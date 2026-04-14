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    #Médicaments #Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 15 et 16)

    Entre les 9 et 14 avril 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Plusieurs spécialités étrangères en renfort.

    Plusieurs spécialités étrangères en renfort.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 9 et 14 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    BETNEVAL 0,1 % crème : en tension jusqu'à mi-mai 2026

    BETNEVAL 0,1 % crème (bétaméthasone valérate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : mi-mai 2026

    CLOMIPRAMINE VIATRIS : le dosage 25 mg sous tension jusqu'en juillet 2026

    CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg comprimé pelliculé (clomipramine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    KETOPROFENE PHARMY II : 3e report de la date de remise à disposition

    KETOPROPHENE PHARMY II 100 mg/2 mL solution injectable intramusculaire IM (kétoprofène)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Spécialités de venlafaxine LP 37,5 mg et 75 mg : les dépannages auprès d'autres marchés européens se poursuivent

    Spécialité de venlafaxine LP 37,5 mg et 75 mg en gélule à libération prolongée : toutes les références dont le princeps EFFEXOR

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Distribution contingentée : les importations de versions étrangères se poursuivent (cf. notre article du 18 décembre 2025) 
      • Venlafaxin Medical Valley 37,5 mg depottableter, initialement destinées au marché suédois depuis le 27 août 2025
      • Venlafaxine HCl Sandoz XR 37,5 mg, harde capsules met verlengde afgifte, initialement destinées au marché néerlandais depuis le 9 septembre 2025
      • Venlafaxin Medical Valley 37,5 mg depottabletter, initialement destinées au marché suédois depuis le 21 octobre 2025
      • Venlafaxin Medical Valley 75 mg depottabletter, initialement destinées au marché suédois depuis le 8 octobre 2025
      • Venlafaxin Medical Valley 75 mg depottabletter, initialement destinées au marché suédois à partir du 16 décembre 2025
      • Venlasov XL 75 mg Prolonged-Release Capsules, initialement destinées au Royaume-Uni à partir du 22 décembre 2025
    • Remise à disposition normale prévue courant 2026

    XARELTO 1 mg/mL en flacon de 100 mL : en tension jusqu'à fin juin 2026

    XARELTO 1 mg/mL granulés pour suspension buvable en flacons de 100 mL (rivaroxaban)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026

    Remises à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments susceptibles de provoquer des tensions sur l’approvisionnement ou des ruptures de stock (ANSM, publiée le 14 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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