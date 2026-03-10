Amélioration progressive de l'approvisionnement en propranolol 40 mg : une partie des mesures est abrogée

Le propranolol reste indispensable dans certains troubles du rythme cardiaque.Alena Butusava / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) note une amélioration de la disponibilité des spécialités de propranolol 40 mg en comprimé (Accord Healthcare, Arrow Génériques, Biogaran, EG Labo, Teva santé), après plusieurs semaines de fortes tensions d'approvisionnement (cf. notre article du 13 janvier 2026) : « Au niveau national, (...) les approvisionnements par les industriels couvrent les besoins des patients et les stocks se reconstituent progressivement tout au long de la chaîne d’approvisionnement ».

Préparations magistrales délivrées en pharmacie : mesure abrogée le 12 mars 2026

Dans ce contexte plus favorable, la délivrance d'une préparation magistrale de propranolol par les pharmaciens d'officine, sans présentation d'une nouvelle ordonnance, ne se justifie plus. La recommandation du 19 janvier 2026 encadrant cette pratique (cf. notre article du 20 janvier 2026) est abrogée à compter du 12 mars 2026.

À partir de cette date, les pharmaciens d'officine ne pourront plus délivrer une préparation magistrale de propranolol pour remplacer une spécialité de propranolol 40 mg indisponible, sans nouvelle ordonnance.

L'ANSM souligne l'intérêt d'avoir mis en œuvre cette mesure pour assurer une continuité de la prise en charge des patients pendant la période de tension en propranolol 40 mg :

près de 30 000 patients ont été traités ;

et environ 1 100 000 gélules de préparation magistrales ont été dispensées.

Limitation des initiations de traitement : mesure maintenue

En revanche, jusqu’à normalisation complète de la situation, l'ANSM maintient sa recommandation émise en janvier 2026 et adressée aux prescripteurs :

limiter les initiations de traitement par propranolol 40 mg ;

les initiations de traitement par propranolol 40 mg ; privilégier les autres solutions : envisager le recours à des bêtabloquants (bêtabloquants sélectifs : bisoprolol, nébivolol, aténolol, par exemple) ou à des traitements adaptés tenant compte de l’indication, des spécificités de chaque patient et des recommandations thérapeutiques en vigueur, préférer le carvédilol (alpha et bêtabloquant : KREDEX et génériques) à la place du propranolol pour la prévention des hémorragies gastro-intestinales hautes en lien avec une hypertension portale (rupture de varices œsophagiennes notamment), les dosages de propranolol per os : 80 mg LP et 160 mg LP en gélules, et les présentations : solutions buvables ou injectables sont disponibles normalement.

les autres solutions : tout en sachant que dans la prise en charge des troubles du rythme cardiaque, le propranolol reste indispensable dans certaines situations, notamment : chez les femmes qui allaitent , et les enfants atteints du syndrome du QT long congénital ou de tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique.

que dans la prise en charge des troubles du rythme cardiaque, le dans certaines situations, notamment :

À ce jour, aucune date de remise à disposition normale des spécialités de propranolol 40 mg n'est avancée.