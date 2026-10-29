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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 43 et 44)

    Entre les 16 et 29 octobre 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées exclusivement sur le circuit hospitalier.

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    Des spécialités européennes, américaines et néo-zélandaises à la rescousse. 

    Des spécialités européennes, américaines et néo-zélandaises à la rescousse.  gorodenkoff / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images


    Entre les 16 et 29 octobre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    Spécialités à base d'ambrisentan : importation d'une version espagnole de VOLIBRIS 

    Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé, Teva, Accord, GSK (VOLIBRIS)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : entre tension et rupture de stock (à la date du 26 octobre 2026) :
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités importées : 
      • en juillet : Ambrisentan Mylan 10mg film-coated tablet destinées au marché allemand depuis le 13 juillet 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026), Ambrisentan Viatris 5 mg, film-coated tablet et Ambrisentan Viatris 10 mg, film-coated tablet destinées au marché australien depuis le 23 juillet 2026 (cf. notre article du 30 juillet 2026)
      • en août : Ambrisentan Accord 5 mg Filmomhulde tabletten/ comprimés pelliculés / Filmtabletten et Ambrisentan Accord 10 mg Filmomhulde tabletten/ comprimés pelliculés / Filmtabletten destinées au marché belge depuis le 7 août 2026 (cf. notre article du 20 août 2026)
      • en septembre : Ambrisentan Viatris 5 mg film-coated tablet et Ambrisentan Viatris 10 mg film-coated tablet initialement destinées au marché néo-zélandais depuis le 25 septembre 2026 (cf. notre article du 1er octobre 2026)
      • en octobre : 
        • Ambrisentan tablets 10 mg initialement destinées au marché américain depuis le 05 octobre 2026
        • Volibris 5 MG, comprimidos recubiertos con pelicula initialement destinees au marché espagnol depuis le 26 octobre 2026
    • Ces médicaments peuvent être rétrocédés aux patients ambulatoires par les pharmacies à usage intérieur (PUI) en application de l’article L.5121-30 du Code de la santé publique

    Dates de remises à disposition prévues :

    • VOLIBRIS 5 mg, comprimé pelliculé : courant décembre 2026
    • AMBRISENTAN ACCORD : mars 2027
    • AMBRISENTAN VIATRIS : mars 2027

    Complément d'information par le laboratoire

    Courrier d’information du laboratoire GSK aux professionnels de santé, accompagnant la mise à disposition de la version espagnole de VOLIBRIS 5 mg (sur le site de l'ANSM, le 23 octobre 2026)

    BERIRAB (en remplacement d'IMOGAM RAGE) en tension d'approvisionnement  

    BERIRAB 300 UI (2 mL) solution injectable intramusculaire, remplaçant IMOGAM RAGE 150 UI/mL solution injectable en arrêt de commercialisation depuis fin 2022 (cf. notre article du 24 novembre 2022). 

    État de disponibilité selon l'ANSM

    BREVIBLOC flacon : rupture de stock et importation d'une spécialité américaine

    BREVIBLOC 100 mg/10 mL solution injectable en flacon (esmolol chlorhydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture ;
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Brevibloc (Esmolol Hydrochloride) injection, for intravenous use initialement destinées au marché américain depuis le 26/10/2026
    • Date de remise à disposition prévue courant 2027.

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d'information du laboratoire Baxter à l'attention des professionnels de santé accompagnant la mise à disposition de la spécialité américaine importée (30 septembre 2026)

    Spécialités de CLINDAMYCINE injectable : une spécialité espagnole en dépannage

    Spécialités de clindamycine 600 mg/4 mL solution injectable (clindamycine phosphate) - Laboratoires Pfizer, Ever Pharma France, Fresenius Kabi France

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Remise à disposition normale de la spécialité CLINDAMYCINE KABI 600 mg/4 mL solution injectable ;
    • La spécialité CLINDAMYCINE KALCEKS 600 mg/4 mL, solution injectable/pour perfusion est en rupture ;
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Clindamicina Kalceks 150 mg/ml solución inyectable y para perfusión EFG initialement destinées au marché espagnol.
    • Date de remise à disposition prévue : reportée à fin novembre 2026 

