Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 16 et 17)

Trois tensions, deux ruptures et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 17
Spécialités de BOSENTAN 125 mg : état de disponibilité au 21 avril 2026
Spécialités de bosentan 125 mg : TRACLEER 125 mg et spécialités Viatris Santé, Arrow Génériques et Sun Pharma
État de disponibilité selon l'ANSM
- Stock non disponible pour la spécialité BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculé
- Mise en place d’un contingentement quantitatif pour la spécialité BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé
- Disponibilité des stocks pour :
- BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable (laboratoire Arrow)
- TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé (laboratoire Janssen-Cilag)
- Date de remise à disposition prévue mi-juillet 2026
CARDIOXANE : tension prévue jusqu'en juin 2026
CARDIOXANE 500 mg poudre pour solution pour perfusion (dexrazoxane)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue fin juin 2026
PERSANTINE 10 mg/2 mL : rupture confirmée après une période de tension
PERSANTINE 10 mg/2 mL solution injectable en ampoule (dipyridamole)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture, après une période de tension (cf. notre article du 24 mars 2026)
- Pour rappel : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité persantin 10 mg/2 ml soluzione per infusione initialement destinées au marché italien du 25 février 2026 au 16 avril 2026
- Date de remise à disposition prévue : fin avril - début mai 2026
TENORMINE injectable : tension annoncée jusqu'en juillet 2026
TENORMINE 5 mg/10 mL solution injectable IV (aténolol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : mi-juillet 2026
Remise à disposition confirmée
L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de la spécialité :
- OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab) depuis le 17 avril 2026, après une courte période de tension (cf. notre article du 14 avril 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 21 avril 2026)
- BOSENTAN ACCORD 125 mg cp pellic
- BOSENTAN ARROW 125 mg cp pellic séc
- BOSENTAN SUN 125 mg cp pellic
- BOSENTAN VIATRIS 125 mg cp pellic
- CARDIOXANE 500 mg pdre p sol p perf
- OGIVRI 150 mg pdre p sol diluer p perf
- PERSANTINE 10 mg/2 ml sol inj en ampoule
- TENORMINE 5 mg/10 ml sol inj en ampoule IV
- TRACLEER 125 mg cp pellic
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