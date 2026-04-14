Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 15 et 16)

Plusieurs spécialités étrangères en renfort.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 9
BETNEVAL 0,1 % crème
: en tension jusqu'à mi-mai 2026
BETNEVAL 0,1 % crème (bétaméthasone valérate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : mi-mai 2026
CLOMIPRAMINE VIATRIS
: le dosage 25 mg sous tension jusqu'en juillet 2026
CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg comprimé pelliculé (clomipramine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026, au lieu de début février (cf. notre article du 13 novembre 2025)
KETOPROFENE PHARMY II
: 3e report de la date de remise à disposition
KETOPROPHENE PHARMY II 100 mg/2 mL solution injectable intramusculaire IM (kétoprofène)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : début juin 2026 au lieu de fin mars
comme annoncé dans notre article du 3 février 2026
Spécialités de venlafaxine LP 37,5 mg et 75 mg : les dépannages auprès d'autres marchés européens se poursuivent
Spécialité de venlafaxine LP 37,5 mg et 75 mg en gélule à libération prolongée : toutes les références dont le princeps EFFEXOR
État de disponibilité selon l'ANSM
- Distribution contingentée
- Venlafaxin Medical Valley 37,5 mg depottableter, initialement destinées au marché suédois depuis le 27 août 2025
- Venlafaxine HCl Sandoz XR 37,5 mg, harde capsules met verlengde afgifte, initialement destinées au marché néerlandais depuis le 9 septembre 2025
- Venlafaxin Medical Valley 37,5 mg depottabletter, initialement destinées au marché suédois depuis le 21 octobre 2025
- Venlafaxin Medical Valley 75 mg depottabletter, initialement destinées au marché suédois depuis le 8 octobre 2025
- Venlafaxin Medical Valley 75 mg depottabletter, initialement destinées au marché suédois à partir du 16 décembre 2025
- Venlasov XL 75 mg Prolonged-Release Capsules, initialement destinées au Royaume-Uni à partir du 22 décembre 2025
- Remise à disposition normale prévue courant 2026
XARELTO 1 mg/mL en flacon
de 100 mL : en tension jusqu'à fin juin 2026
XARELTO 1 mg/mL granulés pour suspension buvable en flacons de 100
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des
- PARLODEL 5 mg et 10 mg
gélule, depuis le 10 avril 2026, comme annoncé dans notre article du 17 mars 2026
- Spécialités de rispéridone 4 mg comprimé orodispersible (rispéridone), depuis le 13 avril 2026, après plusieurs mois d'indisponibilité
- SCOPODERM TTS 1 mg/72 heures, dispositif transdermique
(scopolamine) depuis le 1er avril 2026. Il s'agit de la remise à disposition à l'hôpital, en utilisant une nouvelle référence. En ville, cette remise à disposition a été signalée en mai 2025 (cf. notre article du
- TERALITHE LP 400 mg comprimé sécable LP (lithium carbonate), depuis le 8 avril 2026, après une longue période de tension (cf. notre article du 30 octobre 2025).
[1] Liste des médicaments susceptibles de provoquer des tensions sur l’approvisionnement ou des ruptures de stock (ANSM, publiée le 14 avril 2026)
- BETNEVAL 0,1 % crème
- CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg cp pellic
- EFFEXOR LP 37,5 mg gél LP
- EFFEXOR LP 75 mg gél LP
- KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 ml sol inj intramusculaire (I.M.)
- PARLODEL 10 mg gél
- PARLODEL 5 mg gél
- RISPERIDONE SANDOZ 4 mg cp orodispers
- RISPERIDONE VIATRIS 4 mg cp orodispers
- SCOPODERM TTS 1 mg/72 h disp transderm
- VENLAFAXINE ALMUS LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE ALMUS LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE ALTER LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE ALTER LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE ARROW LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE ARROW LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE BIOGARAN LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE BIOGARAN LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE BLUEFISH LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE BLUEFISH LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE CRISTERS LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE CRISTERS LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE EG LABO LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE EG LABO LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE EVOLUGEN PHARMA LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE EVOLUGEN PHARMA LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE KRKA LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE KRKA LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE SANDOZ LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE SANDOZ LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE SUN LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE TEVA SANTE LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE TEVA SANTE LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE VIATRIS GENERIQUES LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE VIATRIS GENERIQUES LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE VIATRIS LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE VIATRIS LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE ZENTIVA LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE ZENTIVA LP 75 mg gél LP
- VENLAFAXINE ZYDUS FRANCE LP 37,5 mg gél LP
- VENLAFAXINE ZYDUS FRANCE LP 75 mg gél LP
- XARELTO 1 mg/ml glé pour suspension buvable
- Agitation
- AINS (traitement par)
- Colique néphrétique
- Confusion aiguë
- Dépression
- Dermatite atopique de l'adulte
- Dermatite atopique de l'enfant
- Dermite séborrhéique de l'adolescent et de l'adulte
- Douleur de l'adulte
- Embolie pulmonaire
- Parkinson (maladie de)
- Phobie sociale
- Polyarthrite rhumatoïde
- Psoriasis en plaques de l'adulte
- Schizophrénie
- Soins palliatifs et accompagnement
- Spondylarthrite ankylosante
- Thrombose veineuse profonde : traitement
- Trouble anxieux généralisé
- Trouble bipolaire
- Trouble neurocognitif majeur
- Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
- Trouble panique
- Voyages : recommandations sanitaires
- Zona
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.