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    #Médicaments #Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 17)

    Entre les 22 et 23 avril 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

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    Importation de spécialités provenant des États-Unis.

    Importation de spécialités provenant des États-Unis.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 22 et 23 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    NITRENDIPINE VIATRIS : recourir aux solutions alternatives

    NITRENDIPINE VIATRIS 10 mg comprimé en boîte de 30, NITRENDIPINE VIATRIS 20 mg comprimé sécable en boîte de 30 et 90 (nitrendipine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    N.B. : NITRENDIPINE VIATRIS 10 et 20 mg sont les seules spécialités de nitrendipine commercialisées en France.

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Viatris Santé à l’attention des prescripteurs (20 avril 2026) : 

    • recommandation aux prescripteurs : recourir à une autre solution thérapeutique en cas d'initiation d'un traitement antihypertenseur. L’efficacité et la tolérance du nouveau traitement pourront être appréciées au décours du suivi du patient.
    • consignes à l'attention des pharmaciens : en cas d’indisponibilité de NITRENDIPINE VIATRIS comprimé, informer le médecin prescripteur par tous les moyens possibles afin qu’il puisse adapter les modalités de prise en charge du patient, ou orienter le patient vers son médecin.

    RISPERIDONE 3 mg orodispersible : remise à disposition programmée en juillet 2026

    RISPERIDONE VIATRIS 3 mg comprimé orodispersible (rispéridone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    N.B. : Cette spécialité est la seule spécialité de rispéridone 3 mg en comprimé orodispersible actuellement commercialisée en France. 

    TERALITHE 250 mg : remise à disposition reportée en juin 2026

    TERALITHE 250 mg comprimé sécable (lithium carbonate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Mars 2026 : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité TERALITHE 250 mg, comprimé sécable, initialement destinées au marché tunisien, et d’un lot 2018 non sérialisé (cf. notre article du 5 mars 2026)
    • Présence sur le marché de lots des médicaments TERALITHE (250 mg et LP 400 mg) comportant des notices qui ne sont pas à jour
    • Date de remise à disposition prévue : courant juin 2026 (au lieu de mars, cf. notre article du 5 mars 2026)

    VISUDYNE 15 mg : mise à disposition de boîtes importées des États-Unis

    VISUDYNE 15 mg poudre pour solution pour perfusion (vertéporfine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Courrier du laboratoire Cheplapharm France élaboré avec la Société française d’ophtalmologie, à destination des professionnels de santé (18 février 2026) : le profil des patients éligibles au traitement par VISUDYNE est modifié. Le nouveau profil des patients prioritaires pour recevoir VISUDYNE a été diffusé dans un message adressé à l’ensemble des ophtalmologistes, publié sur le site de l’ANSM ainsi que sur celui de la Société française d’ophtalmologie (SFO) (cf. notre article du 19 février 2026).

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 23 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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