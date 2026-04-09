Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 14 et 15)

Une rupture de stock, deux tensions et trois remises à disposition. Madrolly / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 2 et 9 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs
KENACORT RETARD 40 mg/1 mL : rupture de stock uniquement en ville
KENACORT RETARD 40 mg/1 mL suspension injectable (acétonide de triamcinolone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : non impactée (cf. notre article du 19 février 2026)
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
LANTUS SOLOSTAR : en tension depuis plus de 1 an
LANTUS SOLOSTAR 100 unités/ mL solution injectable en stylo prérempli (insuline glargine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension (cf. notre article du 14 novembre 2024)
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée
QUINIMAX 500 mg comprimé : remise à disposition reportée à la mi-juin 2026
QUINIMAX 500 mg comprimé pelliculé sécable (cinchonidine [monochlorhydrate de] monohydraté/cinchonine [chlorhydrate de] dihydraté/quinidine [chlorhydrate de] monohydraté/quinine [chlorhydrate de])
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : mi-juin 2026 (au lieu de fin mai cf. notre article du 5 février 2026)
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- OCTIM 150 microgrammes/dose solution pour pulvérisation nasale (desmopressine acétate trihydrate), depuis le 24 mars 2026
- TOLVAPTAN BIOGARAN 45 mg et 15 mg comprimé (tolvaptan), depuis le 17 mars 2026
- ZINNAT 125 mg/5 mL enfants et nourrissons granulés pour suspension buvable en flacon (céfuroxime axétil), depuis le 3 avril 2026
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 avril 2026)
- Angine
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Gonarthrose, coxarthrose
- Hémophilie
- Infections respiratoires basses de l'enfant
- Insuffisance rénale chronique
- Lyme (maladie de)
- Otite moyenne aiguë de l'enfant
- Paludisme : traitement
- Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte
- Polyarthrite rhumatoïde
- Pyélonéphrite aiguë du nourrisson et de l'enfant
- Rhinite allergique
- Spondylarthrite ankylosante
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