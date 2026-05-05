Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 19)

Une spécialité allemande à la rescousse, un approvisionnement tendu et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 30
Une spécialité allemande pour remplacer CARDIORYTHMINE
CARDIORYTHMINE 50 mg/10 mL solution injectable (ajmaline)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Arrêt de commercialisation depuis 2011
- Mise à disposition exceptionnelle par Inresa France d’une spécialité comparable Gilurytmal 50 mg/10 mL solution injectable, initialement destinée au marché allemand
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information d’Inresa à l’attention des pharmaciens hospitaliers et prescripteurs concernés (28 avril 2026) : la spécialité allemande importée pour remplacer CARDIORYTHMINE est similaire à la spécialité française.
Traduction du RCP et de la notice
DOBUTAMINE PANPHARMA : tension annoncée jusqu'en juillet 2026
DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de dobutamine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension en raison de problématiques industrielles
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité standard export Dobutamine Panpharma 250 mg/ 20 ml, solution à diluer pour perfusion.
- Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026
Complément d'information par le laboratoire
Courrier du laboratoire à l’attention des pharmaciens hospitaliers (27 avril 2026) : la spécialité de remplacement possède une composition quantitative et qualitative identique à la spécialité habituellement commercialisée en France et ne diffère de la spécialité française que par les articles de conditionnement. La spécialité destinée à l’export est conditionnée en français/anglais (cf. tableau comparatif dans le courrier).
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de la spécialité suivante :
- IMUKIN 2x106 UI (0,1 mg) solution injectable (interféron gamma-1b recombinant) depuis le 4 mai 2026 comme annoncé (cf. notre article du 3 mars 2026) après plusieurs mois de rupture de stock.
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 5 mai 2026)
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