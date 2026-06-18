Hôpital : état de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 25)

Rupture de stock et tension d'approvisionnement pour deux spécialités.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Les 17 et 18 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

ALKONATREM/SAMSCA : modalités de commande de SAMSCA

SAMSCA 7,5 mg et 15 mg comprimé (tolvaptan), remplaçant de la spécialité ALKONATREM 150 mg gélule (chlorhydrate de déméclocycline) qui n'a plus d'autorisation de mise sur le marché (AMM)

État de disponibilité selon l'ANSM

Rupture de stock effective depuis le 11 décembre 2013 - AMM caduque depuis le 07 décembre 2017

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire des alternatives suivantes (cf. courrier ci-après), dans le cas particulier des patients ayant débuté un traitement par SAMSCA (tolvaptan) afin de permettre la continuité de ce traitement

SAMSCA ne doit pas être prescrit en initiation de traitement

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Otsuka accompagnant chaque boîte de médicament importé (11 juin 2026) : mise à disposition dans les pharmacies à usage intérieur (PUI) des unités des spécialités suivantes, initialement destinées au marché allemand :

SAMSCA 7,5 mg comprimé (boîte de 10) UCD 3400894397083

SAMSCA 15 mg comprimé (boîte de 10) UCD 3400893437766

L’importation de SAMSCA est uniquement destinée aux patients en cours de traitement par ce médicament : il ne doit être procédé à aucune initiation de traitement.

Circuit et modalités de commande de SAMSCA (17 juin 2026) :

Le bon de commande devra comporter la mention manuscrite suivante : « cette commande est uniquement destinée aux patients en cours de traitement par SAMSCA® et en aucun cas à une initiation de traitement »,

Cette mention manuscrite devra être datée, signée et comporter le tampon de l’établissement.

Spécialités d'ambrisentan : entre tension et rupture de stock

Spécialités à base d'ambrisentan 2,5 mg, 5 mg et 10 mg : Viatris Santé - Teva - Accord – GSK (VOLIBRIS)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Rupture de stock de la spécialité AMBRISENTAN TEVA 5 mg comprimé pelliculé

Tension d'approvisonnement des spécialités AMBRISENTAN VIATRIS 5 mg et 10 mg avec mise en place d'un stock limité de dépannage d'urgence

Disponibilité de stock en quantité très limitée pour AMBRISENTAN ACCORD 5 et 10 mg comprimé pelliculé et VOLIBRIS 2,5, 5 et 10 mg comprimé pelliculé

Importations en cours

Dates de remise à disposition prévue : AMBRISENTAN TEVA 5 mg : courant juillet 2026 ; AMBRISENTAN VIATRIS : indéterminée



Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Viatris aux professionnels de santé (22 mai 2026) : le laboratoire recommande de limiter les initiations de traitement avec l’ambrisentan et de recourir à une alternative thérapeutique appropriée.

Remise à disposition normale

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :