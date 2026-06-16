Test cutané à la tuberculine : mise à disposition de TUBERCULINE PPD RT

Le test de Mantoux pour rechercher une infection par Mycobacterium tuberculosis.iLexx / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Le marché des tests cutanés à la tuberculine utilisés dans le diagnostic d'une infection par un bacille tuberculeux a évolué en mai 2026 :

arrêt de commercialisation de TUBERTEST solution injectable (dérivé protéinique purifié de tuberculine), flacon de 10 doses (CIP 34009 3539550 4) depuis fin mai 2026 ;

4) depuis fin mai 2026 ; mise à disposition de TUBERCULINE PPD RT 23 AJV 2T.U./0,1 mL solution injectable (dérivé protéinique purifié de tuberculine RT 23) au cours du mois de mai 2026.

Arrêt de commercialisation de TUBERTEST

L'arrêt de commercialisation de TUBERTEST par le laboratoire Sanofi Winthrop est consécutif à un arrêt de production, sans lien avec la qualité ou la sécurité du produit.

La présentation TUBERTEST en flacon de 10 doses était commercialisée en France depuis 2003, dans l'indication suivante :

pour rechercher une réaction d'hypersensibilité retardée à la tuberculine comme aide au dépistage d'une infection par un bacille tuberculeux ou comme contrôle pré ou postvaccinal du vaccin BCG.

Des tests répétés chez les personnes non infectées ne les sensibilisent pas à TUBERTEST.

Ce médicament est à usage diagnostique uniquement.

Les boîtes de TUBERTEST encore détenues en pharmacie peuvent être délivrées jusqu'à écoulement des stocks disponibles, et en respectant la date de péremption. Les derniers lots distribués se périment fin août 2026.

Un nouveau test à la tuberculine

Comme TUBERTEST, la spécialité TUBERCULINE PPD RT 23 AJV 2T.U./0,1 mL solution injectable est un médicament à usage diagnostique uniquement. Elle est indiquée dans toutes les tranches d'âge pour le test cutané à la tuberculine, appelé test de Mantoux, afin de déterminer si un individu a été infecté par Mycobacterium tuberculosis.

Certains pays recommandent également d'effectuer le test cutané tuberculinique de Mantoux conjointement avec la vaccination BCG, afin de s'assurer que seuls les individus tuberculino-négatifs sont vaccinés, ou comme contrôle postvaccinal.

« TUBERCULINE PPD RT 23 AJV est la référence de l'Organisation mondiale de la santé depuis le 22 février 1963. Elle a servi de tuberculine de référence pour la validation de la spécialité TUBERSOL équivalente de TUBERTEST utilisée en Amérique du Nord », souligne la Commission de la transparence (CT) dans son avis du 22 octobre 2025 [1].

La TUBERCULINE PPD RT 23 AJV en pratique

La posologie est toujours de 0,1 mL. Un flacon contient 15 doses.

TUBERCULINE PPD RT 23 AJV est injecté par voie intradermique (tiers moyen de l'avant-bras) ; la solution est administrée à l’aide d’une seringue graduée de 1 mL comportant une petite aiguille biseautée (calibre 25 ou 26).

Les instructions d'injection suivantes doivent être respectées :

la peau doit être légèrement tendue ;

l'aiguille doit être visible à travers l'épiderme durant l'insertion ;

l'injection est réalisée lentement.

À la suite de l'injection, une petite papule pâle de 8 à 10 mm de diamètre doit apparaître. Elle disparaît au bout de 10 minutes environ. L'absence de papule indique que l'injection était trop profonde et un autre test cutané doit être réalisé.

Quelles différences entre TUBERTEST et TUBERCULINE PPD RT 23 AJV ?

L'induration observée au niveau de l'injection intradermique doit être évaluée dans les 48 à 72 heures suivant l'injection. Cette évaluation consiste à mesurer le diamètre de l'induration en millimètres à l'aide d'une règle flexible en plastique transparent placée de manière transversale par rapport à l'avant-bras.

Le résultat doit être interprété selon les instructions suivantes :

induration de 0 à 5 mm de diamètre : réaction négative ;

: ; induration de 6 à 14 mm de diamètre : réaction positive ;

: ; induration de plus de 15 mm de diamètre : réaction fortement positive.

Cette interprétation est différente de celle recommandée avec TUBERTEST, avec lequel la réaction était considérée comme positive lorsque le diamètre de l'induration dépassait 5 mm.

Une solution à utiliser immédiatement

Le flacon de TUBERCULINE PPD RT 23 AJV doit être conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 °C.

Après la première ouverture du flacon, la solution doit être utilisée immédiatement. Si ce n'est pas le cas, les conditions et durées de conservation relèvent de la responsabilité de l'utilisateur et ne doivent pas dépasser 24 heures au réfrigérateur (de 2 à 8 °C).

Ces conditions de conservation après ouverture du flacon sont plus strictes que celles de TUBERTEST, qui pouvait être conservé jusqu’à 28 jours au réfrigérateur (de 2 à 8 °C).

Identité administrative de TUBERCULINE PPD RT 23 AJV

Flacon en verre de 1,5 mL (15 doses), CIP 3400930322512

Remboursable à 65 % [2]

Prix public TTC = 28,03 euros [3]

Agrément aux collectivités [4]

Laboratoire Imaxio