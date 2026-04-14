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    #Médicaments #Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 15 et 16)

    Entre les 9 et 14 avril 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Deux tensions, une rupture de stock et une remise à disposition.

    Deux tensions, une rupture de stock et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 9 et 14 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    ETOPOPHOS : en tension jusqu'en juillet 2026

    ETOPOPHOS 100 mg lyophilisat pour usage parentéral (étoposide phosphate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif et qualitatif à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue : 1er juillet 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Cheplapharm France du 9 avril 2026 aux professionnels de santé : dans le cadre du contingentement qualitatif, ETOPOPHOS doit être réservé en priorité aux

    • patients pédiatriques
    • protocoles intensifs et/ou protocoles nécessitant un bolus/perfusion à haute concentration (embarque les conditionnements de greffe)
    • patients présentant une voie d'abord altérée et/ou un risque accru d'extravasation, notamment dans un contexte d'administration de VP16, incluant ceux ayant une hypersensibilité à ce traitement

    D'autres spécialités à base d'étoposide sont disponibles en France, mais elles se présentent en solution à diluer pour perfusion, contrairement à ETOPOPHOS qui se présente en lyophilisat pour usage parentéral. 

    OGIVRI 420 mg : en rupture de stock, après une tension

    OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    PACLITAXEL AHCL 6 mg/mL : persistance d'une tension pour le flacon de 100 mL

    PACLITAXEL AHCL 6 mg/mL, solution à diluer pour perfusion (paclitaxel)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Flacon de 50 mL : remise à disposition normale
    • Flacon de 100 mL : tension
    • Date de remise à disposition normale pour le flacon de 100 mL : courant 2026
    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 14 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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