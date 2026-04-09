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    #Médicaments #Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 14 et 15)

    Entre les 2 et 9 avril 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Deux tensions d'approvisionnement et une remise à disposition.

    Deux tensions d'approvisionnement et une remise à disposition. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 2 et 9 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    ENDOXAN 500 mg et 1 000 mg : en tension

    ENDOXAN 500 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate)

    ENDOXAN 1000 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité :
      • Sendoxan Solución Inyectable 500 mg - Spécialité initialement destinée au marché mexicain
      • Endoxana Injection 500MG/50H 1 IFL - Spécialité initialement destinée au marché irlandais
      • Endoxan 500MG/50H 1IFL -SA - Spécialité initialement destinée au marché saoudien
      • Endoxan 1 g κ_νις για ενσιμ_ δι_λυμα - Spécialité initialement destinée au marché grec
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée

    Compléments d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Baxter concernant le plan d’allocation du 31 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)
    Lettre d'information pour les unités mexicaines Sendoxan Solución Inyectable 500 mg du 20 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)
    Lettre d'information pour les unités irlandaises Endoxana Injection 500MG/50H 1 IF du 20 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)
    Lettre d'information pour les unités saoudiennes Endoxan 500MG/50H 1IFL -SA du 20 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)
    Lettre d'information pour les unités grecques Endoxan 1 g κ_νις για ενσιμ_ δι_λυμα du 19 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)

    OGIVRI 420 mg : en tension

    OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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    Dam-Thi Tsuvaltsidis est secrétaire de rédaction et rédactrice, formée à l'Ecole des métiers de l'information (EMI-CFD). Elle a travaillé pour différents magazines et sites internet, notamment dans le domaine de la santé chez Orphanet, portail des maladies rares. Depuis (...)
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