambrisentan et de s'orienter vers une alternative thérapeutique appropriée.
ESKAZOLE : tension pour une durée indéterminée
ESKAZOLE 400 mg comprimé (albendazole)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
En ville, les spécialités d'albendazole ZENTEL font elles aussi l'objet d'un épisode de tension.
GLUCONATE GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP : mise à disposition d'une solution de remplacement
GLUCONATE GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP solution à diluer pour perfusion
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Dans le cadre des tensions d'approvisionnement en cours, l'AP-HP met transitoirement à disposition des poches de Calcium Gluconate Solution 10%, V/V initialement destinées à Baxter façonnage (lot 25 G3009).
Complément d'information par le laboratoire
Courrier d’information de l’AP-HP à l’attention des pharmacies à usage intérieur (PUI), relatif aux spécificités d’étiquetage et de conditionnement du lot 25 G3009 (22 mai 2026) :
- la composition quantitative et qualitative ainsi que les modalités de conservation et d’utilisation de Calcium Gluconate Solution 10%, V/V initialement destinées à Baxter façonnage sont strictement identiques à celles du GLUCONATE-GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP
- la vigilance doit être renforcée à chaque étape du circuit du médicament : une erreur d’identification de ces poches peut entraîner une confusion médicamenteuse avec des conséquences potentiellement graves pour les patients
ZYVOXID buvable : indisponible jusqu'en juillet 2026
ZYVOXID 100 mg/5 mL gélule pour suspension buvable (linézolide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de :
- ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate), depuis le 26 mai 2026, après plusieurs semaines de fortes tensions (cf. notre article du 23 avril 2026). Le contingentement qualitatif strict est levé [2] (cf. notre article complet du 28 mai 2026).
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 28 mai 2026)
[2] Etopophos 100 mg (phosphate d’étoposide) : remise à disposition, le contingentement qualitatif strict est levé (ANSM, 26 mai 2026)
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