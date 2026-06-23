Hypertension artérielle pulmonaire : deux mesures pour anticiper une rupture d'AMBRISENTAN VIATRIS

Des mesures qui devraient permettre la poursuite des traitements déjà en cours.Natali_Mis / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, l'approvisionnement des spécialités AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé (ambrisentan) est actuellement très perturbé en raison de l’incendie de son site de production [1] (cf. notre article du 18 juin 2026).

Selon les prévisions du laboratoire, les tensions vont s'accentuer :

fin juin pour AMBRISENTAN 5 mg ;

mi-juillet pour AMBRISENTAN 10 mg.

Ces difficultés sont annoncées pour durer plusieurs mois ; le retour à un approvisionnement normal n'est pas prévu avant la fin de l'année 2026.

De nombreux patients potentiellement concernés

« Le laboratoire Viatris détient la part de marché la plus importante pour ce médicament », note l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). En outre, l'ambrisentan est un médicament hospitalier, mais il peut être délivré en rétrocession aux patients ambulatoires.

Les autres spécialités d'ambrisentan actuellement commercialisées sur le marché français sont (cf. notre article du 18 juin 2026) :

Limitation des initiations et recours au dispositif d'importation

Afin de limiter le risque de rupture totale en ambrisentan, qui pourrait compromettre la poursuite des traitements en cours, deux mesures ont été décidées :

mise à disposition d'unités importées ;

limitation des initiations de traitement avec l’ambrisentan, afin de réserver les unités disponibles aux patients déjà en cours de traitement.

Le calendrier présenté par le laboratoire Viatris prévoit une importation :

d'ambrisentan 5 mg mi-juillet, couvrant les besoins habituels pour 4 mois environ ;

d'ambrisentan 10 mg début juillet, couvrant les besoins habituels pour 2 mois, suivie d'une autre mi-juillet pour environ 2 mois.

D’autres pistes d’importation sont en cours d’évaluation.

Ces approvisionnements devraient permettre d’assurer la poursuite des traitements déjà en cours jusqu’à la fin de l’année.