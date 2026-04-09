Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 14 et 15)

Deux tensions d'approvisionnement et une remise à disposition. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 2 et 9 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

ENDOXAN 500 mg et 1 000 mg : en tension

ENDOXAN 500 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate)

ENDOXAN 1000 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité : Sendoxan Solución Inyectable 500 mg - Spécialité initialement destinée au marché mexicain Endoxana Injection 500MG/50H 1 IFL - Spécialité initialement destinée au marché irlandais Endoxan 500MG/50H 1IFL -SA - Spécialité initialement destinée au marché saoudien Endoxan 1 g κ_νις για ενσιμ_ δι_λυμα - Spécialité initialement destinée au marché grec

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Compléments d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Baxter concernant le plan d’allocation du 31 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)

Lettre d'information pour les unités mexicaines Sendoxan Solución Inyectable 500 mg du 20 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)

Lettre d'information pour les unités irlandaises Endoxana Injection 500MG/50H 1 IF du 20 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)

Lettre d'information pour les unités saoudiennes Endoxan 500MG/50H 1IFL -SA du 20 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)

Lettre d'information pour les unités grecques Endoxan 1 g κ_νις για ενσιμ_ δι_λυμα du 19 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)

OGIVRI 420 mg : en tension

OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Date de remise à disposition prévue : mi-juin 2026

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :