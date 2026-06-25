Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 26)

Tension en QUASYM et SYNAREL.Flory / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 24 et 25 juin
QUASYM LP : nouvel épisode de tension et arrêt des ventes directes
QUASYM LP 10 mg, 20 mg et 30 mg gélule à libération modifiée (méthylphénidate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension après une remise à disposition de quelques mois (cf. notre article du 3 mars 2026)
- Contingentement quantitatif en ville
- Pas de ventes directes
- Date de remise à disposition indéterminée
SYNAREL : remise à disposition reportée fin juillet 2026
SYNAREL 0,2 mg/dose solution pour pulvérisation nasale (nafaréline)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Les unités en stock, en quantité limitée, doivent être réservées en priorité aux patientes en cours de traitement par la nafaréline
- Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Pfizer à l’attention des professionnels de santé du 23 juin 2026
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 25 juin 2026)
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