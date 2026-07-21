Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 29 et 30)

Cinq remises à disposition et des reports de disponibilité.SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 16 et 21 juillet
CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg : remise à disposition indéterminée
CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg comprimé pelliculé (clomipramine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée, après déjà deux reports (cf. notre article du 14 avril 2026)
Spécialités de ropinirole : point sur les gammes TEVA
Spécialités de ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé
État de disponibilité selon l'ANSM
- Ropinirole Teva 0,25 mg, 0,50 mg et 1 mg : remise à disposition normale
- Ropinirole Teva 2 mg : tension d'approvisionnement
- Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026
TOUJEO SOLOSTAR : tension persistante
TOUJEO 300 unités/mL SOLOSTAR solution injectable en stylo prérempli (insuline glargine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée (et non fin juin 2026 comme annoncé dans notre article du 2 avril 2026)
TRANXENE 20 mg sous tension en ville jusqu'en 2027
TRANXENE 20 mg gélule (clorazépate dipotassique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : 1er février 2027
Remises
à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités
- LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine), depuis le 15 juillet 2026, après quelques semaines de rupture (cf. notre article du 9 juin 2026)
- QUINIMAX 125 mg comprimé pelliculé sécable (quinine, quinidine, cinchonine, cinchonidine), depuis le 16 juillet 2026, après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 19 février 2026)
- QUINIMAX 500 mg comprimé pelliculé sécable (quinine, quinidine, cinchonine, cinchonidine), depuis le 16 juillet 2026, après un report de remise à disposition (cf. notre article du 9 avril 2026)
- SYNAREL 0,2 mg/dose solution pour pulvérisation nasale (nafaréline), depuis le 17 juillet 2026, après un report de remise à disposition (cf. notre article du 25 juin 2026)
- VITAMINE A PROVEPHARM 100 000 UI/2 mL solution injectable IM (rétinol palmitate), depuis le 17 juillet 2026, après une distribution contingentée en ville pendant plus de 1 an (cf. notre article du 8 juillet 2025)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 21 juillet 2026)
- CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg cp pellic
- LEVOCARNIL 1 g/5 ml sol inj en ampoule
- QUINIMAX 125 mg cp pellic séc
- QUINIMAX 500 mg cp pellic séc
- ROPINIROLE TEVA 0,25 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 0,50 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 1 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 2 mg cp pellic
- SYNAREL 0,2 mg/dose sol p pulv nasal
- TOUJEO SOLOSTAR 300 U/ml sol inj en stylo prérempli
- TRANXENE 20 mg gél
- VITAMINE A PROVEPHARM 100 000 UI/2 ml sol inj IM
- Agitation
- Alcool : mésusage et prise en charge du sevrage
- Dépression
- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Douleur de l'adulte
- Insomnie de l'adulte
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- Parkinson (maladie de)
- Soins palliatifs et accompagnement
- Trouble anxieux généralisé
- Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
- Trouble panique
- Zona
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