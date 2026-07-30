Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 30 et 31)

Des spécialités étrangères à la rescousse.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

E ntre les 23 et 30 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

Spécialités d'ambrisentan : deux spécialités australiennes en renfort

Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé - Teva - Accord – GSK (VOLIBRIS)

État de disponibilité selon l'ANSM

Dates de remises à disposition prévues :

VOLIBRIS 5 mg comprimé pelliculé : courant novembre 2026

comprimé pelliculé : courant novembre 2026 AMBRISENTAN VIATRIS : mi-février

AMBRISENTAN ACCORD : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire Viatris du 18 juin 2026 aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 23 juillet 2026) : incluant un tableau comparatif des principales caractéristiques des deux spécialités françaises et australiennes

Courrier du laboratoire Viatris du 18 juin 2026 aux patients (sur le site de l'ANSM, le 23 juillet 2026)

Spécialités à base de bosentan 125 mg : mise à disposition d'une version importée d'Italie et d'Australie

BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculé

BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé

BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable

TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé

État de disponibilité selon l'ANSM

Tension d'approvisionnement générale

En juin 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026) Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Sun 125 mg, compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Aurovitas 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG destinée au marché espagnol

(cf. notre article du 16 juillet 2026) En juillet 2026 Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Tracleer 125 mg Filmtabletten initialement destinées au marché allemand Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Tracleer 125 mg compresse rivestite con film initialement destinées au marché italien Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Viatris 125 mg film-coated tablets initialement destinées au marché australien

Date de remise à disposition prévue indéterminée

Compléments d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire Viatris aux professionnels de santé du 2 juin 2026 (sur le site de l'ANSM, le 24 juillet 2026) : incluant un tableau comparatif des principales caractéristiques des deux spécialités françaises et australiennes

Courrier du laboratoire Viatris aux patients du 2 juin 2026 (sur le site de l'ANSM, le 24 juillet 2026)

HOLOXAN : mise à disposition d'autres spécialités importées de Grèce

HOLOXAN 1 000 mg poudre pour solution injectable et HOLOXAN 2 000 mg poudre pour usage parentéral (ifosfamide)

État de disponibilité selon l'ANSM

Contingentement quantitatif à l'hôpital (cf. notre article du 11 juin 2026)

Holoxan fait actuellement l'objet de très fortes tensions

Les stocks en ifosfamide étant très limités, un stock de dépannage d'urgence a été mis en place

Importation d'Irak d'unités de la spécialité Holoxan 2g, (1 vial for injection) dry prowder initialement destinées au marché irakien (cf. notre article du 2 avril 2026)

Importation de Grèce d'unités de la spécialité Holoxan 500 mg, κόνις για διάλυμα προς έγχυση (1 flacon en verre en poudre) initialement destinées au marché grec (cf. notre article du 11 juin 2026)

Importation de Grèce de Holoxan 2 g (1 flacon en verre en poudre)

Libération du lot 6C088C de Holoxan 2 000 mg, poudre pour usage parentéral concerné par une non-conformité qualité observée lors de la fabrication (fissures au niveau des flacons). Le défaut est isolé, tous les flacons ne sont pas concernés. Contrôler les flacons reçus et les écarter s'il y a ce défaut

Le contingentement quantitatif est maintenu : l'ANSM invite les établissements hospitaliers à commander uniquement les quantités strictement nécessaires à leurs besoins et d'éviter tout stockage préventif ou excédentaire afin de permettre une répartition équitable des unités disponibles entre les différents hôpitaux

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Compléments d'information par le laboratoire

Lettre d'information du laboratoire Baxter France du 15 juillet 2026 aux pharmaciens hospitaliers (sur le site de l'ANSM, le 24 juillet 2026) : la spécialité Holoxan 2 g importée est conditionnée avec des articles de conditionnement en grec et ne fait pas l’objet d’un contre-étiquetage en français

NEXVIADYME : en contingentement qualitatif

NEXVIADYME 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (avalglucosidase alfa)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Nexviazyme, powder for injection initialement destinées au marché australien depuis le 9 juillet 2026 (cf. notre article du 16 juillet 2026)

Contingentement qualitatif :

Afin d’optimiser la continuité de traitement pour les patients traités, il est demandé : de réserver Nexviadyme à la population pédiatrique de suspendre exceptionnellement les perfusions pour les patients adultes actuellement traités, sans dépasser un mois d’arrêt de traitement. En cas de non-réapprovisionnement de Nexviadyme dans l’intervalle, considérer un relais par Myozyme

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

TILDIEM 25 mg injectable : en tension persistante

TILDIEM 25 mg poudre et solution pour préparation injectable IV (chlorhydrate de diltiazem)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension (cf. notre article du 18 décembre 2025)

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue indéterminée

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :