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    Disponibilité

    Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 29 et 30)

    Entre les 16 et 21 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Cinq remises à disposition et des reports de disponibilité.

    Cinq remises à disposition et des reports de disponibilité.SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 16 et 21 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg : remise à disposition indéterminée

    CLOMIPRAMINE VIATRIS 25 mg comprimé pelliculé (clomipramine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Spécialités de ropinirole : point sur les gammes TEVA

    Spécialités de ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé

    État de disponibilité selon l'ANSM

    TOUJEO SOLOSTAR : tension persistante

    TOUJEO 300 unités/mL SOLOSTAR solution injectable en stylo prérempli (insuline glargine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition indéterminée (et non fin juin 2026 comme annoncé dans notre article du 2 avril 2026)

    TRANXENE 20 mg sous tension en ville jusqu'en 2027

    TRANXENE 20 mg gélule (clorazépate dipotassique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : 1er février 2027

    Remises à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 21 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    Dam-Thi Tsuvaltsidis est secrétaire de rédaction et rédactrice, formée à l'Ecole des métiers de l'information (EMI-CFD). Elle a travaillé pour différents magazines et sites internet, notamment dans le domaine de la santé chez Orphanet, portail des maladies rares. Depuis (...)
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