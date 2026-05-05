Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 19)

Une spécialité allemande à la rescousse, un approvisionnement tendu et une remise à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 30 avril et 5 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

Une spécialité allemande pour remplacer CARDIORYTHMINE

CARDIORYTHMINE 50 mg/10 mL solution injectable (ajmaline)

État de disponibilité selon l'ANSM

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information d’Inresa à l’attention des pharmaciens hospitaliers et prescripteurs concernés (28 avril 2026) : la spécialité allemande importée pour remplacer CARDIORYTHMINE est similaire à la spécialité française.

Traduction du RCP et de la notice

DOBUTAMINE PANPHARMA : tension annoncée jusqu'en juillet 2026

DOBUTAMINE PANPHARMA 250 mg/20 mL solution à diluer pour perfusion (chlorhydrate de dobutamine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension en raison de problématiques industrielles

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité standard export Dobutamine Panpharma 250 mg/ 20 ml, solution à diluer pour perfusion.

Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026

Complément d'information par le laboratoire

Courrier du laboratoire à l’attention des pharmaciens hospitaliers (27 avril 2026) : la spécialité de remplacement possède une composition quantitative et qualitative identique à la spécialité habituellement commercialisée en France et ne diffère de la spécialité française que par les articles de conditionnement. La spécialité destinée à l’export est conditionnée en français/anglais (cf. tableau comparatif dans le courrier).

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale de la spécialité suivante :