Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 23 et 24)

De fortes tensions.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 5 et 9 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

CLOMID : rupture de stock jusqu'en novembre 2026

CLOMID 50 mg comprimé (clomifène)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Date de remise à disposition prévue début novembre 2026

LEVOCARNIL injectable : après la rupture, la tension

LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension après une période de rupture (cf. notre article du 19 mai 2026)

Situation à l'hôpital : tension

Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026 (au lieu de juin)

Spécialités de ropinirole à libération immédiate : tension sur les gammes EG et TEVA

Spécialités de ropinirole ROPINIROLE EG 2 mg comprimé pelliculé, et ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé

État de disponibilité selon l'ANSM

Pour la gamme ROPINIROLE EG :

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : février 2027

Pour la gamme ROPINIROLE TEVA :

ROPINIROLE TEVA 0,25 mg : rupture de stock

ROPINIROLE TEVA 0,50 mg : tension d'approvisionnement

ROPINIROLE TEVA 1 mg : tension d'approvisionnement

ROPINIROLE TEVA 2 mg : rupture de stock

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Intolérance à THYBON 20 HENNING : les boîtes de T3 25 µg disponibles en France depuis le 8 juin 2026

CYNOMEL 0,025 mg comprimé sécable (liothyronine)

THYBON 20 HENNING 20 µg comprimé sécable

État de disponibilité selon l'ANSM

Arrêt de commercialisation de CYNOMEL depuis le 31 octobre 2025 (cf. notre article du 23 octobre 2025)

Mise à disposition (importation) de la spécialité allemande THYBON 20 HENNING 20 µg pour assurer la continuité des traitements en cours

THYBON 20 HENNING 20 µg pour assurer la continuité des traitements en cours Mise à disposition de T3 25 µg comprimé (liothyronine sodium) initialement destinée à la Grèce pour les patients intolérants à THYBON 20 HENNING 20 µg : depuis le 8 juin 2026

Complément d'information par le laboratoire : modalités de commande de T3 25 µg comprimé

Lettre du laboratoire Eurodep à destination des prescripteurs et pharmaciens (25 mars 2026) : pour commander la spécialité T3 25 µg, comprimé pour leurs patients, les pharmaciens d'officine doivent utiliser et de compléter le formulaire de commande spécifique :

les boîtes de T3 25 µg comprimé ne doivent être prescrites qu'aux patients intolérants à THYBON 20 HENNING

le patient doit transmettre l'ordonnance mentionnant T3 25 µg comprimé au pharmacien

sur présentation de l'ordonnance, le pharmacien complète le formulaire et l'adresse par email à exploitant@eurodep.fr : données du patient date de l'ordonnance, posologie et durée du traitement coordonnées de la pharmacie nombre de boîtes commandées

la commande est reçue sous 48 à 72 heures environ

Pour rappel, la spécialité T3 25 µg comprimé est fabriquée par les laboratoires Uni-Pharma en Grèce.

Elle présente des différences avec THYBON 20 HENNING (cf. courrier du 25 mars aux professionnels de santé et aux patients) :

T3 25 µg contient de la liothyronine sous forme de liothyronine sodique (comme CYNOMEL), alors que THYBON 20 HENNING est formulé à base de chlorhydrate de liothyronine

liothyronine sous forme de (comme CYNOMEL), alors que THYBON 20 HENNING est formulé à base de un comprimé de T3 25 µg contient 25 µg de liothyronine , contre 20 µg dans un comprimé de THYBON 20 HENNING

25 µg contient , dans un comprimé de THYBON 20 HENNING le comprimé de T3 25 µg n'est pas sécable, à la différence de celui de THYBON 20 HENNING

Recommandations pour les prescripteurs

Lors du passage de de THYBON 20 HENNING 20 µg comprimé vers T3 25 µg comprimé, une surveillance biologique (TSH) doit être mise en place pour adapter la posologie à chaque patient :

contrôle systématique de TSH après 6 à 8 semaines de traitement par T3 25 µg ou après tout changement de dose et autant de fois que nécessaire en fonction des signes cliniques ou du ressenti du patient, ou en cas de variation importante du poids corporel afin de déterminer la dose efficace optimale de T3 25 µg, comprimé

T3 25 µg ou après tout changement de dose et autant de fois que nécessaire en fonction des signes cliniques ou du ressenti du patient, ou en cas de variation importante du poids corporel afin de déterminer la dose efficace optimale de T3 25 µg, comprimé le suivi des signes cliniques et du ressenti du patient sont à contextualiser avec les résultats biologiques de la TSH. Il n’est pas recommandé d’utiliser les signes cliniques comme seuls paramètres

Les traitements par THYBON 20 HENNING 20 µg comprimé et T3 25 µg comprimé sont contre-indiqués pendant la grossesse ; une contraception efficace chez les femmes en âge de procréer doit être prescrite pendant le traitement.