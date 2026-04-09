Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 14 et 15)

Une rupture de stock, deux tensions et trois remises à disposition. Madrolly / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 2 et 9 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

KENACORT RETARD 40 mg/1 mL : rupture de stock uniquement en ville

KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (acétonide de triamcinolone)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : non impactée (cf. notre article du 19 février 2026)

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

LANTUS SOLOSTAR : en tension depuis plus de 1 an

LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ mL solution injectable en stylo prérempli (insuline glargine)

État de disponibilité selon l'ANSM

QUINIMAX 500 mg comprimé : remise à disposition reportée à la mi-juin 2026

QUINIMAX 500 mg comprimé pelliculé sécable (cinchonidine [monochlorhydrate de] monohydraté/cinchonine [chlorhydrate de] dihydraté/quinidine [chlorhydrate de] monohydraté/quinine [chlorhydrate de])

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : mi-juin 2026 (au lieu de fin mai cf. notre article du 5 février 2026)

Remises à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :