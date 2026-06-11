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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 24)

    Entre les 9 et 11 juin 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital, ou exclusivement à l'hôpital.

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    Des spécialités importées de Grèce en dépannage pour l'hôpital.

    Des spécialités importées de Grèce en dépannage pour l'hôpital.Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 9 et 11 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital, ou exclusivement à l'hôpital.

    HOLOXAN : mise à disposition de spécialités importées de Grèce

    HOLOXAN 1 000 mg poudre pour solution injectable et HOLOXAN 2 000 mg poudre pour usage parentéral (ifosfamide - spécialité exclusivement hospitalière)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Holoxan fait actuellement l'objet de très fortes tensions
    • Les stocks en ifosfamide étant très limités, un stock de dépannage d'urgence a été mis en place
    • Importation d'Irak d'unités de la spécialité Holoxan 2g, (1 vial for injection) dry prowder initialement destinées au marché irakien (cf. notre article du 2 avril 2026)
    • Nouveau : Importation de Grèce d'unités de la spécialité Holoxan 500 mg, κόνις για διάλυμα προς έγχυση (1 flacon en verre en poudre) initialement destinées au marché grec
    • Le contingentement quantitatif est maintenu : l'ANSM invite les établissements hospitaliers à commander uniquement les quantités strictement nécessaires à leurs besoins et d'éviter tout stockage préventif ou excédentaire afin de permettre une répartition équitable des unités disponibles entre les différents hôpitaux
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d'information du laboratoire Baxter France du 4 juin 2026 à l'attention des professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, le 10 juin 2026)

    LARGACTIL 100 mg : à nouveau en tension

    LARGACTIL 100 mg comprimé pelliculé sécable (chlorpromazine chlorhydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : à nouveau en tension, après une remise à disposition en janvier 2026 (cf. notre article du 5 février 2026)
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition indéterminée

    METHYLPHENIDATE EG LP : 18 mg reste sous tension jusqu'à fin juillet 2026

    METHYLPHENIDATE EG LP comprimé à libération prolongée 18 mg (méthylphénidate chlorhydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    RISPERIDONE VIATRIS 3 mg orodispersible : remise à disposition reportée en 2027

    RISPERIDONE VIATRIS 3 mg comprimé orodispersible (rispéridone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 11 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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