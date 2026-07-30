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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 30 et 31)

    Entre les 23 et 30 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Des spécialités étrangères à la rescousse.

    Des spécialités étrangères à la rescousse.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 23 et 30 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    Spécialités d'ambrisentan : deux spécialités australiennes en renfort

    Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé - Teva - Accord – GSK (VOLIBRIS)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Rupture de stock (cf. notre article du 16 juillet 2026) :
    • Très forte tension d'approvisionnement
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité :
      • Ambrisentan Mylan 10mg film-coated tablet destinées au marché allemand depuis le 13 juillet 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026)
      • Ambrisentan Viatris 5 mg, film-coated tablet – blister de 30 comprimés pelliculés et destinées au marché Australien depuis le 23 juillet 2026
      • Ambrisentan Viatris 10 mg, film-coated tablet – blister de 30 comprimés pelliculés destinées au marché Australien depuis le 23 juillet 2026
    • Disponibilité de stock en quantité très limitée et importations bientôt disponibles :

    Dates de remises à disposition prévues :

    • VOLIBRIS 5 mg comprimé pelliculé : courant novembre 2026
    • AMBRISENTAN VIATRIS : mi-février
    • AMBRISENTAN ACCORD : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Spécialités à base de bosentan 125 mg : mise à disposition d'une version importée d'Italie et d'Australie

    BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculé
    BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé
    BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable
    TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Tension d'approvisionnement générale
    • En juin 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026)
      • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Sun 125 mg, compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien
      • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Aurovitas 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG destinée au marché espagnol
    • En juillet 2026
      • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Tracleer 125 mg Filmtabletten initialement destinées au marché allemand
      • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Tracleer 125 mg compresse rivestite con film initialement destinées au marché italien
      • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Viatris 125 mg film-coated tablets initialement destinées au marché australien
    • Date de remise à disposition prévue indéterminée

    Compléments d'information par le laboratoire

    HOLOXAN : mise à disposition d'autres spécialités importées de Grèce

    HOLOXAN 1 000 mg poudre pour solution injectable et HOLOXAN 2 000 mg poudre pour usage parentéral (ifosfamide)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Contingentement quantitatif à l'hôpital (cf. notre article du 11 juin 2026)
    • Holoxan fait actuellement l'objet de très fortes tensions
    • Les stocks en ifosfamide étant très limités, un stock de dépannage d'urgence a été mis en place
    • Importation d'Irak d'unités de la spécialité Holoxan 2g, (1 vial for injection) dry prowder initialement destinées au marché irakien (cf. notre article du 2 avril 2026)
    • Importation de Grèce d'unités de la spécialité Holoxan 500 mg, κόνις για διάλυμα προς έγχυση (1 flacon en verre en poudre) initialement destinées au marché grec (cf. notre article du 11 juin 2026)
    • Importation de Grèce de Holoxan 2 g (1 flacon en verre en poudre)
    • Libération du lot 6C088C de Holoxan 2 000 mg, poudre pour usage parentéral concerné par une non-conformité qualité observée lors de la fabrication (fissures au niveau des flacons). Le défaut est isolé, tous les flacons ne sont pas concernés. Contrôler les flacons reçus et les écarter s'il y a ce défaut
    • Le contingentement quantitatif est maintenu : l'ANSM invite les établissements hospitaliers à commander uniquement les quantités strictement nécessaires à leurs besoins et d'éviter tout stockage préventif ou excédentaire afin de permettre une répartition équitable des unités disponibles entre les différents hôpitaux
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Compléments d'information par le laboratoire

    NEXVIADYME : en contingentement qualitatif

    NEXVIADYME 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (avalglucosidase alfa)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Nexviazyme, powder for injection initialement destinées au marché australien depuis le 9 juillet 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026)
    • Contingentement qualitatif :
    • Afin d’optimiser la continuité de traitement pour les patients traités, il est demandé :
      • de réserver Nexviadyme à la population pédiatrique
      • de suspendre exceptionnellement les perfusions pour les patients adultes actuellement traités, sans dépasser un mois d’arrêt de traitement. En cas de non-réapprovisionnement de Nexviadyme dans l’intervalle, considérer un relais par Myozyme
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    TILDIEM 25 mg injectable : en tension persistante

    TILDIEM 25 mg poudre et solution pour préparation injectable IV (chlorhydrate de diltiazem)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 30 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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