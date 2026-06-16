Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 24 et 25)

Des unités belges en dépannage. SanderStock / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 12 et 16 juin
AZACTAM : des unités belges en renfort, uniquement à l'hôpital
AZACTAM 1 g poudre pour solution injectable pour perfusion (aztréonam)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Fermeture du canal ville
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Azactam 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion destinées au marché belge depuis le 15 juin 2026 uniquement auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI)
- Contingentement qualitatif
- Arrêt des prescriptions d'AZACTAM dont le motif serait exclusivement une allergie du patient aux bêta-lactamines
- Réserver l’AZACTAM aux seules indications définies dans le formulaire de commande qui devra accompagner chaque commande
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Delbert à l’attention des professionnels de santé à l’hôpital – Mise à disposition d’unités de la spécialité belge
- Le stock d’unités espagnoles importées est également épuisé
- Dans ce contexte, mise à disposition d'unités de la spécialité AZACTAM 1 g Poudre pour solution injectable, initialement destinées au marché belge :
- fabriquées sur le même site de production que celui qui a produit les unités françaises
- strictement identiques à la spécialité AZACTAM commercialisée en France :
- unités décommissionnées
- CIP identique à la spécialité française :
- les différences portent sur le conditionnement (boîte, étiquetage, notice), et les mentions sur la boîte
- Mise
- Application du contingentement qualitatif strict pour cette dotation en provenance de Belgique :
CHIBROXINE : tension en ville pour une durée indéterminée
CHIBROXINE 0,3 % collyre (norfloxacine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
DECTANCYL : tension et contingentement jusqu'en septembre 2026
DECTANCYL 0,5 mg comprimé (dexaméthasone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026
DIPROSTENE : remise à disposition reportée en septembre 2026
DIPROSTENE suspension injectable en seringue préremplie (bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone phosphate sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026, au lieu de juillet (cf. notre article du 7 mai 2026)
Spécialités de rispéridone orodispersible : les dosages à 0,5 mg, 1 mg, 2 mg et 4 mg en tension jusqu'en février 2027
Spécialités de rispéridone 0,5 mg, 1 mg, 2 mg 3 mg et 4 mg comprimé orodispersible - Tous les laboratoires
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 21 avril 2026)
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Pour les personnes ayant des difficultés à avaler, la solution buvable est disponible
- Date de remise à disposition prévue : février 2027
VERKAZIA : rupture de stock pour une durée indéterminée
VERKAZIA 1 mg/mL collyre en émulsion (ciclosporine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Remises à disposition normales
L'ANSM a confirmé les
- KETOPROPHENE PHARMY II 100 mg/2 mL solution injectable intramusculaire IM (kétoprofène), depuis le 11 juin 2026, après plusieurs semaines de tension (cf.
notre article du 14 avril 2026)
- Vaccin contre la varicelle VARIVAX poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie, depuis le 9 juin 2026, après plusieurs semaines de tension (cf. notre article du 30 avril 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 16 juin 2026)
- AZACTAM 1 g pdre p sol inj/p perf
- CHIBROXINE 0,3 % collyre
- DECTANCYL 0,5 mg cp
- DIPROSTENE susp inj en seringue préremplie
- KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 ml sol inj intramusculaire (I.M.)
- RISPERIDONE EG 0,5 mg cp orodispers
- RISPERIDONE EG 1 mg cp orodispers
- RISPERIDONE EG 2 mg cp orodispers
- RISPERIDONE SANDOZ 0,5 mg cp orodispers
- RISPERIDONE SANDOZ 1 mg cp orodispers
- RISPERIDONE SANDOZ 2 mg cp orodispers
- RISPERIDONE SANDOZ 3 mg cp orodispers
- RISPERIDONE SANDOZ 4 mg cp orodispers
- RISPERIDONE TEVA 0,5 mg cp orodispers
- RISPERIDONE TEVA 1 mg cp orodispers
- RISPERIDONE VIATRIS 0,5 mg cp orodispers
- RISPERIDONE VIATRIS 1 mg cp orodispers
- RISPERIDONE VIATRIS 2 mg cp orodispers
- RISPERIDONE VIATRIS 3 mg cp orodispers
- RISPERIDONE VIATRIS 4 mg cp orodispers
- VARIVAX pdre/solv p susp inj en ser préremplie
- VERKAZIA 1 mg/ml collyre émuls
- Agitation
- AINS (traitement par)
- Anémie hémolytique auto-immune de l'enfant
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Asthme aigu grave
- Asthme de l'adulte
- Asthme de l'enfant : traitement des crises
- Asthme de l'enfant : traitement de fond
- BPCO
- Cancers : complications des chimiothérapies
- Colique néphrétique
- Confusion aiguë
- Crohn (maladie de)
- Douleur de l'adulte
- Gonarthrose, coxarthrose
- Grossesse (suivi de)
- Hypercalcémie
- Infections des voies biliaires
- Infections génitales de la femme
- Infections oculaires
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Infections urinaires masculines
- Polyarthrite rhumatoïde
- Purpura thrombopénique immunologique de l'enfant
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- Rectocolite hémorragique
- Rhinite allergique
- Schizophrénie
- Sclérose en plaques
- Sinusite aiguë de l'adulte
- Sinusite aiguë de l'enfant
- Soins palliatifs et accompagnement
- Spondylarthrite ankylosante
- Trouble bipolaire
- Trouble neurocognitif majeur
- Tuberculose pulmonaire
- Urétrite masculine
- Vaccinations
- Varicelle
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