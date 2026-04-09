Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 14 et 15)

Deux tensions d'approvisionnement et une remise à disposition. peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 2 et 9 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.
ENDOXAN 500 mg et 1 000 mg : en tension
ENDOXAN 500 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate)
ENDOXAN 1000 mg poudre pour solution injectable (cyclophosphamide monohydrate)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité :
- Sendoxan Solución Inyectable 500 mg - Spécialité initialement destinée au marché mexicain
- Endoxana Injection 500MG/50H 1 IFL - Spécialité initialement destinée au marché irlandais
- Endoxan 500MG/50H 1IFL -SA - Spécialité initialement destinée au marché saoudien
- Endoxan 1 g κ_νις για ενσιμ_ δι_λυμα - Spécialité initialement destinée au marché grec
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
Compléments d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Baxter concernant le plan d’allocation du 31 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)
Lettre d'information pour les unités mexicaines Sendoxan Solución Inyectable 500 mg du 20 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)
Lettre d'information pour les unités irlandaises Endoxana Injection 500MG/50H 1 IF du 20 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)
Lettre d'information pour les unités saoudiennes Endoxan 500MG/50H 1IFL -SA du 20 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)
Lettre d'information pour les unités grecques Endoxan 1 g κ_νις για ενσιμ_ δι_λυμα du 19 mars 2026 (sur le site de l'ANSM le 7 avril 2026)
OGIVRI 420 mg : en tension
OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Date de remise à disposition prévue : mi-juin 2026
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition de la spécialité suivante :
- PULMOCIS 2 mg trousse pour préparation radiopharmaceutique (albumine humaine plasmatique), depuis le 31 mars 2026, après une période de tension (cf. notre article du 29 janvier 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 9 avril 2026)
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