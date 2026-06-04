Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 23)  

Des spécialités étrangères à la rescousse. Davis McCardle / The Image Bank / via Getty Images
Entre les 2 et 4 juin
BOSENTAN : mise à disposition d'unités italiennes BOSENTAN SUN
Spécialités à base bosentan 125 mg comprimé pelliculé (spécialités hospitalières)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Rupture de stock de la spécialité française BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculé (cf. notre article du 21 mai 2026).
- Mise en place d’un contingentement quantitatif pour BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé
- Disponibilité des stocks pour :
- BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable (laboratoire Arrow)
- TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé (laboratoire Janssen-Cilag)
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bosentan Sun 125 mg, compresse rivestite con film, initialement destinées au marché italien
- Date de remise à disposition prévue mi-juillet 2026
Complément d'information par le laboratoire
Courrier d’information de Viatris destiné aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM au 3 juin 2026) : la spécialité italienne BOSENTAN 125 mg compresse rivestite con film est mise à disposition par le laboratoire Viatris. Pour la dispensation, les pharmaciens doivent utiliser le code CIP correspondant à la spécialité BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé.
Courrier d'information de Viatris destiné aux patients (sur le site de l'ANSM au 3 juin 2026)
CARDIOXANE : une spécialité britannique en renfort
CARDIOXANE 500 mg poudre pour solution pour perfusion (dexrazoxane)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 21 avril 2026)
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Cardioxane 500 mg, powder for solution for infusion destinées initialement au Royaume-Uni
- Date de remise à disposition prévue fin juin 2026
Complément d'information par le laboratoire
Courrier du laboratoire HAC Pharma aux professionnels de santé (19 mai 2026) : la spécialité britannique est équivalente (dosage, composition) à la spécialité française.
La spécialité importée est mise à disposition auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI) uniquement, pour le traitement de patients hospitalisés et ne pourra pas être rétrocédée.
PRIMAQUINE SANOFI : rupture de stock
PRIMAQUINE SANOFI 15 mg comprimé pelliculé en flacon de 100 comprimés avec kit de reconditionnement (primaquine (diphosphate de) - Spécialité hospitalière
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition indéterminée
TARKA LP : tensions prévues jusqu'à l'automne 2026
TARKA LP 180 mg/2 mg, TARKA LP 240 mg/2 mg et TARKA LP 240 mg/4 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (vérapamil/trandolapril)
État de disponibilité selon l'ANSM
Pour le dosage TARKA 180 mg/2 mg :
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026
Pour le dosage TARKA 240 mg/2 mg :
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : mi-octobre 2026
Pour le dosage TARKA 240 mg/4 mg :
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Remise à disposition prévue fin octobre 2026
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 4 juin 2026)
- BOSENTAN ACCORD 125 mg cp pellic
- BOSENTAN ARROW 125 mg cp pellic séc
- BOSENTAN EG 125 mg cp pellic
- BOSENTAN STRAGEN 125 mg cp pellic
- BOSENTAN SUN 125 mg cp pellic
- BOSENTAN VIATRIS 125 mg cp pellic
- CARDIOXANE 500 mg pdre p sol p perf
- PRIMAQUINE SANOFI 15 mg cp pellic
- TARKA LP 180 mg/2 mg cp pellic LP
- TARKA LP 240 mg/2 mg cp pellic LP
- TARKA LP 240 mg/4 mg cp pellic LP
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