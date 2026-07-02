Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 26 et 27)

Des tensions et des ruptures.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 26 juin
CELESTENE injectable : sous tension jusqu'en septembre 2026
CELESTENE 4 mg/1 ml, solution injectable (bétaméthasone)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue fin septembre 2026
COLCHICINE OPOCALCIUM : ne plus scanner le Datamatrix des boîtes importées
COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg comprimé sécable (colchicine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Colchicina Lirca 1mg compresse importées d’Italie (cf. notre article du 1er octobre 2025)
- Information concernant la dispensation de la spécialité importée : ne plus scanner le Datamatrix qui sera progressivement supprimé sur l'ensemble des lots
- Date de remise à disposition prévue indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Mayoly aux pharmaciens d’officine, pharmaciens hospitaliers et pharmaciens de la répartition (17 novembre 2025) : conduite à tenir vis-à-vis du code Datamatrix figurant sur les boîtes de la spécialité importée :
- Pour les boîtes qui comportent un Datamatrix, saisir manuellement le code produit 03400930311165 pour générer la facturation et assurer le suivi des stocks. Les fonctions de sérialisation, désactivation ou vérification des logiciels de dispensation, ne doivent pas être utilisées pour éviter de générer des alertes dans France MVO, compte tenu de l’erreur d’encodage contenu dans le Datamatrix
- Pour toutes les boîtes qui ne comportent plus de Datamatrix, scanner le code-barres indiqué au dos de la boîte avec le numéro 3400930311165
- Pour le lot 252159, la date de fabrication apparaissant initialement à côté du Datamatrix était erronée ; celle-ci a fait l’objet d’une correction à l’encre noire.
EMEND buvable : les dernières boîtes sous contingentement
EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Arrêt de commercialisation à compter de fin août 2026
- Situation en ville : tension (les dernières boîtes ont été distribuées à partir de fin mai 2026)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Ivemend 150 mg poudre pour solution pour perfusion (fosaprepitant) initialement destinées aux marchés italien, belge, néerlandais, luxembourgeois et britannique depuis le 30 mars 2026 (cf. notre article du 2 avril 2026)
- Mise en œuvre de mesures exceptionnelles :préparation magistrale d'aprépitant (cf. notre article du 16 avril 2026)
Spécialités de phénobarbital : disponibilité d'ALEPSAL et GARDENAL au 2 juillet 2026
ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)
GARDENAL 50 mg comprimé (phénobarbital)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 28 mai 2026)
- Situation à l'hôpital : tension
- Disponibilité selon les dosages :
- dosage 100 mg : rupture jusqu'à la mi-juillet 2026
- dosage 50 mg : remis à disposition depuis fin mai 2026
- dosages 15 mg et 150 mg : remis à disposition depuis fin juin 2026
- Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles
- Situation en ville : tension persistante en GARDENAL 50 mg comprimé dans un contexte de difficultés industrielles de fabrication (cf. notre article du 28 mai 2026)
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
- Les autres dosages de la gamme GARDENAL sont disponibles
- Date de remise à disposition prévue : 1er octobre 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire CSP aux professionnels de santé (18 juin 2026) : les autres dosages de GARDENAL restent disponibles à la commande :
- GARDENAL 10 mg boîte de 80 comprimes, code CIP 3400930425077
- GARDENAL 100 mg boîte de 20 comprimes, code CIP 3400930425367
- GARDENAL 200 mg injectable, boîte de 1 ampoule, code CIP 3400933996987
- GARDENAL 40 mg injectable, boîte de 1 ampoule, code CIP 3400932862092
IMBRUVICA : rupture de stock du dosage à 560 mg annoncée pour 1 mois
IMBRUVCA 560 mg comprimé pelliculé (ibrutinib)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture, causée par l’arrêt temporaire et préventif de la chaîne de production de l'usine
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité des dosages d'IMBRUVICA 140 mg, 280 mg et 420 mg comprimé pelliculé
- Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Janssen-Cilag à l’attention des professionnels de santé (17 juin 2026) : rupture attendue à partir du mois de juin 2026, pour une durée estimée d’environ un mois. Ces dates sont prévisionnelles et sont susceptibles d’évoluer.
LARIAM : rupture de stock prévue jusqu'en juillet 2026
LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026
REPEVAX : une nouvelle date de remise à disposition annoncée
Vaccin dTcaP (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite) REPEVAX suspension injectable en seringue préremplie
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue courant août 2026, au lieu de décembre annoncé précédemment (cf. notre article du 23 juin 2026)
VINORELBINE ARROW : indisponible jusqu'à fin août 2026
Spécialité hospitalière VINORELBINE ARROW 10 mg/mL solution à diluer pour perfusion (vinorelbine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Les deux présentations (1 ml et 5 mL) sont concernées
- Date de remise à disposition prévue fin août 2026
ZOPHREN injectable en ampoule de 2 mL : après la tension, la rupture
ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Présentation 1 ampoule de 2 mL : rupture de stock en ville, après une période de tension
- Remise à disposition prévue fin décembre 2026, au lieu de juillet initialement annoncé (cf. notre article du 19 mai 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 2 juillet 2026)
- ALEPSAL 100 mg cp
- ALEPSAL 15 mg cp
- ALEPSAL 150 mg cp
- ALEPSAL 50 mg cp
- CELESTENE 4 mg/1 ml sol inj
- COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg cp séc
- EMEND 125 mg pdre p susp buv
- GARDENAL 10 mg cp
- GARDENAL 100 mg cp
- GARDENAL 200 mg/4 ml pdre/solv p sol inj
- GARDENAL 40 mg/2 ml pdre/solv p sol inj
- GARDENAL 50 mg cp
- IMBRUVICA 560 mg cp pellic
- REPEVAX susp inj en seringue préremplie
- VINORELBINE ARROW 10 mg/ml sol diluer p perf
- ZOPHREN 2 mg/ml sol inj en ampoule IV
- Anesthésie
- Cancers : complications des chimiothérapies
- Crise convulsive de l'adulte
- Épilepsie de l'adulte
- Épilepsie de l'enfant
- Gonarthrose, coxarthrose
- Goutte
- Grossesse (suivi de)
- Méningite de l'enfant
- Polyarthrite rhumatoïde
- Soins palliatifs et accompagnement
- Spondylarthrite ankylosante
- Vaccinations
- Voyages : recommandations sanitaires
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