Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 43 et 44)

Des spécialités européennes, américaines et néo-zélandaises à la rescousse. gorodenkoff / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 16
Spécialités à base d'ambrisentan : importation d'une version espagnole de VOLIBRIS
Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé, Teva, Accord, GSK (VOLIBRIS)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : entre tension et rupture de stock (à la date du 26 octobre 2026) :
- rupture de stock des spécialités AMBRISENTAN ACCORD 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé et AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé
- tension d'approvisionnement en VOLIBRIS 5 mg comprimé pelliculé
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités importées :
- en juillet : Ambrisentan Mylan 10mg film-coated tablet destinées au marché allemand depuis le 13 juillet 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026), Ambrisentan Viatris 5 mg, film-coated tablet et Ambrisentan Viatris 10 mg, film-coated tablet destinées au marché australien depuis le 23 juillet 2026 (cf. notre article du 30 juillet 2026)
- en août : Ambrisentan Accord 5 mg Filmomhulde tabletten/ comprimés pelliculés / Filmtabletten et Ambrisentan Accord 10 mg Filmomhulde tabletten/ comprimés pelliculés / Filmtabletten destinées au marché belge depuis le 7 août 2026 (cf. notre article du 20 août 2026)
- en septembre : Ambrisentan Viatris 5 mg film-coated tablet et Ambrisentan Viatris 10 mg film-coated tablet initialement destinées au marché néo-zélandais depuis le 25 septembre 2026 (cf. notre article du 1er octobre 2026)
- en octobre :
- Ambrisentan tablets 10 mg initialement destinées au marché américain depuis le 05 octobre 2026
- Volibris 5 MG, comprimidos recubiertos con pelicula initialement destinees au marché espagnol depuis le 26 octobre 2026
- Ces médicaments peuvent être rétrocédés aux patients ambulatoires par les pharmacies à usage intérieur (PUI) en application de l’article L.5121-30 du Code de la santé publique
Dates de remises à disposition prévues :
- VOLIBRIS 5 mg, comprimé pelliculé : courant décembre 2026
- AMBRISENTAN ACCORD : mars 2027
- AMBRISENTAN VIATRIS : mars 2027
Complément d'information par le laboratoire
Courrier d’information du laboratoire GSK aux professionnels de santé, accompagnant la mise à disposition de la version espagnole de VOLIBRIS 5 mg (sur le site de l'ANSM, le 23 octobre 2026)
BERIRAB (en remplacement d'IMOGAM RAGE) en tension d'approvisionnement
BERIRAB 300 UI (2 mL) solution injectable intramusculaire, remplaçant IMOGAM RAGE 150 UI/mL solution injectable
État de disponibilité selon l'ANSM
- tension d'approvisionnement
- remise à disposition fin novembre 2026
BREVIBLOC flacon : rupture de stock et importation d'une spécialité américaine
BREVIBLOC 100 mg/10 mL
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture ;
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Brevibloc (Esmolol Hydrochloride) injection, for intravenous use initialement destinées au marché américain depuis le 26/10/2026
- Date de remise à disposition prévue courant 2027.
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d'information du laboratoire Baxter à l'attention des professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité américaine importée (30 septembre 2026)
Spécialités de CLINDAMYCINE injectable : une spécialité espagnole en dépannage
Spécialités de clindamycine 600 mg/4 mL solution injectable (clindamycine phosphate) - Laboratoires Pfizer, Ever Pharma France, Fresenius Kabi France
État de disponibilité selon l'ANSM
- Remise à disposition normale de la spécialité CLINDAMYCINE KABI 600 mg/4 mL solution injectable ;
- La spécialité CLINDAMYCINE KALCEKS 600 mg/4 mL, solution injectable/pour perfusion est en rupture ;
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Clindamicina Kalceks 150 mg/ml solución inyectable y para perfusión EFG initialement destinées au marché espagnol.
- Date de remise à disposition prévue : reportée à fin novembre 2026
Folinate de calcium solution injectable/pour perfusion
: normalisation en cours
Folinate de calcium solution injectable/pour perfusion
État de disponibilité selon l'ANSM
- Le besoin est globalement couvert mais certaines spécialités sont encore en tension ;
- Remise à disposition normale depuis la mi-octobre 2026
GILURYTMAL (en remplacement de CARDIORYTHMINE) sous tension
GILURYTMAL
État de disponibilité selon l'ANSM
- Tension d'approvisionnement
- Remise à disposition prévue début décembre 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information d’Inresa aux
Spécialités de linézolide
600 mg : tension d'approvisionnement
Spécialités de linézolide 600 mg comprimé pelliculé (ZYVOXID et génériques Accord, Arrow, EG labo et
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Mesures d'importation à partir de marchés étrangers :
- par le laboratoire Arrow, en avril 2025 :
- par le laboratoire Stragen :
- en août 2026 :
- depuis le 30 septembre 2026 : unités de la spécialité Apel 600 mg, comprimidos recubiertos con pelicula EFG initialement destinée au marché espagnol (cf. notre article du 6 octobre 2026)
- en août 2026 :
- par le laboratoire Accord, en septembre 2026 : unités de la spécialité Linezolid Accord 600 mg filmomhulde tabletten initialement destinées au marché hollandais.