    Folinate de calcium solution injectable/pour perfusion : normalisation en cours

    Folinate de calcium solution injectable/pour perfusion (folinate de calcium)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    GILURYTMAL (en remplacement de CARDIORYTHMINE) sous tension

    GILURYTMAL 50 mg/10 mL solution injectable (rauwolfine), spécialité allemande remplaçant CARDIORYHTMINE en arrêt de commercialisation (cf. notre article du 5 mai 2026)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information d’Inresa aux professionnels de santé (16 octobre 2026) : stock résiduel uniquement réservé au dépannage pour des tests déjà programmés pendant la période de rupture.

    Spécialités de linézolide 600 mg : tension d'approvisionnement

    Spécialités de linézolide 600 mg comprimé pelliculé (ZYVOXID et génériques Accord, Arrow, EG labo et Stragen)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension 
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Mesures d'importation à partir de marchés étrangers : 
      • par le laboratoire Arrow, en avril 2025 : unités de la spécialité Linezolid Normon 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG initialement destinées au marché espagnol
      • par le laboratoire Stragen :
        • en août 2026 : unités de la spécialité Linezolid Ascend 600mg, Filmtabletten initialement destinée au marché allemand
        • depuis le 30 septembre 2026 : unités de la spécialité Apel 600 mg, comprimidos recubiertos con pelicula EFG initialement destinée au marché espagnol (cf. notre article du 6 octobre 2026)
      • par le laboratoire Accord, en septembre 2026 : unités de la spécialité Linezolid Accord 600 mg filmomhulde tabletten initialement destinées au marché hollandais.
    • Date de remise à disposition : indéterminée

    Complément d'information par les laboratoires 

    Laboratoire Arrow

    Laboratoire Stragen 

    Laboratoire Accord 

    MIOCHOLE 20 mg : rupture de stock

    MIOCHOLE 20 mg poudre et solvant pour solution intraoculaire (acétylcholine chlorure)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture 
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital 
    • Date de remise à disposition prévue : courant février 2027

    MIOSTAT 100 µg/mL : tension d'approvisionnement

    MIOSTAT 100 µg/mL solution injectable pour voie intraoculaire (carbachol)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension 
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital 
    • Date de remise à disposition prévue mi mars 2027 

    OXYBATE DE SODIUM REIG JOFRE 500 mg/mL : rupture de stock

    OXYBATE DE SODIUM REIG JOFRE 500 mg/mL solution buvable (oxybate de sodium)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture 
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Oxibato sódico Sala 500 mg/ml, initialement destinées au marché espagnol
    • Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Forte Pharma SAM aux professionnels de santé

    Lettre d’information du laboratoire Forte Pharma SAM aux patients

    PEDIAVEN AP-HP G15 : tension d'approvisionnement et consignes provisoires

    PEDIAVEN AP-HP G15 solution pour perfusion (nutrition parentérale)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension ;
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital ;
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital ;
    • La spécialité PEDIAVEN AP-HP G20 (CIP 3400941995767) est en quantité suffisante pour pallier ;
    • Date de remise à disposition prévue début novembre 2026.

    PLERIXAFOR ARROW 20 mg/mL : rupture de stock

    PLERIXAFOR ARROW 20 mg/mL solution injectable (plerixafor)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture 
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Plerixafor Eugia 20 mg/ml solución inyectable EFG initialement destinées au marché espagnol à compter du 20/10/2026
    • Dépannage possible auprès du laboratoire Sanofi Winthrop Industrie qui détient un stock limité et qui évaluera au cas par cas chaque commande en fonction des besoins immédiats, dans la limite des quantités disponibles 
    • Dépannage possible auprès du laboratoire Accord qui détient un stock limité 
    • Date de remise à disposition prévue début novembre 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Arrow Generiques aux professionnels de santé (2 octobre 2026)

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

     

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 29 octobre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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