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    ETOPOPHOS : remise à disposition et levée du contingentement qualitatif strict

    Constatant la remise à disposition normale d'ETOPOPHOS 100 mg (étoposide) au niveau national, l'ANSM a décidé de lever le contingentement qualitatif strict mis en place en avril 2026. Il n'est plus nécessaire de fournir le formulaire de demande spécifique lors de la commande. 

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    Ce médicament peut à nouveau être utilisé dans l’ensemble des indications oncologiques de son AMM.

    Ce médicament peut à nouveau être utilisé dans l’ensemble des indications oncologiques de son AMM. SewcreamStudio / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) confirme l'amélioration de la disponibilité d'ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate) au niveau national [1, 2]. Selon les informations transmises par le laboratoire, la distribution de ce médicament a repris normalement depuis le 26 mai 2026, « en avance par rapport à la prévision initiale de mi-juin 2026 ».

    Dans ce contexte favorable, le contingentement qualitatif strict mis en place le 23 avril 2026 est levé (cf. notre article du 23 avril 2026).

    En pratique :

    • les commandes en ETOPOPHOS peuvent reprendre normalement ; il n'est plus demandé de transmettre le formulaire de demande spécifique, qui permettait de contrôler l'utilisation restreinte d'ETOPOPHOS ;
    • ETOPOPHOS peut à nouveau être utilisé dans l'ensemble des indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM - cf. Encadré), et pas uniquement dans les indications identifiées comme prioritaires.
    Encadré - Indications thérapeutiques d'ETOPOPHOS

    ETOPOPHOS est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement :

    • du cancer testiculaire primaire, récidivant ou réfractaire, chez l'adulte ;
    • du cancer du poumon à petites cellules, chez l'adulte ;
    • du lymphome de Hodgkin chez l'adulte et les enfants ;
    • du lymphome non-hodgkinien chez l'adulte et les enfants ;
    • de la leucémie aiguë myéloïde chez l'adulte et les enfants ;
    • des néoplasies trophoblastiques gestationnelles à haut risque chez l'adulte, en première et seconde intentions ;
    • du cancer non épithélial de l'ovaire, chez l'adulte.

    ETOPOPHOS est indiqué dans le traitement du cancer épithélial de l'ovaire résistant/réfractaire au platine, chez l'adulte.
    Pour en savoir plus

    [1] ETOPOPHOS 100 mg (phosphate d’étoposide) : remise à disposition, le contingentement qualitatif strict est levé (ANSM, 26 mai 2026)

    [2] Tension d'approvisionnement en ETOPOPHOS (ANSM, 26 mai 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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