- par le laboratoire Arrow, en avril 2025 :
- Date de remise à disposition :
Complément d'information par les laboratoires
Laboratoire Arrow
- Lettre d’information du laboratoire aux professionnels de santé
(25 septembre 2026)
- Lettre d’information du laboratoire aux
patients (25 septembre 2026)
- Lettre d’information du laboratoire aux pharmaciens hospitaliers (sur le site de l'ANSM le 24/06/2026)
- Lettre d’information du laboratoire
destiné aux patients (sur le site de l'ANSM le 19/08/2026)
Laboratoire Stragen
- Lettre d’information du laboratoire aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM le 07/09/2026)
- Lettre d’information du laboratoire aux patients (sur le site de l'ANSM le 07/09/2026)
- Lettre d’information du laboratoire aux professionnels
(22/09/2026)
- Lettre d’information du laboratoire aux patients
(22/09/2026)
Laboratoire Accord
Lettre d’information du laboratoire aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM le 07/09/2026)
- Lettre d’information du laboratoire aux
patients (sur le site de l'ANSM le 07/09/2026)
MIOCHOLE 20 mg : rupture de stock
MIOCHOLE 20 mg poudre et solvant pour solution intraoculaire (acétylcholine chlorure)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : courant février 2027
MIOSTAT 100 µg/mL : tension d'approvisionnement
MIOSTAT 100 µg/mL solution injectable pour voie intraoculaire (carbachol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue mi mars 2027
OXYBATE DE SODIUM REIG JOFRE 500 mg/mL : rupture de stock
OXYBATE DE SODIUM REIG JOFRE 500 mg/mL solution buvable (oxybate de sodium)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Oxibato sódico Sala 500 mg/ml, initialement destinées au marché espagnol
- Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Forte Pharma SAM aux professionnels de santé
Lettre d’information du laboratoire Forte Pharma SAM aux
PEDIAVEN AP-HP G15 : tension d'approvisionnement et consignes provisoires
PEDIAVEN AP-HP G15 solution pour perfusion (nutrition parentérale)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension ;
- Contingentement quantitatif à l'hôpital ;
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital ;
- La spécialité PEDIAVEN AP-HP G20 (CIP 3400941995767) est en quantité suffisante pour pallier ;
- Date de remise à disposition prévue début novembre 2026.
PLERIXAFOR ARROW 20 mg/mL : rupture de stock
PLERIXAFOR ARROW 20 mg/mL solution injectable (plerixafor)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Plerixafor Eugia 20 mg/ml solución inyectable EFG initialement destinées au marché espagnol à compter du 20/10/2026
- Dépannage possible auprès du laboratoire Sanofi Winthrop Industrie qui détient un stock limité et qui évaluera au cas par cas chaque commande en fonction des besoins immédiats, dans la limite des quantités disponibles
- Dépannage possible auprès du laboratoire Accord qui détient un stock limité
- Date de remise à disposition prévue début novembre 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Arrow Generiques aux professionnels de santé
Remise
à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- PLASMION
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 29 octobre 2026)
- AMBRISENTAN ACCORD 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN EG 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN EG 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN REDDY PHARMA 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN REDDY PHARMA 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN STRAGEN 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN STRAGEN 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg cp pellic
- BERIRAB 300 UI (2 ml) sol inj intramusculaire prête à l'emploi [Remplace IMOGAM RAGE 150 UI/ml sol inj, en rupture de stock]
- BREVIBLOC 100 mg/10 ml sol inj en flacon
- CLINDAMYCINE KABI 600 mg/4 ml sol inj
- CLINDAMYCINE KALCEKS 600 mg/4 ml sol inj/p perf
- DALACINE 600 mg sol inj
- FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg pdre p sol inj
- FOLINATE DE CALCIUM ALTAN 350 mg pdre p sol inj
- FOLINATE DE CALCIUM ALTAN 50 mg pdre p sol inj
- FOLINATE DE CALCIUM EBEWE 10 mg/ml sol inj/p perf
- FOLINATE DE CALCIUM HIKMA 10 mg/ml sol inj/p perf
- FOLINATE DE CALCIUM KALCEKS 10 mg/ml sol inj/p perf
- FOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 100 mg lyoph p us parentér
- FOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 200 mg lyoph p us parentér
- FOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 25 mg/10 ml sol inj en ampoule IM IV
- FOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 350 mg lyoph p us parentér en flacon
- FOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 5 mg/2 ml sol inj en ampoule IM IV
- FOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 50 mg lyoph p us parentér
- GILURYTMAL 50 mg/10 ml sol inj (remplace CARDIORYTHMINE 50 mg/10 ml, solution injectable, en arrêt de distribution)
- LINEZOLIDE ACCORD 600 mg cp pellic
- LINEZOLIDE ARROW 600 mg cp pellic
- LINEZOLIDE EG 600 mg
- LINEZOLIDE STRAGEN 600 mg cp pellic
- MIOCHOLE 20 mg pdre/solv p sol IO
- MIOSTAT 100 µg/ml sol inj pour voie intra-oculaire
- OXYBATE DE SODIUM REIG JOFRE 500 mg/ml sol buv
- PEDIAVEN AP-HP G15 sol p perf
- PLASMION sol p perf
- PLERIXAFOR ARROW 20 mg/ml sol inj
- VOLIBRIS 10 mg cp pellic
- VOLIBRIS 2,5 mg cp pellic
- VOLIBRIS 5 mg cp pellic
- ZYVOXID 600 mg cp pellic
- Abcès cutanés, furoncles, anthrax
- Anesthésie
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Érysipèle et autres dermohypodermites bactériennes
- Fibrillation atriale
- HTA sévère et urgences hypertensives
- Infections génitales de la femme
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Narcolepsie et hypersomnie idiopathique
- Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte
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