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    #Médicaments #Disponibilité

    Tension d'approvisionnement en ETOPOPHOS (oncologie) : contingentement qualitatif renforcé

    En réponse à l'accentuation des tensions d'approvisionnement en ETOPOPHOS 100 mg (étoposide), un protocole de contingentement qualitatif strict est applicable depuis le 23 avril, qui s'appuie sur la mise en place d'un formulaire de demande spécifique.

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    Ce formulaire permet de contrôler l’utilisation restreinte dans deux indications prioritaires.

    Ce formulaire permet de contrôler l’utilisation restreinte dans deux indications prioritaires.Szepy / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Les tensions d'approvisionnement en ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate) s'accentuent. D'après les informations communiquées par le laboratoire Cheplapharm, cette situation est causée par des « déviations rencontrées sur le site de fabrication qui ont entraîné le décalage du réapprovisionnement ».

    En attendant la remise à disposition annoncée pour mi-juin 2026 et afin d'assurer la prise en charge des patients qui ne peuvent pas recevoir un autre médicament, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a demandé le renforcement du contingentement qualitatif mis en place en janvier 2026 [1, 2]. 

    Des indications prioritaires et un formulaire de demande

    Ce contingentement qualitatif strict est applicable à partir du 23 avril 2026. Il prévoit un formulaire de demande spécifique, permettant de contrôler l'utilisation restreinte d'ETOPOPHOS dans les deux indications prioritaires suivantes :

    • les protocoles intensifs et/ou nécessitant une perfusion à forte concentration ;
    • les patients présentant une hypersensibilité avérée au VP16, une voie d’abord altérée et/ou un risque accru d’extravasation.

    En pratique, il est demandé aux prescripteurs :

    • de réserver ETOPOPHOS 100 mg aux patients relevant de ces indications prioritaires ;
    • de remplir le formulaire de demande pour chaque patient éligible et de le transmettre à la pharmacie à usage intérieur de votre établissement de santé pour validation, en accompagnement de la prescription.

    Les pharmaciens doivent :

    • vérifier systématiquement que toute commande d’ETOPOPHOS 100 mg est accompagnée du formulaire de demande complété et validé par un médecin ;
    • transmettre le formulaire au service pharmaceutique du laboratoire Cheplapharm pour valider la commande.

    Pour les autres patients : recours aux solutions disponibles

    Pour les patients non ciblés par les indications prioritaires, d'autres solutions thérapeutiques existent.

    « Les médicaments à base d’étoposide sous forme de solution à diluer pour perfusion (VP16) sont disponibles en quantité suffisante », souligne l'ANSM.

    Pour en savoir plus

    [1] Tensions d’approvisionnement en Etopophos 100 mg (phosphate d’étoposide) : contingentement qualitatif strict à partir du 23 avril 2026 (ANSM, 23 avril 2026)

    [2] Tension d'approvisionnement en ETOPOPHOS (ANSM, 23 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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