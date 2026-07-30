Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 30 et 31)

Des spécialités étrangères à la rescousse.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les
Spécialités d'ambrisentan
: deux spécialités australiennes en renfort
Spécialités à base d'ambrisentan
État de disponibilité selon l'ANSM
- Rupture de stock (cf. notre article du 16 juillet 2026) :
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg
et 10 mg comprimé pelliculé
- VOLIBRIS 5
mg comprimé pelliculé avec un stock limité de dépannage d'urgence
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg
- Très forte tension d'approvisionnement
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg
et 10 mg avec mise en place d'un stock limité de dépannage d'urgence
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité :
- Ambrisentan Mylan 10mg film-coated tablet destinées au marché allemand depuis le 13 juillet 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026)
- Ambrisentan Viatris 5 mg, film-coated tablet – blister de 30 comprimés pelliculés et destinées au marché Australien depuis le 23 juillet 2026
- Ambrisentan Viatris 10 mg, film-coated tablet – blister de 30 comprimés pelliculés destinées au marché Australien depuis le 23 juillet 2026
- Disponibilité de stock en quantité très limitée et importations bientôt disponibles :
- VOLIBRIS 2,5 mg
et 10 mg comprimé pelliculé
- VOLIBRIS 2,5 mg
Dates de remises à disposition prévues :
- VOLIBRIS 5 mg
- AMBRISENTAN VIATRIS : mi-février
AMBRISENTANACCORD : indéterminée
Complément d'information par le
laboratoire
- Courrier du laboratoire Viatris du 18 juin 2026 aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 23 juillet 2026) : incluant un tableau comparatif des principales caractéristiques des deux spécialités françaises et australiennes
- Courrier du laboratoire Viatris du 18 juin 2026 aux patients (sur le site de l'ANSM, le 23 juillet 2026)
Spécialités à base de bosentan 125 mg : mise à disposition d'une version importée d'Italie et d'Australie
BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculé
BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé
BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable
TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé
État de disponibilité selon l'ANSM
- Tension d'approvisionnement générale
- En juin 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026)
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Sun 125 mg, compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Aurovitas 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG destinée au marché espagnol
- En juillet 2026
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Tracleer 125 mg Filmtabletten initialement destinées au marché allemand
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Tracleer 125 mg compresse rivestite con film initialement destinées au marché italien
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Viatris 125 mg film-coated tablets initialement destinées au marché australien
- Date de remise à disposition prévue indéterminée
Compléments d'information par le laboratoire
- Courrier du laboratoire Viatris aux professionnels de santé du 2 juin 2026 (sur le site de l'ANSM, le 24 juillet 2026) : incluant un tableau comparatif des principales caractéristiques des deux spécialités françaises et australiennes
- Courrier du laboratoire Viatris aux patients du 2 juin 2026 (sur le site de l'ANSM, le 24 juillet 2026)
HOLOXAN : mise à disposition d'autres spécialités importées de Grèce
HOLOXAN 1 000 mg poudre pour solution injectable et HOLOXAN 2 000 mg poudre pour usage parentéral (ifosfamide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Contingentement quantitatif à l'hôpital (cf. notre article du 11 juin 2026)
- Holoxan fait actuellement l'objet de très fortes tensions
- Les stocks en ifosfamide étant très limités, un stock de dépannage d'urgence a été mis en place
- Importation d'Irak d'unités de la spécialité Holoxan 2g, (1 vial for injection) dry prowder initialement destinées au marché irakien (cf. notre article du 2 avril 2026)
- Importation de Grèce d'unités de la spécialité Holoxan 500 mg, κόνις για διάλυμα προς έγχυση (1 flacon en verre en poudre) initialement destinées au marché grec (cf. notre article du 11 juin 2026)
- Importation de Grèce de Holoxan 2 g (1 flacon en verre en poudre)
- Libération du lot 6C088C de Holoxan 2 000 mg, poudre pour usage parentéral concerné par une non-conformité qualité observée lors de la fabrication (fissures au niveau des flacons). Le défaut est isolé, tous les flacons ne sont pas concernés. Contrôler les flacons reçus et les écarter s'il y a ce défaut
- Le contingentement quantitatif est maintenu : l'ANSM invite les établissements hospitaliers à commander uniquement les quantités strictement nécessaires à leurs besoins et d'éviter tout stockage préventif ou excédentaire afin de permettre une répartition équitable des unités disponibles entre les différents hôpitaux
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Compléments d'information par le laboratoire
- Lettre d'information du laboratoire Baxter France du 15 juillet 2026 aux pharmaciens hospitaliers (sur le site de l'ANSM, le 24 juillet 2026) : la spécialité Holoxan 2 g importée est conditionnée avec des articles de conditionnement en grec et ne fait pas l’objet d’un contre-étiquetage en français
NEXVIADYME : en contingentement qualitatif
NEXVIADYME 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (avalglucosidase alfa)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Nexviazyme, powder for injection initialement destinées au marché australien depuis le 9 juillet 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026)
- Contingentement qualitatif :
- Afin d’optimiser la continuité de traitement pour les patients traités, il est demandé :
- de réserver Nexviadyme à la population pédiatrique
- de suspendre exceptionnellement les perfusions pour les patients adultes actuellement traités, sans dépasser un mois d’arrêt de traitement. En cas de non-réapprovisionnement de Nexviadyme dans l’intervalle, considérer un relais par Myozyme
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
TILDIEM 25 mg injectable : en tension persistante
TILDIEM 25 mg poudre et solution pour préparation injectable IV (chlorhydrate de diltiazem)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension (cf. notre article du 18 décembre 2025)
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue indéterminée
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :
- RECARBRIO 500 mg/500 mg/250 mg poudre pour solution pour perfusion (cilastatine, imipénem, rélébactam), depuis le 29 juillet 2026, après une longue période de tension (cf. notre article du 29 janvier 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 30 juillet 2026)
- AMBRISENTAN ACCORD 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg cp pellic
- BOSENTAN ARROW 125 mg cp pellic séc
- BOSENTAN SUN 125 mg cp pellic
- BOSENTAN VIATRIS 125 mg cp pellic
- HOLOXAN 1000 mg pdre p sol inj
- HOLOXAN 2000 mg pdre p us parentér
- NEXVIADYME 100 mg pdre p sol diluer p perf
- RECARBRIO 500 mg/500 mg/250 mg pdre p sol p perf
- TILDIEM 25 mg pdre/sol p prép inj IV
- VOLIBRIS 10 mg cp pellic
- VOLIBRIS 2,5 mg cp pellic
- VOLIBRIS 5 mg cp pellic
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