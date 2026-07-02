Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 26 et 27)

Des tensions et des ruptures.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 26 juin et 2 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

CELESTENE injectable : sous tension jusqu'en septembre 2026

CELESTENE 4 mg/1 ml, solution injectable (bétaméthasone)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue fin septembre 2026

COLCHICINE OPOCALCIUM : ne plus scanner le Datamatrix des boîtes importées

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg comprimé sécable (colchicine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Colchicina Lirca 1mg compresse importées d’Italie (cf. notre article du 1 er octobre 2025)

octobre 2025) Information concernant la dispensation de la spécialité importée : ne plus scanner le Datamatrix qui sera progressivement supprimé sur l'ensemble des lots

Date de remise à disposition prévue indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Mayoly aux pharmaciens d’officine, pharmaciens hospitaliers et pharmaciens de la répartition (17 novembre 2025) : conduite à tenir vis-à-vis du code Datamatrix figurant sur les boîtes de la spécialité importée :

Pour les boîtes qui comportent un Datamatrix , saisir manuellement le code produit 03400930311165 pour générer la facturation et assurer le suivi des stocks. Les fonctions de sérialisation, désactivation ou vérification des logiciels de dispensation, ne doivent pas être utilisées pour éviter de générer des alertes dans France MVO, compte tenu de l’erreur d’encodage contenu dans le Datamatrix

, saisir manuellement le code produit 03400930311165 pour générer la facturation et assurer le suivi des stocks. Les fonctions de sérialisation, désactivation ou vérification des logiciels de dispensation, ne doivent pas être utilisées pour éviter de générer des alertes dans France MVO, compte tenu de l’erreur d’encodage contenu dans le Datamatrix Pour toutes les boîtes qui ne comportent plus de Datamatrix , scanner le code-barres indiqué au dos de la boîte avec le numéro 3400930311165

, scanner le code-barres indiqué au dos de la boîte avec le numéro 3400930311165 Pour le lot 252159, la date de fabrication apparaissant initialement à côté du Datamatrix était erronée ; celle-ci a fait l’objet d’une correction à l’encre noire.

EMEND buvable : les dernières boîtes sous contingentement

EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)

État de disponibilité selon l'ANSM

Arrêt de commercialisation à compter de fin août 2026

Situation en ville : tension (les dernières boîtes ont été distribuées à partir de fin mai 2026)

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Ivemend 150 mg poudre pour solution pour perfusion (fosaprepitant) initialement destinées aux marchés italien, belge, néerlandais, luxembourgeois et britannique depuis le 30 mars 2026 (cf. notre article du 2 avril 2026)

Mise en œuvre de mesures exceptionnelles :préparation magistrale d'aprépitant (cf. notre article du 16 avril 2026)

Spécialités de phénobarbital : disponibilité d'ALEPSAL et GARDENAL au 2 juillet 2026

ALEPSAL 15 mg, 50 mg, 100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)

GARDENAL 50 mg comprimé (phénobarbital)

État de disponibilité selon l'ANSM

Pour la gamme ALEPSAL

Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 28 mai 2026)

Situation à l'hôpital : tension

Disponibilité selon les dosages : dosage 100 mg : rupture jusqu'à la mi-juillet 2026 dosage 50 mg : remis à disposition depuis fin mai 2026 dosages 15 mg et 150 mg : remis à disposition depuis fin juin 2026

Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles

Pour la gamme GARDENAL

Situation en ville : tension persistante en GARDENAL 50 mg comprimé dans un contexte de difficultés industrielles de fabrication (cf. notre article du 28 mai 2026)

dans un contexte de difficultés industrielles de fabrication (cf. notre article du 28 mai 2026) Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital

Les autres dosages de la gamme GARDENAL sont disponibles

Date de remise à disposition prévue : 1er octobre 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire CSP aux professionnels de santé (18 juin 2026) : les autres dosages de GARDENAL restent disponibles à la commande :

GARDENAL 10 mg boîte de 80 comprimes, code CIP 34009 3042507 7

7 GARDENAL 100 mg boîte de 20 comprimes, code CIP 34009 3042536 7

7 GARDENAL 200 mg injectable, boîte de 1 ampoule, code CIP 34009 3399698 7

7 GARDENAL 40 mg injectable, boîte de 1 ampoule, code CIP 3400932862092

IMBRUVICA : rupture de stock du dosage à 560 mg annoncée pour 1 mois

IMBRUVCA 560 mg comprimé pelliculé (ibrutinib)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture, causée par l’arrêt temporaire et préventif de la chaîne de production de l'usine

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité des dosages d'IMBRUVICA 140 mg, 280 mg et 420 mg comprimé pelliculé

Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Janssen-Cilag à l’attention des professionnels de santé (17 juin 2026) : rupture attendue à partir du mois de juin 2026, pour une durée estimée d’environ un mois. Ces dates sont prévisionnelles et sont susceptibles d’évoluer.

LARIAM : rupture de stock prévue jusqu'en juillet 2026

LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026

REPEVAX : une nouvelle date de remise à disposition annoncée

Vaccin dTcaP (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite) REPEVAX suspension injectable en seringue préremplie

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : non impactée

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue courant août 2026, au lieu de décembre annoncé précédemment (cf. notre article du 23 juin 2026)

VINORELBINE ARROW : indisponible jusqu'à fin août 2026

Spécialité hospitalière VINORELBINE ARROW 10 mg/mL solution à diluer pour perfusion (vinorelbine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Les deux présentations (1 ml et 5 mL) sont concernées

Date de remise à disposition prévue fin août 2026

ZOPHREN injectable en ampoule de 2 mL : après la tension, la rupture

ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)

État de disponibilité selon l'ANSM