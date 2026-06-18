Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 25)

Une spécialité importée (destinée au marché anglais et fabriquée en Grèce) à la rescousse.bensib / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les 17 et 18 juin
Propranolol 40 mg : point sur la disponibilité au 18 juin 2026
Spécialités à base de propranolol 40 mg en comprimé Accord, Arrow, Biogaran, EG Labo et Teva
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 2 juin 2026)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Rupture de stock de la spécialité Accord
- Tension d’approvisionnement des spécialités Arrow, Biogaran, EG Labo et Teva
- Date de remise à disposition prévue : courant 2026
TERALITHE 250 mg : une spécialité anglaise en renfort
TERALITHE 250 mg comprimé sécable (lithium carbonate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Lithium Carbonate 250mg tablets initialement destinées au marché anglais
- Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Delbert à l’attention des professionnels de santé (4 juin 2026) : les comprimés de la spécialité importée sont fabriqués en Grèce, et ont la même composition en substance active et la même forme pharmaceutique.
Les différences entre la spécialité française et la spécialité importée concernent le conditionnement : couleur différente, absence de pictogrammes d’avertissement et de la mention de la liste I, mentions en anglais.
Les boîtes ne sont pas sérialisées.
Au regard du stock limité d’unités, le contingentement s'applique aux unités importées :
- Les unités importées sont mises à disposition auprès des établissements de santé et des grossistes
- Le code CIP à utiliser reste identique à celui de la spécialité française : 3400931376330
Lettre d’information du laboratoire Delbert à l’attention des patients (4 juin 2026)
Remises à disposition normales
L'ANSM a confirmé les
- BEFIZAL LP 400 mg comprimé enrobé LP (bézafibrate) depuis 16 juin 2026 après plusieurs mois de rupture (cf. notre article du 4 décembre 2025).
- METHYLPHENIDATE VIATRIS LP comprimé à libération prolongée 18 mg, 36 mg et 54 mg (méthylphénidate) : remise à disposition de tous les dosages depuis le 16 juin 2026.
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 18 juin 2026)
- BEFIZAL LP 400 mg cp enr LP
- METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 18 mg cp LP
- METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 36 mg cp LP
- METHYLPHENIDATE VIATRIS LP 54 mg cp LP
- PROPRANOLOL ACCORD 40 mg cp pellic
- PROPRANOLOL ARROW 40 mg cp pellic séc
- PROPRANOLOL BIOGARAN 40 mg cp séc
- PROPRANOLOL EG 40 mg cp
- PROPRANOLOL TEVA 40 mg cp séc
- TERALITHE 250 mg cp séc
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