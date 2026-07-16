Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 28 et 29)

Plusieurs spécialités étrangères importées.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

E ntre les 10 et 16 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

Spécialités d'ambrisentan : une spécialité allemande en renfort

Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé - Teva - Accord – GSK (VOLIBRIS)

État de disponibilité selon l'ANSM

Dates de remises à disposition prévues :

AMBRISENTAN TEVA 5 mg : courant juillet 2026

VOLIBRIS 5 mg comprimé pelliculé : courant novembre 2026

comprimé pelliculé : courant novembre 2026 AMBRISENTAN VIATRIS et ACCORD : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Courrier d’information du laboratoire Viatris Santé destiné aux professionnels de santé (11 juin 2026) :

pour commander la spécialité allemande importée : utiliser le code CIP correspondant à la spécialité AMBRISENTAN VIATRIS 10 mg comprimé pelliculé (CIP 34009 3018679 4)

: utiliser le code CIP correspondant à la spécialité AMBRISENTAN VIATRIS 10 mg comprimé pelliculé (CIP 34009 4) la spécialité importée est identique en composition en principe actif et en excipients à la spécialité française

absence des pictogrammes grossesse et conduite automobile sur la boîte de la spécialité allemande.

Courrier d’information du laboratoire Viatris Santé destiné aux patients (11 juin 2026)

Spécialités à base de bosentan 125 mg : mise à disposition d'une version importée de TRACLEER

BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculé, BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé, BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable, TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé

État de disponibilité selon l'ANSM

Tension d'approvisionnement générale (cf. notre article du 21 mai 2026)

Juin 2026 : Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Sun 125 mg, compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Aurovitas 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG destinée au marché espagnol

Juillet 2026 : Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Tracleer 125 mg Filmtabletten initialement destinées au marché allemand

Date de remise à disposition prévue indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Courrier d’information de Johnson & Johnson destiné aux professionnels de santé (4 juin 2026)

Les codes CIP et UCD à utiliser pour commander TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé restent inchangés :

CIP 34009 5636228 8

8 UCD 3400892400136

Les pictogrammes grossesse et conduite automobile ne figurent pas sur la boîte de la spécialité importée.

Courrier d’information de Johnson & Johnson destiné aux patients (4 juin 2026) : à remettre aux patients avec la Carte Signal Patient et la notice en français

NEXVIADYME : une version australienne pour pallier la rupture de stock

NEXVIADYME 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (avalglucosidase alfa)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Nexviazyme, powder for injection initialement destinées au marché australien à compter du 9 juillet 2026

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Sanofi Winthrop Industrie à destination des professionnels de santé (7 juillet 2026) : cette spécialité est fabriquée dans le même site de production et est équivalente à la spécialité commercialisée en France, à l’exception des éléments de conditionnement (étui, notice et étiquette flacon) rédigés en anglais.

Les codes CIP et UCD de la spécialité française NEXVIADYME s’appliquent à la spécialité australienne NEXVIAZYME :

CIP : 34009 3024060 1

1 UCD : 3400890016223

Il est nécessaire d’utiliser le code CIP pour pouvoir tracer la dispensation au patient.

Lettre d’information du laboratoire Sanofi Winthrop Industrie à destination des patients (7 juillet 2026)

PRIMAQUINE : la distribution reprend, mais reste perturbée

PRIMAQUINE SANOFI 15 mg comprimé pelliculé, flacon de 100 comprimés avec kit de reconditionnement (primaquine)

État de disponibilité selon l'ANSM