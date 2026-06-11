Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 24)

Des spécialités importées de Grèce en dépannage pour l'hôpital.Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 9 et 11 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital, ou exclusivement à l'hôpital.

HOLOXAN : mise à disposition de spécialités importées de Grèce

HOLOXAN 1 000 mg poudre pour solution injectable et HOLOXAN 2 000 mg poudre pour usage parentéral (ifosfamide - spécialité exclusivement hospitalière)

État de disponibilité selon l'ANSM

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Holoxan fait actuellement l'objet de très fortes tensions

Les stocks en ifosfamide étant très limités, un stock de dépannage d'urgence a été mis en place

Importation d'Irak d'unités de la spécialité Holoxan 2g, (1 vial for injection) dry prowder initialement destinées au marché irakien (cf. notre article du 2 avril 2026)

Nouveau : Importation de Grèce d'unités de la spécialité Holoxan 500 mg, κόνις για διάλυμα προς έγχυση (1 flacon en verre en poudre) initialement destinées au marché grec

Le contingentement quantitatif est maintenu : l'ANSM invite les établissements hospitaliers à commander uniquement les quantités strictement nécessaires à leurs besoins et d'éviter tout stockage préventif ou excédentaire afin de permettre une répartition équitable des unités disponibles entre les différents hôpitaux

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d'information du laboratoire Baxter France du 4 juin 2026 à l'attention des professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 10 juin 2026)

LARGACTIL 100 mg : à nouveau en tension

LARGACTIL 100 mg comprimé pelliculé sécable (chlorpromazine chlorhydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : à nouveau en tension, après une remise à disposition en janvier 2026 (cf. notre article du 5 février 2026)

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition indéterminée

METHYLPHENIDATE EG LP : 18 mg reste sous tension jusqu'à fin juillet 2026

METHYLPHENIDATE EG LP comprimé à libération prolongée 18 mg (méthylphénidate chlorhydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension (cf. notre article du 21 avril 2026)

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026

RISPERIDONE VIATRIS 3 mg orodispersible : remise à disposition reportée en 2027

RISPERIDONE VIATRIS 3 mg comprimé orodispersible (rispéridone)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition prévue en 2027, au lieu de fin juillet 2026 (cf. notre article du 23 avril 2026)

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :