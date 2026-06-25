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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 26)

    Entre les 24 et 25 juin 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Tension en QUASYM et SYNAREL.

    Tension en QUASYM et SYNAREL.Flory / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 24 et 25 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    QUASYM LP : nouvel épisode de tension et arrêt des ventes directes

    QUASYM LP 10 mg, 20 mg et 30 mg gélule à libération modifiée (méthylphénidate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    SYNAREL : remise à disposition reportée fin juillet 2026

    SYNAREL 0,2 mg/dose solution pour pulvérisation nasale (nafaréline)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la nafaréline
    • Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Pfizer à l’attention des professionnels de santé du 23 juin 2026

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 25 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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