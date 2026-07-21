Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 29 et 30)

Cinq remises à disposition et des reports de disponibilité.SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

E ntre les 16 et 21 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg : remise à disposition indéterminée

CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg comprimé pelliculé (clomipramine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition indéterminée, après déjà deux reports (cf. notre article du 14 avril 2026)

Spécialités de ropinirole : point sur les gammes TEVA

Spécialités de ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé

État de disponibilité selon l'ANSM

TOUJEO SOLOSTAR : tension persistante

TOUJEO 300 unités/mL SOLOSTAR solution injectable en stylo prérempli (insuline glargine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition indéterminée (et non fin juin 2026 comme annoncé dans notre article du 2 avril 2026)

TRANXENE 20 mg sous tension en ville jusqu'en 2027

TRANXENE 20 mg gélule (clorazépate dipotassique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : 1er février 2027

Remises à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :