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    #Médicaments #Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 16 et 17)

    Entre les 17 et 21 avril 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Trois tensions, deux ruptures et une remise à disposition.

    Trois tensions, deux ruptures et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 17 et 21 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    Spécialités de BOSENTAN 125 mg : état de disponibilité au 21 avril 2026

    Spécialités de bosentan 125 mg : TRACLEER 125 mg et spécialités Viatris SantéArrow Génériques et Sun Pharma

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Stock non disponible pour la spécialité BOSENTAN SUN 125 mg comprimé pelliculé
    • Mise en place d’un contingentement quantitatif pour la spécialité BOSENTAN VIATRIS 125 mg comprimé pelliculé
    • Disponibilité des stocks pour :
      • BOSENTAN ARROW 125 mg comprimé pelliculé sécable (laboratoire Arrow)
      • TRACLEER 125 mg comprimé pelliculé (laboratoire Janssen-Cilag)
    • Date de remise à disposition prévue mi-juillet 2026

    CARDIOXANE : tension prévue jusqu'en juin 2026

    CARDIOXANE 500 mg poudre pour solution pour perfusion (dexrazoxane)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue fin juin 2026

    PERSANTINE 10 mg/2 mL : rupture confirmée après une période de tension

    PERSANTINE 10 mg/2 mL solution injectable en ampoule (dipyridamole)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture, après une période de tension (cf. notre article du 24 mars 2026)
    • Pour rappel : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité persantin 10 mg/2 ml soluzione per infusione initialement destinées au marché italien du 25 février 2026 au 16 avril 2026
    • Date de remise à disposition prévue : fin avril - début mai 2026

    TENORMINE injectable : tension annoncée jusqu'en juillet 2026

    TENORMINE 5 mg/10 mL solution injectable IV (aténolol)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remise à disposition confirmée

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de la spécialité : 

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 21 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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