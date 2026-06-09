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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 23 et 24)

    Entre les 5 et 9 juin 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    De fortes tensions.

    De fortes tensions.valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 5 et 9 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    CLOMID : rupture de stock jusqu'en novembre 2026

    CLOMID 50 mg comprimé (clomifène)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    LEVOCARNIL injectable : après la rupture, la tension

    LEVOCARNIL 1 g/5 mL solution injectable en ampoule (lévocarnitine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Spécialités de ropinirole à libération immédiate : tension sur les gammes EG et TEVA 

    Spécialités de ropinirole ROPINIROLE EG 2 mg comprimé pelliculé, et ROPINIROLE TEVA 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour la gamme ROPINIROLE EG

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : février 2027

    Pour la gamme ROPINIROLE TEVA

    • ROPINIROLE TEVA 0,25 mg : rupture de stock
    • ROPINIROLE TEVA 0,50 mg : tension d'approvisionnement
    • ROPINIROLE TEVA 1 mg : tension d'approvisionnement
    • ROPINIROLE TEVA 2 mg : rupture de stock
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Intolérance à THYBON 20 HENNING : les boîtes de T3 25 µg disponibles en France depuis le 8 juin 2026

    CYNOMEL 0,025 mg comprimé sécable (liothyronine)
    THYBON 20 HENNING 20 µg comprimé sécable

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Arrêt de commercialisation de CYNOMEL depuis le 31 octobre 2025 (cf. notre article du 23 octobre 2025)
    • Mise à disposition (importation) de la spécialité allemande THYBON 20 HENNING 20 µg pour assurer la continuité des traitements en cours
    • Mise à disposition de T3 25 µg comprimé (liothyronine sodium) initialement destinée à la Grèce pour les patients intolérants à THYBON 20 HENNING 20 µg : depuis le 8 juin 2026

    Complément d'information par le laboratoire : modalités de commande de T3 25 µg comprimé

    Lettre du laboratoire Eurodep à destination des prescripteurs et pharmaciens (25 mars 2026) : pour commander la spécialité T3 25 µg, comprimé pour leurs patients, les pharmaciens d'officine doivent utiliser et de compléter le formulaire de commande spécifique : 

    • les boîtes de T3 25 µg comprimé ne doivent être prescrites qu'aux patients intolérants à THYBON 20 HENNING
    • le patient doit transmettre l'ordonnance mentionnant T3 25 µg comprimé au pharmacien
    • sur présentation de l'ordonnance, le pharmacien complète le formulaire et l'adresse par email à exploitant@eurodep.fr : 
      • données du patient
      • date de l'ordonnance, posologie et durée du traitement
      • coordonnées de la pharmacie
      • nombre de boîtes commandées
    • la commande est reçue sous 48 à 72 heures environ

    Pour rappel, la spécialité T3 25 µg comprimé est fabriquée par les laboratoires Uni-Pharma en Grèce.

    Elle présente des différences avec THYBON 20 HENNING (cf. courrier du 25 mars aux professionnels de santé et aux patients) :

    • T3 25 µg contient de la liothyronine sous forme de liothyronine sodique (comme CYNOMEL), alors que THYBON 20 HENNING est formulé à base de chlorhydrate de liothyronine
    • un comprimé de T3 25 µg contient 25 µg de liothyronine, contre 20 µg dans un comprimé de THYBON 20 HENNING
    • le comprimé de T3 25 µg n'est pas sécable, à la différence de celui de THYBON 20 HENNING

    Recommandations pour les prescripteurs

    Lors du passage de de THYBON 20 HENNING 20 µg comprimé vers T3 25 µg comprimé, une surveillance biologique (TSH) doit être mise en place pour adapter la posologie à chaque patient : 

    • contrôle systématique de TSH après 6 à 8 semaines de traitement par T3 25 µg ou après tout changement de dose et autant de fois que nécessaire en fonction des signes cliniques ou du ressenti du patient, ou en cas de variation importante du poids corporel afin de déterminer la dose efficace optimale de T3 25 µg, comprimé
    • le suivi des signes cliniques et du ressenti du patient sont à contextualiser avec les résultats biologiques de la TSH. Il n’est pas recommandé d’utiliser les signes cliniques comme seuls paramètres

    Les traitements par THYBON 20 HENNING 20 µg comprimé et T3 25 µg comprimé sont contre-indiqués pendant la grossesse ; une contraception efficace chez les femmes en âge de procréer doit être prescrite pendant le traitement.

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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