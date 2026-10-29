Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 43 et 44)

Des spécialités européennes, américaines et néo-zélandaises à la rescousse. gorodenkoff / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images



Entre les 16 et 29 octobre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

Spécialités à base d'ambrisentan : importation d'une version espagnole de VOLIBRIS

Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé, Teva, Accord, GSK (VOLIBRIS)

État de disponibilité selon l'ANSM

Dates de remises à disposition prévues :

VOLIBRIS 5 mg, comprimé pelliculé : courant décembre 2026

AMBRISENTAN ACCORD : mars 2027

AMBRISENTAN VIATRIS : mars 2027

Complément d'information par le laboratoire

Courrier d’information du laboratoire GSK aux professionnels de santé, accompagnant la mise à disposition de la version espagnole de VOLIBRIS 5 mg (sur le site de l'ANSM, le 23 octobre 2026)

BERIRAB (en remplacement d'IMOGAM RAGE) en tension d'approvisionnement

BERIRAB 300 UI (2 mL) solution injectable intramusculaire, remplaçant IMOGAM RAGE 150 UI/mL solution injectable en arrêt de commercialisation depuis fin 2022 (cf. notre article du 24 novembre 2022).

État de disponibilité selon l'ANSM

tension d'approvisionnement

remise à disposition fin novembre 2026

BREVIBLOC flacon : rupture de stock et importation d'une spécialité américaine

BREVIBLOC 100 mg/10 mL solution injectable en flacon (esmolol chlorhydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture ;

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Brevibloc (Esmolol Hydrochloride) injection, for intravenous use initialement destinées au marché américain depuis le 26/10/2026

Date de remise à disposition prévue courant 2027.

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d'information du laboratoire Baxter à l'attention des professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité américaine importée (30 septembre 2026)

Spécialités de CLINDAMYCINE injectable : une spécialité espagnole en dépannage

Spécialités de clindamycine 600 mg/4 mL solution injectable (clindamycine phosphate) - Laboratoires Pfizer, Ever Pharma France, Fresenius Kabi France

État de disponibilité selon l'ANSM

Remise à disposition normale de la spécialité CLINDAMYCINE KABI 600 mg/4 mL solution injectable ;

La spécialité CLINDAMYCINE KALCEKS 600 mg/4 mL, solution injectable/pour perfusion est en rupture ;

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Clindamicina Kalceks 150 mg/ml solución inyectable y para perfusión EFG initialement destinées au marché espagnol.

Date de remise à disposition prévue : reportée à fin novembre 2026

Folinate de calcium solution injectable/pour perfusion : normalisation en cours

Folinate de calcium solution injectable/pour perfusion (folinate de calcium)

État de disponibilité selon l'ANSM

Le besoin est globalement couvert mais certaines spécialités sont encore en tension ;

Remise à disposition normale depuis la mi-octobre 2026

GILURYTMAL (en remplacement de CARDIORYTHMINE) sous tension

GILURYTMAL 50 mg/10 mL solution injectable (rauwolfine), spécialité allemande remplaçant CARDIORYHTMINE en arrêt de commercialisation (cf. notre article du 5 mai 2026)

État de disponibilité selon l'ANSM

Tension d'approvisionnement

Remise à disposition prévue début décembre 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information d’Inresa aux professionnels de santé (16 octobre 2026) : stock résiduel uniquement réservé au dépannage pour des tests déjà programmés pendant la période de rupture.

Spécialités de linézolide 600 mg : tension d'approvisionnement

Spécialités de linézolide 600 mg comprimé pelliculé (ZYVOXID et génériques Accord, Arrow, EG labo et Stragen)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Mesures d'importation à partir de marchés étrangers : par le laboratoire Arrow, en avril 2025 : unités de la spécialité Linezolid Normon 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG initialement destinées au marché espagnol par le laboratoire Stragen : en août 2026 : unités de la spécialité Linezolid Ascend 600mg, Filmtabletten initialement destinée au marché allemand depuis le 30 septembre 2026 : unités de la spécialité Apel 600 mg, comprimidos recubiertos con pelicula EFG initialement destinée au marché espagnol (cf. notre article du 6 octobre 2026) par le laboratoire Accord, en septembre 2026 : unités de la spécialité Linezolid Accord 600 mg filmomhulde tabletten initialement destinées au marché hollandais.

Date de remise à disposition : indéterminée

Complément d'information par les laboratoires

Laboratoire Arrow

Laboratoire Stragen

Laboratoire Accord

MIOCHOLE 20 mg : rupture de stock

MIOCHOLE 20 mg poudre et solvant pour solution intraoculaire (acétylcholine chlorure)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : courant février 2027

MIOSTAT 100 µg/mL : tension d'approvisionnement

MIOSTAT 100 µg/mL solution injectable pour voie intraoculaire (carbachol)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue mi mars 2027

OXYBATE DE SODIUM REIG JOFRE 500 mg/mL : rupture de stock

OXYBATE DE SODIUM REIG JOFRE 500 mg/mL solution buvable (oxybate de sodium)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Oxibato sódico Sala 500 mg/ml, initialement destinées au marché espagnol

Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Forte Pharma SAM aux professionnels de santé

Lettre d’information du laboratoire Forte Pharma SAM aux patients

PEDIAVEN AP-HP G15 : tension d'approvisionnement et consignes provisoires

PEDIAVEN AP-HP G15 solution pour perfusion (nutrition parentérale)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension ;

Contingentement quantitatif à l'hôpital ;

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital ;

La spécialité PEDIAVEN AP-HP G20 (CIP 34009 4199576 7) est en quantité suffisante pour pallier ;

7) est en quantité suffisante pour pallier ; Date de remise à disposition prévue début novembre 2026.

PLERIXAFOR ARROW 20 mg/mL : rupture de stock

PLERIXAFOR ARROW 20 mg/mL solution injectable (plerixafor)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Plerixafor Eugia 20 mg/ml solución inyectable EFG initialement destinées au marché espagnol à compter du 20/10/2026

Dépannage possible auprès du laboratoire Sanofi Winthrop Industrie qui détient un stock limité et qui évaluera au cas par cas chaque commande en fonction des besoins immédiats, dans la limite des quantités disponibles

Dépannage possible auprès du laboratoire Accord qui détient un stock limité

Date de remise à disposition prévue début novembre 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Arrow Generiques aux professionnels de santé (2 octobre 2026)

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :