Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 31 et 32)

De nombreuses tensions et une spécialité anglaise à la rescousse.Davis McCardle / Libre de droits / The Image Bank / via Getty Images

E ntre le 31 juillet et le 6 août 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

ANSATIPINE contingenté

ANSATIPINE 150 mg gélule (rifabutine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension depuis 2024 (cf. notre article du 23 avril 2024)

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition indéterminée

BEFIZAL LP 400 mg : de nouveau en tension jusqu'à novembre 2026

BEFIZAL LP 400 mg comprimé enrobé LP (bézafibrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension, après une remise à disposition (cf. article du 18 juin 2026)

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026

BICAFRES en rupture jusqu'en 2027

BICAFRES 1000 mg comprimé gastrorésistant (bicarbonate de sodium)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition prévue début avril 2027

CONCERTA LP : toutes les doses en tension

CONCERTA LP 18 mg, LP 36 mg et LP 54 mg comprimé à libération prolongée (méthylphénidate chlorhydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension de toutes les doses, et pas seulement le dosage à 36 mg (cf. notre article du 19 mai 2026)

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : courant 2026

IXIARO en tension

Vaccin de l'encéphalite japonaise IXIARO suspension injectable

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension, après une remise à disposition en 2024 (cf. article du 25 juillet 2024)

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville

Date de remise à disposition prévue : fin octobre 2026

KETOPROFENE PHARMY II : de nouveau en rupture

KETOPROFENE PHARMY II 100 mg/2 mL solution injectable intramusculaire (kétoprofène)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture, après une remise à disposition (cf. article du 16 juin 2026)

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : début septembre 2026

LEVMENTIN 1 g/200 mg : rupture uniquement en ville pour la boîte de 1 flacon

LEVMENTIN 1 g/200 mg poudre pour solution injectable pour perfusion (IV) (amoxicilline sodique/acide clavulanique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture, après une remise à disposition (cf. article du 28 mai 2026)

La rupture de stock concerne la présentation boîte de 1 flacon en verre disponible uniquement en ville

Date de remise à disposition prévue : courant septembre 2026

NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE : une spécialité anglaise en renfort

NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE collyre en solution en récipient unidose (phényléphrine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Boîte de 1 : contingentement quantitatif en ville, dans le cadre d'une tension en collyres (cf. nos articles des 23 et 7 juillet 2026)

Boîte de 20 : rupture

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Minims Phenylephrine hydrochloride 2,5% w/v eyes drops solution , initialement destinées au marché anglais depuis le 6 août 2026

, initialement destinées au marché anglais depuis le 6 août 2026 Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :