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    #Médicaments #Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 14 et 15)

    Entre les 2 et 9 avril 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Une rupture de stock, deux tensions et trois remises à disposition.

    Une rupture de stock, deux tensions et trois remises à disposition. Madrolly / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 2 et 9 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    KENACORT RETARD 40 mg/1 mL : rupture de stock uniquement en ville

    KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (acétonide de triamcinolone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    LANTUS SOLOSTAR : en tension depuis plus de 1 an

    LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ mL solution injectable en stylo prérempli (insuline glargine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    QUINIMAX 500 mg comprimé : remise à disposition reportée à la mi-juin 2026

    QUINIMAX 500 mg comprimé pelliculé sécable (cinchonidine [monochlorhydrate de] monohydraté/cinchonine [chlorhydrate de] dihydraté/quinidine [chlorhydrate de] monohydraté/quinine [chlorhydrate de])

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remises à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    Dam-Thi Tsuvaltsidis est secrétaire de rédaction et rédactrice, formée à l'Ecole des métiers de l'information (EMI-CFD). Elle a travaillé pour différents magazines et sites internet, notamment dans le domaine de la santé chez Orphanet, portail des maladies rares. Depuis (...)
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