ETOPOPHOS : remise à disposition et levée du contingentement qualitatif strict

Ce médicament peut à nouveau être utilisé dans l’ensemble des indications oncologiques de son AMM. SewcreamStudio / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) confirme l'amélioration de la disponibilité d'ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate) au niveau national [1, 2]. Selon les informations transmises par le laboratoire, la distribution de ce médicament a repris normalement depuis le 26 mai 2026, « en avance par rapport à la prévision initiale de mi-juin 2026 ».

Dans ce contexte favorable, le contingentement qualitatif strict mis en place le 23 avril 2026 est levé (cf. notre article du 23 avril 2026).

En pratique :

les commandes en ETOPOPHOS peuvent reprendre normalement ; il n'est plus demandé de transmettre le formulaire de demande spécifique, qui permettait de contrôler l'utilisation restreinte d'ETOPOPHOS ;

formulaire de demande spécifique, qui permettait de contrôler l'utilisation restreinte d'ETOPOPHOS ETOPOPHOS peut à nouveau être utilisé dans l'ensemble des indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM - cf. Encadré), et pas uniquement dans les indications identifiées comme prioritaires.