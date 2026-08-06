  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    Disponibilité

    Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 31 et 32)

    Entre le 31 juillet et le 6 août 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    De nombreuses tensions et une spécialité anglaise à la rescousse.

    De nombreuses tensions et une spécialité anglaise à la rescousse.Davis McCardle / Libre de droits / The Image Bank / via Getty Images

    Entre le 31 juillet et le 6 août 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    ANSATIPINE contingenté

    ANSATIPINE 150 mg gélule (rifabutine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension depuis 2024 (cf. notre article du 23 avril 2024)
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition indéterminée

    BEFIZAL LP 400 mg : de nouveau en tension jusqu'à novembre 2026

    BEFIZAL LP 400 mg comprimé enrobé LP (bézafibrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension, après une remise à disposition (cf. article du 18 juin 2026)
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026

    BICAFRES en rupture jusqu'en 2027

    BICAFRES 1000 mg comprimé gastrorésistant (bicarbonate de sodium)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture
    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Date de remise à disposition prévue début avril 2027

    CONCERTA LP : toutes les doses en tension

    CONCERTA LP 18 mg, LP 36 mg et LP 54 mg comprimé à libération prolongée (méthylphénidate chlorhydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension de toutes les doses, et pas seulement le dosage à 36 mg (cf. notre article du 19 mai 2026)
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : courant 2026

    IXIARO en tension

    Vaccin de l'encéphalite japonaise IXIARO suspension injectable

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension, après une remise à disposition en 2024 (cf. article du 25 juillet 2024)
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
    • Date de remise à disposition prévue : fin octobre 2026

    KETOPROFENE PHARMY II : de nouveau en rupture

    KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 mL solution injectable intramusculaire (kétoprofène)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture, après une remise à disposition (cf. article du 16 juin 2026)
    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue : début septembre 2026

    LEVMENTIN 1 g/200 mg : rupture uniquement en ville pour la boîte de 1 flacon

    LEVMENTIN 1 g/200 mg poudre pour solution injectable pour perfusion (IV) (amoxicilline sodique/acide clavulanique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture, après une remise à disposition (cf. article du 28 mai 2026)
    • La rupture de stock concerne la présentation boîte de 1 flacon en verre disponible uniquement en ville
    • Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026

    NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE : une spécialité anglaise en renfort

    NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE collyre en solution en récipient unidose (phényléphrine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Boîte de 1 : contingentement quantitatif en ville, dans le cadre d'une tension en collyres (cf. nos articles des 23 et 7 juillet 2026)
    • Boîte de 20 : rupture
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Minims Phenylephrine hydrochloride 2,5% w/v eyes drops solution, initialement destinées au marché anglais depuis le 6 août 2026
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 6 août 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Les commentaires sont momentanément désactivés

    La publication de commentaires est momentanément indisponible.

    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    Dam-Thi Tsuvaltsidis
    Dam-Thi Tsuvaltsidis est secrétaire de rédaction et rédactrice, formée à l'Ecole des métiers de l'information (EMI-CFD). Elle a travaillé pour différents magazines et sites internet, notamment dans le domaine de la santé chez Orphanet, portail des maladies rares. Depuis (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal