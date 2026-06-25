Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 26)

Tension en QUASYM et SYNAREL.Flory / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 24 et 25 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

QUASYM LP : nouvel épisode de tension et arrêt des ventes directes

QUASYM LP 10 mg, 20 mg et 30 mg gélule à libération modifiée (méthylphénidate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension après une remise à disposition de quelques mois (cf. notre article du 3 mars 2026)

Contingentement quantitatif en ville

Pas de ventes directes

Date de remise à disposition indéterminée

SYNAREL : remise à disposition reportée fin juillet 2026

SYNAREL 0,2 mg/dose solution pour pulvérisation nasale (nafaréline)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la nafaréline

Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Pfizer à l’attention des professionnels de santé du 23 juin 2026