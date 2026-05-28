Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 21 et 22)

De nombreuses tensions, une indisponibilité et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 22 et 28 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

Spécialités d'ambrisentan : tension sur les gammes Teva et Viatris

AMBRISENTAN TEVA 5 mg comprimé pelliculé (ambrisentan)

AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé

État de disponibilité selon l'ANSM

Pour AMBRISENTAN TEVA 5 mg :

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026

Pour AMBRISENTAN VIATRIS 5 et 10 mg :

Situation à l'hôpital : tension

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

L'ANSM n'a pas signalé de tension pour les spécialités de référence VOLIBRIS 2,5 mg, 5 mg et 10 mg ni pour les spécialités d'AMBRISENTAN ACCORD 5 et 10 mg et AMBRISENTAN TEVA 10 mg.

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Viatris à l’attention des professionnels de santé (26 mai 2026) : Dans ce contexte de tension d’approvisionnement, le laboratoire Viatris recommande aux prescripteurs de limiter les initiations de traitement avec l’ambrisentan et de s'orienter vers une alternative thérapeutique appropriée.

ESKAZOLE : tension pour une durée indéterminée

ESKAZOLE 400 mg comprimé (albendazole)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

En ville, les spécialités d'albendazole ZENTEL font elles aussi l'objet d'un épisode de tension.

GLUCONATE GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP : mise à disposition d'une solution de remplacement

GLUCONATE GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP solution à diluer pour perfusion

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Dans le cadre des tensions d'approvisionnement en cours, l'AP-HP met transitoirement à disposition des poches de Calcium Gluconate Solution 10%, V/V initialement destinées à Baxter façonnage (lot 25 G3009).

Complément d'information par le laboratoire

Courrier d’information de l’AP-HP à l’attention des pharmacies à usage intérieur (PUI), relatif aux spécificités d’étiquetage et de conditionnement du lot 25 G3009 (22 mai 2026) :

la composition quantitative et qualitative ainsi que les modalités de conservation et d’utilisation de Calcium Gluconate Solution 10%, V/V initialement destinées à Baxter façonnage sont strictement identiques à celles du GLUCONATE-GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM AP-HP

la vigilance doit être renforcée à chaque étape du circuit du médicament : une erreur d’identification de ces poches peut entraîner une confusion médicamenteuse avec des conséquences potentiellement graves pour les patients

ZYVOXID buvable : indisponible jusqu'en juillet 2026

ZYVOXID 100 mg/5 mL gélule pour suspension buvable (linézolide)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de :