Tension d'approvisionnement en ETOPOPHOS (oncologie) : contingentement qualitatif renforcé

Ce formulaire permet de contrôler l’utilisation restreinte dans deux indications prioritaires.Szepy / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les tensions d'approvisionnement en
En attendant la remise à disposition annoncée pour mi-juin 2026 et afin d'assurer la prise en charge des patients qui ne peuvent pas recevoir un autre médicament,
Des indications prioritaires et un formulaire de demande
Ce
- les protocoles intensifs et/ou nécessitant une perfusion à forte concentration
- les patients présentant une hypersensibilité avérée au VP16, une voie d’abord altérée et/ou un risque accru d’extravasation.
En pratique, il est demandé
- de réserver ETOPOPHOS 100 mg aux patients relevant de ces indications prioritaires
- de remplir
Les pharmaciens doivent :
- vérifier
- transmettre
Pour les autres patients : recours aux solutions disponibles
Pour les patients non ciblés par les indications prioritaires, d'autres solutions thérapeutiques existent.
« Les médicaments à base d’étoposide sous forme de solution à diluer pour perfusion (VP16) sont disponibles en quantité suffisante », souligne l'ANSM.
[1] Tensions d’approvisionnement en Etopophos 100 mg (phosphate d’étoposide) : contingentement qualitatif strict à partir du 23 avril 2026 (ANSM, 23 avril 2026)
[2] Tension d'approvisionnement en ETOPOPHOS (ANSM, 23 avril 2026)
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