Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 24)

Des spécialités importées de Grèce en dépannage pour l'hôpital.Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 9 et 11 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital, ou exclusivement à l'hôpital.
HOLOXAN : mise à disposition de spécialités importées de Grèce
HOLOXAN 1 000 mg poudre pour solution injectable et HOLOXAN 2 000 mg poudre pour usage parentéral (ifosfamide - spécialité exclusivement hospitalière)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Holoxan fait actuellement l'objet de très fortes tensions
- Les stocks en ifosfamide étant très limités, un stock de dépannage d'urgence a été mis en place
- Importation d'Irak d'unités de la spécialité Holoxan 2g, (1 vial for injection) dry prowder initialement destinées au marché irakien (cf. notre article du 2 avril 2026)
- Nouveau : Importation de Grèce d'unités de la spécialité Holoxan 500 mg, κόνις για διάλυμα προς έγχυση (1 flacon en verre en poudre) initialement destinées au marché grec
- Le contingentement quantitatif est maintenu : l'ANSM invite les établissements hospitaliers à commander uniquement les quantités strictement nécessaires à leurs besoins et d'éviter tout stockage préventif ou excédentaire afin de permettre une répartition équitable des unités disponibles entre les différents hôpitaux
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d'information du laboratoire Baxter France du 4 juin 2026 à l'attention des professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 10 juin 2026)
LARGACTIL 100 mg : à nouveau en tension
LARGACTIL 100 mg comprimé pelliculé sécable (chlorpromazine chlorhydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : à nouveau en tension, après une remise à disposition en janvier 2026 (cf. notre article du 5 février 2026)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée
METHYLPHENIDATE EG LP : 18 mg reste sous tension jusqu'à fin juillet 2026
METHYLPHENIDATE EG LP comprimé à libération prolongée 18 mg (méthylphénidate chlorhydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension (cf. notre article du 21 avril 2026)
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026
RISPERIDONE VIATRIS 3 mg orodispersible : remise à disposition reportée en 2027
RISPERIDONE VIATRIS 3 mg comprimé orodispersible (rispéridone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue en 2027, au lieu de fin juillet 2026 (cf. notre article du 23 avril 2026)
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- CONCERTA LP 36 mg comprimé à libération prolongée (méthylphénidate chlorhydrate), depuis le 10 juin 2026, après une rupture de stock de ce dosage (cf. notre article du 19 mai 2026)
- METHYLPHENIDATE EG LP comprimé à libération prolongée 36 mg et 54 mg (méthylphénidate chlorhydrate), depuis le 10 juin 2026, après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 21 avril 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 11 juin 2026)
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