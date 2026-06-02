Propranolol 40 mg : poursuite de la limitation des initiations de traitement

Nouvel épisode de rupture et de tension d’approvisionnement en ville prévu jusqu’en juillet 2026.PictureXpress / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) signale un nouvel épisode de dégradation de la disponibilité de propranolol 40 mg en comprimé sur le circuit de distribution en ville, consécutif à des retards d'approvisionnement [1, 2].

Ce nouvel épisode de perturbation intervient quelques semaines seulement après l’amélioration constatée en mars (cf. notre article du 10 mars 2026).

Au 29 mai 2026, la situation est la suivante [2] :

rupture de stock des spécialités Accord et Teva ;

tension d'approvisionnement des spécialités Arrow, Biogaran et EG Labo.

La disponibilité à l'hôpital n'est pas concernée.

D'après les informations communiquées par les laboratoires, la situation devrait se rétablir en juillet 2026.

Pas d'initiation, sauf dans les situations sans alternative

En réponse à ces nouvelles perturbations, l'ANSM maintient les recommandations suivantes adressées aux prescripteurs :

limiter autant que possible les initiations de traitement par propranolol 40 mg comprimé et envisager la prescription d’un autre bêtabloquant (bêtabloquants sélectifs : bisoprolol, nébivolol, aténolol, par exemple) ou une autre solution adaptée qui tient compte de l’indication, des spécificités de chaque patient et des recommandations thérapeutiques en vigueur ;

de traitement par propranolol 40 mg comprimé et envisager la prescription d’un autre bêtabloquant (bêtabloquants sélectifs : bisoprolol, nébivolol, aténolol, par exemple) ou une autre solution adaptée qui tient compte de l’indication, des spécificités de chaque patient et des recommandations thérapeutiques en vigueur ; dans la prise en charge des troubles du rythme cardiaque, réserver les spécialités de propranolol 40 mg aux situations pour lesquelles ce médicament est indispensable, notamment chez les femmes qui allaitent et les enfants atteints du syndrome du QT long congénital ou de tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique.

Des lots en renfort à partir de mi-juin

Pour renforcer le marché français, l'ANSM annonce par ailleurs la livraison prochaine de lots de PROPRANOLOL TEVA 40 mg d'ici mi-juin 2026 ; il s'agit d'une mise à disposition dérogatoire et temporaire, « sans incidence sur les conditions de délivrance ou d'utilisation du médicament », précise l'ANSM.

L'option « préparations magistrales » écartée

L'ANSM ne prévoit pas à ce jour de réactiver le recours aux préparations magistrales (cf. notre article du 20 janvier 2026) et le dispositif de remplacement par le pharmacien d'officine.

La recommandation de remplacement qui permettait aux pharmaciens de délivrer une préparation magistrale de propranolol en remplacement du médicament prescrit, sans qu’une nouvelle prescription soit nécessaire, a été abrogée en mars 2026 (cf. notre article du 10 mars 2026).