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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 28 et 29)

    Entre les 10 et 16 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Plusieurs spécialités étrangères importées.

    Plusieurs spécialités étrangères importées.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 10 et 16 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    Spécialités d'ambrisentan : une spécialité allemande en renfort

    Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé - Teva - Accord – GSK (VOLIBRIS)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Rupture de stock :
    • Très forte tension d'approvisionnement
    • Disponibilité de stock en quantité très limitée pour :
    • Importations bientôt disponibles (cf. notre article du 23 juin 2026) : 
      • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Ambrisentan Mylan 10mg film-coated tablet destinées au marché allemand à compter du 13 juillet 2026
    • Conduite à tenir dans le cadre des tensions d'approvisionnement (cf. notre article du 23 juin 2026)
    • Dates de remises à disposition indéterminée pour AMBRISENTAN VIATRIS et AMBRISENTAN ACCORD

    Dates de remises à disposition prévues :

    • AMBRISENTAN TEVA 5 mg : courant juillet 2026
    • VOLIBRIS 5 mg comprimé pelliculé : courant novembre 2026
    • AMBRISENTAN VIATRIS et ACCORD : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Courrier d’information du laboratoire Viatris Santé destiné aux professionnels de santé (11 juin 2026) :  

    • pour commander la spécialité allemande importée : utiliser le code CIP correspondant à la spécialité AMBRISENTAN VIATRIS 10 mg comprimé pelliculé (CIP 3400930186794)
    • la spécialité importée est identique en composition en principe actif et en excipients à la spécialité française
    • absence des pictogrammes grossesse et conduite automobile sur la boîte de la spécialité allemande.

    Courrier d’information du laboratoire Viatris Santé destiné aux patients (11 juin 2026)

    Spécialités à base de bosentan 125 mg : mise à disposition d'une version importée de TRACLEER

    BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculéBOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculéBOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécableTRACLEER 125 mg comprimé pelliculé

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Tension d'approvisionnement générale (cf. notre article du 21 mai 2026)
    • Juin 2026 :
      • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Sun 125 mg, compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien
      • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Aurovitas 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG destinée au marché espagnol
    • Juillet 2026 :
      • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Tracleer 125 mg Filmtabletten initialement destinées au marché allemand
    • Date de remise à disposition prévue indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Courrier d’information de Johnson & Johnson destiné aux professionnels de santé (4 juin 2026)

    Les codes CIP et UCD à utiliser pour commander TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé restent inchangés :

    • CIP 3400956362288
    • UCD 3400892400136

    Les pictogrammes grossesse et conduite automobile ne figurent pas sur la boîte de la spécialité importée. 

    Courrier d’information de Johnson & Johnson destiné aux patients (4 juin 2026) : à remettre aux patients avec la Carte Signal Patient et la notice en français

    NEXVIADYME : une version australienne pour pallier la rupture de stock

    NEXVIADYME 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (avalglucosidase alfa)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Nexviazyme, powder for injection initialement destinées au marché australien à compter du 9 juillet 2026
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Sanofi Winthrop Industrie à destination des professionnels de santé (7 juillet 2026) : cette spécialité est fabriquée dans le même site de production et est équivalente à la spécialité commercialisée en France, à l’exception des éléments de conditionnement (étui, notice et étiquette flacon) rédigés en anglais.

    Les codes CIP et UCD de la spécialité française NEXVIADYME s’appliquent à la spécialité australienne NEXVIAZYME :

    • CIP : 3400930240601
    • UCD : 3400890016223

    Il est nécessaire d’utiliser le code CIP pour pouvoir tracer la dispensation au patient.

    Lettre d’information du laboratoire Sanofi Winthrop Industrie à destination des patients (7 juillet 2026)

    PRIMAQUINE : la distribution reprend, mais reste perturbée

    PRIMAQUINE SANOFI 15 mg comprimé pelliculé, flacon de 100 comprimés avec kit de reconditionnement (primaquine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 16 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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