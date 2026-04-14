Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 15 et 16)

Deux tensions, une rupture de stock et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 9
ETOPOPHOS : en tension jusqu'en juillet 2026
ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif et qualitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : 1er juillet 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Cheplapharm France du 9
- patients pédiatriques
- protocoles intensifs et/ou protocoles nécessitant un bolus/perfusion à haute concentration (embarque les conditionnements de greffe)
- patients présentant une voie d'abord altérée et/ou un risque accru d'extravasation, notamment dans un contexte d'administration de VP16, incluant ceux ayant une hypersensibilité à ce traitement
D'autres spécialités à base d'étoposide sont disponibles en France, mais elles se présentent en solution à diluer pour perfusion, contrairement à ETOPOPHOS qui se présente en lyophilisat pour usage parentéral.
OGIVRI 420 mg : en rupture de stock, après une tension
OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension, déjà annoncée dans
- Date de remise à disposition prévue : fin mai 2026
PACLITAXEL AHCL 6 mg/mL : persistance d'une tension pour le flacon de 100 mL
PACLITAXEL AHCL 6 mg/mL, solution à diluer pour perfusion (paclitaxel)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Flacon de 50 mL
- Flacon de 100 mL
- Date de remise à disposition normale pour le flacon de 100 mL
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 14 avril 2026)
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