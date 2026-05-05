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    #Médicaments #Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 19)

    Entre les 30 avril et 5 mai 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Une spécialité allemande à la rescousse, un approvisionnement tendu et une remise à disposition.

    Une spécialité allemande à la rescousse, un approvisionnement tendu et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 30 avril et 5 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    Une spécialité allemande pour remplacer CARDIORYTHMINE

    CARDIORYTHMINE 50 mg/10 mL solution injectable (ajmaline)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information d’Inresa à l’attention des pharmaciens hospitaliers et prescripteurs concernés (28 avril 2026) : la spécialité allemande importée pour remplacer CARDIORYTHMINE est similaire à la spécialité française.

    Traduction du RCP et de la notice

    DOBUTAMINE PANPHARMA : tension annoncée jusqu'en juillet 2026

    DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de dobutamine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Courrier du laboratoire à l’attention des pharmaciens hospitaliers (27 avril 2026) : la spécialité de remplacement possède une composition quantitative et qualitative identique à la spécialité habituellement commercialisée en France et ne diffère de la spécialité française que par les articles de conditionnement. La spécialité destinée à l’export est conditionnée en français/anglais (cf. tableau comparatif dans le courrier).

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de la spécialité suivante :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 5 mai 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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