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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 25)

    Les 17 et 18 juin 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Une spécialité importée (destinée au marché anglais et fabriquée en Grèce) à la rescousse.

    Une spécialité importée (destinée au marché anglais et fabriquée en Grèce) à la rescousse.bensib / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Les 17 et 18 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    Propranolol 40 mg : point sur la disponibilité au 18 juin 2026

    Spécialités à base de propranolol 40 mg en comprimé Accord, Arrow, Biogaran, EG Labo et Teva

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 2 juin 2026)
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Rupture de stock de la spécialité Accord 
    • Tension d’approvisionnement des spécialités Arrow, Biogaran, EG Labo et Teva
    • Date de remise à disposition prévue : courant 2026

    TERALITHE 250 mg : une spécialité anglaise en renfort

    TERALITHE 250 mg comprimé sécable (lithium carbonate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Lithium Carbonate 250mg tablets initialement destinées au marché anglais
    • Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Delbert à l’attention des professionnels de santé (4 juin 2026) : les comprimés de la spécialité importée sont fabriqués en Grèce, et ont la même composition en substance active et la même forme pharmaceutique.

    Les différences entre la spécialité française et la spécialité importée concernent le conditionnement : couleur différente, absence de pictogrammes d’avertissement et de la mention de la liste I, mentions en anglais. 
    Les boîtes ne sont pas sérialisées.
    Au regard du stock limité d’unités, le contingentement s'applique aux unités importées :

    • Les unités importées sont mises à disposition auprès des établissements de santé et des grossistes
    • Le code CIP à utiliser reste identique à celui de la spécialité française : 3400931376330

    Lettre d’information du laboratoire Delbert à l’attention des patients (4 juin 2026)

    Remises à disposition normales

    L'ANSM a confirmé les remises à disposition suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 18 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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