ETOPOPHOS : remise à disposition et levée du contingentement qualitatif strict

Ce médicament peut à nouveau être utilisé dans l’ensemble des indications oncologiques de son AMM. SewcreamStudio / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) confirme l'amélioration de la disponibilité d'ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate) au niveau national [1, 2]. Selon les informations transmises par le laboratoire, la distribution de ce médicament a repris normalement depuis le 26 mai 2026,
Dans ce contexte favorable, le contingentement qualitatif strict mis en place le 23 avril 2026 est levé (cf. notre article du 23 avril 2026).
En pratique :
- les commandes en ETOPOPHOS peuvent reprendre normalement ; il n'est plus demandé de transmettre le
d'ETOPOPHOS ;
- ETOPOPHOS peut à nouveau être utilisé dans l'ensemble des indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM - cf. Encadré), et pas uniquement dans les indications identifiées comme prioritaires.
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ETOPOPHOS est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement :
ETOPOPHOS est indiqué dans le traitement du cancer épithélial de l'ovaire résistant/réfractaire au platine, chez l'adulte.
[1] ETOPOPHOS 100 mg (phosphate d’étoposide) : remise à disposition, le contingentement qualitatif strict est levé (ANSM, 26 mai 2026)
[2] Tension d'approvisionnement en ETOPOPHOS (ANSM, 26 mai 2026)
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