Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 31 et 32)

De nombreuses tensions et une spécialité anglaise à la rescousse.Davis McCardle / Libre de droits / The Image Bank / via Getty Images
Entre le 31 juillet et le 6 août 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs
ANSATIPINE contingenté
ANSATIPINE 150 mg gélule (rifabutine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension depuis 2024 (cf. notre article du 23 avril 2024)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée
BEFIZAL LP 400 mg : de nouveau en tension jusqu'à novembre 2026
BEFIZAL LP 400 mg comprimé enrobé LP (bézafibrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension, après une remise à disposition (cf. article du 18 juin 2026)
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026
BICAFRES en rupture jusqu'en 2027
BICAFRES 1000 mg comprimé gastrorésistant (bicarbonate de sodium)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue début avril 2027
CONCERTA LP : toutes les doses en tension
CONCERTA LP 18 mg, LP 36 mg et LP 54 mg comprimé à libération prolongée (méthylphénidate chlorhydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension de toutes les doses, et pas seulement le dosage à 36 mg (cf. notre article du 19 mai 2026)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : courant 2026
IXIARO en tension
Vaccin de l'encéphalite japonaise IXIARO suspension injectable
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension, après une remise à disposition en 2024 (cf. article du 25 juillet 2024)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin octobre 2026
KETOPROFENE PHARMY II : de nouveau en rupture
KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 mL solution injectable intramusculaire (kétoprofène)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture, après une remise à disposition (cf. article du 16 juin 2026)
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : début septembre 2026
LEVMENTIN 1 g/200 mg : rupture uniquement en ville pour la boîte de 1 flacon
LEVMENTIN 1 g/200 mg poudre pour solution injectable pour perfusion (IV) (amoxicilline sodique/acide clavulanique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture, après une remise à disposition (cf. article du 28 mai 2026)
- La rupture de stock concerne la présentation boîte de 1 flacon en verre disponible uniquement en ville
- Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026
NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE : une spécialité anglaise en renfort
NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE collyre en solution en récipient unidose (phényléphrine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Boîte de 1 : contingentement quantitatif en ville, dans le cadre d'une tension en collyres (cf. nos articles des 23 et 7 juillet 2026)
- Boîte de 20 : rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Minims Phenylephrine hydrochloride 2,5% w/v eyes drops solution, initialement destinées au marché anglais depuis le 6 août 2026
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :
- BURINEX 1 mg et 5 mg comprimé (bumétanide), depuis le 5 août 2026, après une période de tension et de contingentement (cf. notre article du 5 mai 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 6 août 2026)
- ANSATIPINE 150 mg gél
- BEFIZAL LP 400 mg cp enr LP
- BICAFRES 1000 mg cp gastrorésis
- BURINEX 1 mg cp
- BURINEX 5 mg cp
- CONCERTA LP 18 mg cp LP
- CONCERTA LP 36 mg cp LP
- CONCERTA LP 54 mg cp LP
- IXIARO susp inj
- KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 ml sol inj intramusculaire (I.M.)
- LEVMENTIN 1 g/200 mg pdre p sol inj/p perf IV
- NEOSYNEPHRINE FAURE 2,5 % collyre sol en récipient unidose
- AINS (traitement par)
- Angor stable
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Cirrhose
- Colique néphrétique
- Cystite aiguë de la femme
- Diverticulose colique
- Douleur de l'adulte
- Dyslipidémies
- Érysipèle et autres dermohypodermites bactériennes
- Impétigo
- Infections génitales de la femme
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Insuffisance cardiaque aiguë
- Insuffisance cardiaque chronique
- Insuffisance rénale aiguë de l'adulte
- Insuffisance rénale chronique
- Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte
- Polyarthrite rhumatoïde
- Pyélonéphrite aiguë de la femme
- Sinusite aiguë de l'adulte
- Spondylarthrite ankylosante
- TDAH
- Tuberculose pulmonaire
- VIH (infection par le)
- Voyages : recommandations sanitaires
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