Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 16 et 17)

Trois tensions, deux ruptures et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 17 et 21 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

Spécialités de BOSENTAN 125 mg : état de disponibilité au 21 avril 2026

Spécialités de bosentan 125 mg : TRACLEER 125 mg et spécialités Viatris Santé, Arrow Génériques et Sun Pharma

État de disponibilité selon l'ANSM

Stock non disponible pour la spécialité BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculé

Mise en place d’un contingentement quantitatif pour la spécialité BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé

Disponibilité des stocks pour : BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable (laboratoire Arrow) TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé (laboratoire Janssen-Cilag)

Date de remise à disposition prévue mi-juillet 2026

CARDIOXANE : tension prévue jusqu'en juin 2026

CARDIOXANE 500 mg poudre pour solution pour perfusion (dexrazoxane)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue fin juin 2026

PERSANTINE 10 mg/2 mL : rupture confirmée après une période de tension

PERSANTINE 10 mg/2 mL solution injectable en ampoule (dipyridamole)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture, après une période de tension (cf. notre article du 24 mars 2026)

Pour rappel : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité persantin 10 mg/2 ml soluzione per infusione initialement destinées au marché italien du 25 février 2026 au 16 avril 2026

Date de remise à disposition prévue : fin avril - début mai 2026

TENORMINE injectable : tension annoncée jusqu'en juillet 2026

TENORMINE 5 mg/10 mL solution injectable IV (aténolol)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : mi-juillet 2026

Remise à disposition confirmée

L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de la spécialité :