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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 24 et 25)

    Entre les 12 et 16 juin 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Des unités belges en dépannage.

    Des unités belges en dépannage. SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 12 et 16 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    AZACTAM : des unités belges en renfort, uniquement à l'hôpital

    AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture
    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Fermeture du canal ville
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion destinées au marché belge depuis le 15 juin 2026 uniquement auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI)
    • Contingentement qualitatif (cf. notre article du 19 mai 2026) :
      • Arrêt des prescriptions d'AZACTAM dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines
      • Réserver l’AZACTAM aux seules indications définies dans le formulaire de commande qui devra accompagner chaque commande
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Delbert à l’attention des professionnels de santé à l’hôpital – Mise à disposition d’unités de la spécialité belge (15 juin 2026) :

    • Le stock d’unités espagnoles importées est également épuisé
    • Dans ce contexte, mise à disposition d'unités de la spécialité AZACTAM 1 g Poudre pour solution injectable, initialement destinées au marché belge : 
      • fabriquées sur le même site de production que celui qui a produit les unités françaises
      • strictement identiques à la spécialité AZACTAM commercialisée en France : même composition en substance active et en excipient, même forme pharmaceutique, même présentation unitaire en flacon de poudre.
      • unités décommissionnées
      • CIP identique à la spécialité française : 3400936920859
      • les différences portent sur le conditionnement (boîte, étiquetage, notice), et les mentions sur la boîte (français, allemand, néerlandais)
    • Mise à disposition uniquement auprès des PUI des établissements de santé
    • Application du contingentement qualitatif strict pour cette dotation en provenance de Belgique : Formulaire de demande de traitement pour la spécialité (7 mai 2026)

    CHIBROXINE : tension en ville pour une durée indéterminée

    CHIBROXINE 0,3 % collyre (norfloxacine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    DECTANCYL : tension et contingentement jusqu'en septembre 2026

    DECTANCYL 0,5 mg comprimé (dexaméthasone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    DIPROSTENE : remise à disposition reportée en septembre 2026

    DIPROSTENE suspension injectable en seringue préremplie (bétaméthasone dipropionatebétaméthasone phosphate sodique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Spécialités de rispéridone orodispersible : les dosages à 0,5 mg, 1 mg, 2 mg et 4 mg en tension jusqu'en février 2027

    Spécialités de rispéridone 0,5 mg, 1 mg, 2 mg 3 mg et 4 mg comprimé orodispersible - Tous les laboratoires

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 21 avril 2026)
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
    • Pour les personnes ayant des difficultés à avaler, la solution buvable est disponible
    • Date de remise à disposition prévue : février 2027

    VERKAZIA : rupture de stock pour une durée indéterminée

    VERKAZIA 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remises à disposition normales

    L'ANSM a confirmé les remises à disposition suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 16 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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