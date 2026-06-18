Hôpital : état de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 25)

Rupture de stock et tension d'approvisionnement pour deux spécialités.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les 17 et 18
ALKONATREM/SAMSCA : modalités de commande de SAMSCA
SAMSCA 7,5 mg et 15 mg comprimé (tolvaptan), remplaçant de la spécialité ALKONATREM 150 mg gélule (chlorhydrate de déméclocycline) qui n'a plus d'autorisation de mise sur le marché (AMM)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Rupture de stock effective depuis le 11 décembre 2013 - AMM caduque depuis le 07 décembre 2017
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire des alternatives suivantes (cf. courrier ci-après), dans le cas particulier des patients ayant débuté un traitement par SAMSCA (tolvaptan) afin de permettre la continuité de ce traitement
- SAMSCA ne doit pas être prescrit en initiation de traitement
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Otsuka accompagnant chaque boîte de médicament importé (11 juin 2026) : mise à disposition dans les pharmacies à usage intérieur (PUI) des unités des spécialités suivantes, initialement destinées au marché allemand :
- SAMSCA 7,5 mg comprimé (boîte de 10) UCD 3400894397083
- SAMSCA 15 mg comprimé (boîte de 10) UCD 3400893437766
L’importation de SAMSCA est uniquement destinée aux patients en cours de traitement par ce médicament : il ne doit être procédé à aucune initiation de traitement.
Circuit et modalités de commande de SAMSCA (17 juin 2026) :
- Le bon de commande devra comporter la mention manuscrite suivante : « cette commande est uniquement destinée aux patients en cours de traitement par SAMSCA® et en aucun cas à une initiation de traitement »,
- Cette mention manuscrite devra être datée, signée et comporter le tampon de l’établissement.
Spécialités d'ambrisentan : entre tension et rupture de stock
Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé - Teva - Accord – GSK (VOLIBRIS)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Rupture de stock de la spécialité AMBRISENTAN TEVA 5 mg comprimé pelliculé
- Tension d'approvisonnement des spécialités AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg et 10 mg avec mise en place d'un stock limité de dépannage d'urgence
- Disponibilité de stock en quantité très limitée pour AMBRISENTAN ACCORD 5 et 10 mg comprimé pelliculé et VOLIBRIS 2,5, 5 et 10 mg comprimé pelliculé
- Importations en cours
- Dates de remise à disposition prévue :
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg : courant juillet 2026 ;
- AMBRISENTAN VIATRIS : indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Viatris aux professionnels de santé (22 mai 2026) : le laboratoire recommande de limiter les initiations de traitement avec l’ambrisentan et de recourir à une alternative thérapeutique appropriée.
Remise à disposition normale
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
-
NORCHOLESTEROL IODE [131I] CIS Bio International 7,5 à 15 MBq/mL solution injectable (référence: Norchol-131) depuis le 29 mai 2026 après plusieurs mois de rupture (cf. notre article du 12 février 2026).
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 18 juin 2026)
- AMBRISENTAN ACCORD 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN ACCORD 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN TEVA 5 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 10 mg cp pellic
- AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg cp pellic
- NORCHOLESTEROL IODE 131I CIS BIO INTERNATIONAL 7,5 à 15 MBq/ml sol inj
- SAMSCA 15 mg cp (alternative, pour continuité de traitement, à ALKONATREM 150 mg gélule, supprimé)
- SAMSCA 7,5 mg cp (remplace ALKONATREM 150 mg, gélule, en rupture de stock)
- VOLIBRIS 10 mg cp pellic
- VOLIBRIS 2,5 mg cp pellic
- VOLIBRIS 5 mg cp pellic
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