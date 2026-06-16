Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 24 et 25)

Des unités belges en dépannage. SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 12 et 16 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

AZACTAM : des unités belges en renfort, uniquement à l'hôpital

AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Fermeture du canal ville

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion destinées au marché belge depuis le 15 juin 2026 uniquement auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI)

Contingentement qualitatif (cf. notre article du 19 mai 2026) : Arrêt des prescriptions d'AZACTAM dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines Réserver l’AZACTAM aux seules indications définies dans le formulaire de commande qui devra accompagner chaque commande

(cf. notre article du 19 mai 2026) : Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Delbert à l’attention des professionnels de santé à l’hôpital – Mise à disposition d’unités de la spécialité belge (15 juin 2026) :

Le stock d’unités espagnoles importées est également épuisé

Dans ce contexte, mise à disposition d'unités de la spécialité AZACTAM 1 g Poudre pour solution injectable, initialement destinées au marché belge : fabriquées sur le même site de production que celui qui a produit les unités françaises strictement identiques à la spécialité AZACTAM commercialisée en France : même composition en substance active et en excipient, même forme pharmaceutique, même présentation unitaire en flacon de poudre. unités décommissionnées CIP identique à la spécialité française : 34009 3692085 9 les différences portent sur le conditionnement (boîte, étiquetage, notice), et les mentions sur la boîte (français, allemand, néerlandais)

Mise à disposition uniquement auprès des PUI des établissements de santé

à disposition uniquement auprès des PUI des établissements de santé Application du contingentement qualitatif strict pour cette dotation en provenance de Belgique : Formulaire de demande de traitement pour la spécialité (7 mai 2026)

CHIBROXINE : tension en ville pour une durée indéterminée

CHIBROXINE 0,3 % collyre (norfloxacine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

DECTANCYL : tension et contingentement jusqu'en septembre 2026

DECTANCYL 0,5 mg comprimé (dexaméthasone)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026

DIPROSTENE : remise à disposition reportée en septembre 2026

DIPROSTENE suspension injectable en seringue préremplie (bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone phosphate sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026, au lieu de juillet (cf. notre article du 7 mai 2026)

Spécialités de rispéridone orodispersible : les dosages à 0,5 mg, 1 mg, 2 mg et 4 mg en tension jusqu'en février 2027

Spécialités de rispéridone 0,5 mg, 1 mg, 2 mg 3 mg et 4 mg comprimé orodispersible - Tous les laboratoires

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 21 avril 2026)

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Pour les personnes ayant des difficultés à avaler, la solution buvable est disponible

Date de remise à disposition prévue : février 2027

VERKAZIA : rupture de stock pour une durée indéterminée

VERKAZIA 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Remises à disposition normales

L'ANSM a confirmé les remises à disposition suivantes :