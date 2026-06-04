Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 23)  

Des spécialités étrangères à la rescousse. Davis McCardle / The Image Bank / via Getty Images

Entre les 2 et 4 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

BOSENTAN : mise à disposition d'unités italiennes BOSENTAN SUN

Spécialités à base bosentan 125 mg comprimé pelliculé (spécialités hospitalières)

État de disponibilité selon l'ANSM

Complément d'information par le laboratoire

Courrier d’information de Viatris destiné aux professionnels de santé (sur le site de l'ANSM au 3 juin 2026) : la spécialité italienne BOSENTAN 125 mg compresse rivestite con film est mise à disposition par le laboratoire Viatris. Pour la dispensation, les pharmaciens doivent utiliser le code CIP correspondant à la spécialité BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé.

Courrier d'information de Viatris destiné aux patients (sur le site de l'ANSM au 3 juin 2026)

CARDIOXANE : une spécialité britannique en renfort

CARDIOXANE 500 mg poudre pour solution pour perfusion (dexrazoxane)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension persistante (cf. notre article du 21 avril 2026)

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Cardioxane 500 mg, powder for solution for infusion destinées initialement au Royaume-Uni

Date de remise à disposition prévue fin juin 2026

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire HAC Pharma aux professionnels de santé (19 mai 2026) : la spécialité britannique est équivalente (dosage, composition) à la spécialité française.

La spécialité importée est mise à disposition auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI) uniquement, pour le traitement de patients hospitalisés et ne pourra pas être rétrocédée.

PRIMAQUINE SANOFI : rupture de stock

PRIMAQUINE SANOFI 15 mg comprimé pelliculé en flacon de 100 comprimés avec kit de reconditionnement (primaquine (diphosphate de) - Spécialité hospitalière

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition indéterminée

TARKA LP : tensions prévues jusqu'à l'automne 2026

TARKA LP 180 mg/2 mg, TARKA LP 240 mg/2 mg et TARKA LP 240 mg/4 mg comprimé pelliculé à libération prolongée (vérapamil/trandolapril)

État de disponibilité selon l'ANSM

Pour le dosage TARKA 180 mg/2 mg :

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026

Pour le dosage TARKA 240 mg/2 mg :

Situation en ville : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue : mi-octobre 2026

Pour le dosage TARKA 240 mg/4 mg :