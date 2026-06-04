  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 23)  

    Entre les 2 et 4 juin 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

     
    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    Des spécialités étrangères à la rescousse.  

    Des spécialités étrangères à la rescousse.  Davis McCardle / The Image Bank / via Getty Images  

    Entre les 2 et 4 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

    BOSENTAN : mise à disposition d'unités italiennes BOSENTAN SUN

    Spécialités à base bosentan 125 mg comprimé pelliculé (spécialités hospitalières)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Courrier d’information de Viatris destiné aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM au 3 juin 2026) : la spécialité italienne BOSENTAN 125 mg compresse rivestite con film est mise à disposition par le laboratoire Viatris. Pour la dispensation, les pharmaciens doivent utiliser le code CIP correspondant à la spécialité BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé.

    Courrier d'information de Viatris destiné aux patients (sur le site de l'ANSM au 3 juin 2026)

    CARDIOXANE : une spécialité britannique en renfort

    CARDIOXANE 500 mg poudre pour solution pour perfusion (dexrazoxane)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 21 avril 2026)
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Cardioxane 500 mg, powder for solution for infusion destinées initialement au Royaume-Uni
    • Date de remise à disposition prévue fin juin 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Courrier du laboratoire HAC Pharma aux professionnels de santé (19 mai 2026) : la spécialité britannique est équivalente (dosage, composition) à la spécialité française.

    La spécialité importée est mise à disposition auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI) uniquement, pour le traitement de patients hospitalisés et ne pourra pas être rétrocédée.

    PRIMAQUINE SANOFI : rupture de stock

    PRIMAQUINE SANOFI 15 mg comprimé pelliculé en flacon de 100 comprimés avec kit de reconditionnement (primaquine (diphosphate de) - Spécialité hospitalière

    État de disponibilité selon l'ANSM

    TARKA LP : tensions prévues jusqu'à l'automne 2026

    TARKA LP 180 mg/2 mgTARKA LP 240 mg/2 mg et TARKA LP 240 mg/4 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (vérapamil/trandolapril)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour le dosage TARKA 180 mg/2 mg :

    • Situation en ville : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026

    Pour le dosage TARKA 240 mg/2 mg :

    • Situation en ville : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue : mi-octobre 2026

    Pour le dosage TARKA 240 mg/4 mg :

    • Situation en ville : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Remise à disposition prévue fin octobre 2026
     
    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 4 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal