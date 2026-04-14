Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 15 et 16)

Deux tensions, une rupture de stock et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 9 et 14 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

ETOPOPHOS : en tension jusqu'en juillet 2026

ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif et qualitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : 1er juillet 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Cheplapharm France du 9 avril 2026 aux professionnels de santé : dans le cadre du contingentement qualitatif, ETOPOPHOS doit être réservé en priorité aux :

patients pédiatriques

protocoles intensifs et/ou protocoles nécessitant un bolus/perfusion à haute concentration (embarque les conditionnements de greffe)

patients présentant une voie d'abord altérée et/ou un risque accru d'extravasation, notamment dans un contexte d'administration de VP16, incluant ceux ayant une hypersensibilité à ce traitement

D'autres spécialités à base d'étoposide sont disponibles en France, mais elles se présentent en solution à diluer pour perfusion, contrairement à ETOPOPHOS qui se présente en lyophilisat pour usage parentéral.

OGIVRI 420 mg : en rupture de stock, après une tension

OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension, déjà annoncée dans notre article du 9 avril 2026

notre article du 9 avril 2026 Date de remise à disposition prévue : fin mai 2026

PACLITAXEL AHCL 6 mg/mL : persistance d'une tension pour le flacon de 100 mL

PACLITAXEL AHCL 6 mg/mL, solution à diluer pour perfusion (paclitaxel)

État de disponibilité selon l'ANSM