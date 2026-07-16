Hôpital : état de disponibilité de spécialités hospitalières (semaines 28 et 29)

Plusieurs spécialités étrangères importées.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les
Spécialités d'ambrisentan
: une spécialité allemande en renfort
Spécialités à base d'ambrisentan
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Rupture de stock :
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg
comprimé pelliculé : remise à disposition courant juillet 2026
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg
et 10 mg comprimé pelliculé
- VOLIBRIS 5
mg comprimé pelliculé : stock limité de dépannage d'urgence. Remise à disposition normale prévue fin décembre 2026
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg
- Très forte tension d'approvisionnement
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg
et 10 mg avec mise en place d'un stock limité de dépannage d'urgence
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg
- Disponibilité de stock en quantité très limitée pour :
- VOLIBRIS 2,5 mg
et 10 mg comprimé pelliculé
- VOLIBRIS 2,5 mg
- Importations bientôt disponibles (cf. notre article du 23 juin 2026) :
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Ambrisentan Mylan 10mg film-coated tablet destinées au marché allemand à compter du 13 juillet 2026
- Conduite à tenir dans le cadre des tensions d'approvisionnement (cf. notre article du 23 juin 2026)
- Dates de remises à disposition indéterminée pour AMBRISENTAN
VIATRIS et AMBRISENTAN ACCORD
Dates de remises à disposition prévues :
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg : courant juillet 2026
- VOLIBRIS 5 mg
- AMBRISENTAN VIATRIS
Complément d'information par le
laboratoire
Courrier d’information du laboratoire Viatris Santé destiné aux professionnels de santé (11 juin 2026) :
- pour commander la spécialité allemande importée
- la spécialité importée est identique en composition en principe actif et en excipients à la spécialité française
- absence des pictogrammes grossesse et conduite automobile sur la boîte de la spécialité allemande.
Courrier d’information du laboratoire Viatris Santé destiné aux patients (11 juin 2026)
Spécialités à base de bosentan 125 mg : mise à disposition d'une version importée de TRACLEER
BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculé, BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé, BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable, TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé
État de disponibilité selon l'ANSM
- Tension d'approvisionnement générale (cf. notre article du 21 mai 2026)
- Juin 2026 :
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Sun 125 mg, compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Aurovitas 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG destinée au marché espagnol
- Juillet 2026 :
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Tracleer 125 mg Filmtabletten initialement destinées au marché allemand
- Date de remise à disposition prévue indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Courrier d’information de Johnson & Johnson destiné aux professionnels de santé (4 juin 2026)
Les codes CIP et UCD à utiliser pour commander TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé restent inchangés :
- CIP 3400956362288
- UCD 3400892400136
Les pictogrammes grossesse et conduite automobile ne figurent pas sur la boîte de la spécialité importée.
Courrier d’information de Johnson & Johnson destiné aux patients (4 juin 2026) : à remettre aux patients avec la Carte Signal Patient et la notice en français
NEXVIADYME : une version australienne pour pallier la rupture de stock
NEXVIADYME 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (avalglucosidase alfa)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Nexviazyme, powder for injection initialement destinées au marché australien à compter du 9 juillet 2026
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Sanofi Winthrop Industrie à destination des professionnels de santé (7 juillet 2026)
Les codes CIP et UCD de la spécialité française NEXVIADYME s’appliquent à la spécialité australienne NEXVIAZYME :
- CIP : 3400930240601
- UCD : 3400890016223
Il est nécessaire d’utiliser le code CIP pour pouvoir tracer la dispensation au patient.
Lettre d’information du laboratoire Sanofi Winthrop Industrie à destination des patients (7 juillet 2026)
PRIMAQUINE : la distribution reprend, mais reste perturbée
PRIMAQUINE SANOFI 15 mg comprimé pelliculé, flacon de 100 comprimés avec kit de reconditionnement (primaquine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension, après un épisode de rupture de stock (cf. notre article du 4 juin 2026)
- Date de remise à disposition indéterminée
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 16 juillet 2026)
- AMBRISENTAN ACCORD 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN EG 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN EG 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN REDDY PHARMA 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN REDDY PHARMA 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN STRAGEN 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN STRAGEN 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg cp pellic
- BOSENTAN ACCORD 125 mg cp pellic
- BOSENTAN ARROW 125 mg cp pellic séc
- BOSENTAN EG 125 mg cp pellic
- BOSENTAN STRAGEN 125 mg cp pellic
- BOSENTAN SUN 125 mg cp pellic
- BOSENTAN VIATRIS 125 mg cp pellic
- NEXVIADYME 100 mg pdre p sol diluer p perf
- PRIMAQUINE SANOFI 15 mg cp pellic
- TRACLEER 125 mg cp pellic
- VOLIBRIS 10 mg cp pellic
- VOLIBRIS 2,5 mg cp pellic
- VOLIBRIS 5 mg cp pellic
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