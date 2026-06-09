Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 23 et 24)

De fortes tensions.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 5 et 9 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs
CLOMID : rupture de stock jusqu'en novembre 2026
CLOMID 50 mg comprimé (clomifène)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Date de remise à disposition prévue début novembre 2026
LEVOCARNIL injectable : après la rupture, la tension
LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension après une période de rupture (cf. notre article du 19 mai 2026)
- Situation à l'hôpital : tension
- Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026 (au lieu de juin)
Spécialités de ropinirole à libération immédiate : tension sur les gammes EG et TEVA
Spécialités de ropinirole ROPINIROLE EG 2 mg comprimé pelliculé, et ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé
État de disponibilité selon l'ANSM
Pour la gamme ROPINIROLE EG :
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : février 2027
Pour la gamme ROPINIROLE TEVA :
- ROPINIROLE TEVA 0,25 mg : rupture de stock
- ROPINIROLE TEVA 0,50 mg : tension d'approvisionnement
- ROPINIROLE TEVA 1 mg : tension d'approvisionnement
- ROPINIROLE TEVA 2 mg : rupture de stock
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Intolérance à THYBON 20 HENNING : les boîtes de T3
25 µg disponibles en France depuis le 8 juin 2026
CYNOMEL 0,025 mg comprimé sécable
THYBON 20 HENNING 20
État de disponibilité selon l'ANSM
- Arrêt de commercialisation de CYNOMEL depuis le 31 octobre 2025 (cf. notre article du 23 octobre 2025)
- Mise à disposition (importation) de la spécialité allemande
- Mise à disposition de T3 25 µg comprimé (liothyronine sodium) initialement destinée à la Grèce pour les patients intolérants à THYBON 20 HENNING 20 µg : depuis le 8 juin 2026
Complément d'information par le laboratoire : modalités de commande de T3 25 µg comprimé
Lettre du laboratoire Eurodep à destination des prescripteurs et pharmaciens
- les boîtes de T3 25 µg comprimé ne doivent être prescrites qu'aux patients intolérants à THYBON 20 HENNING
- le patient doit transmettre l'ordonnance mentionnant T3 25 µg comprimé au pharmacien
- sur présentation de l'ordonnance, le pharmacien complète le formulaire et l'adresse par email à exploitant@eurodep.fr :
- données du patient
- date de l'ordonnance, posologie et durée du traitement
- coordonnées de la pharmacie
- nombre de boîtes commandées
- la commande est reçue sous 48 à 72 heures environ
Pour rappel, la spécialité T3 25 µg
Elle présente des différences avec THYBON 20 HENNING (cf. courrier du 25 mars aux professionnels de santé et aux patients) :
- T3 25 µg contient de la
- un comprimé de T3
- le comprimé de
Recommandations pour les prescripteurs
Lors du passage de de THYBON 20 HENNING 20 µg
- contrôle systématique de TSH après 6 à 8 semaines de traitement par
- le suivi des signes cliniques et du ressenti du patient sont à contextualiser avec les résultats biologiques de la TSH. Il n’est pas recommandé d’utiliser les signes cliniques comme seuls paramètres
Les traitements par THYBON 20 HENNING
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 juin 2026)
- CLOMID 50 mg cp
- CYNOMEL 0,025 mg cp séc
- LEVOCARNIL 1 g/5 ml sol inj en ampoule
- ROPINIROLE EG 2 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 0,25 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 0,50 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 1 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 2 mg cp pellic
- THYBON 20 HENNING 20 µg cp séc (remplace CYNOMEL 0,025 mg, comprimé sécable, en rupture de stock)
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