  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 26 et 27)

    Entre les 26 juin et 2 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

    Image d'une montre5 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    Des tensions et des ruptures.

    Des tensions et des ruptures.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 26 juin et 2 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

    CELESTENE injectable : sous tension jusqu'en septembre 2026

    CELESTENE 4 mg/1 ml, solution injectable (bétaméthasone)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
    • Date de remise à disposition prévue fin septembre 2026

    COLCHICINE OPOCALCIUM : ne plus scanner le Datamatrix des boîtes importées

    COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg comprimé sécable (colchicine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Mayoly aux pharmaciens d’officine, pharmaciens hospitaliers et pharmaciens de la répartition (17 novembre 2025) : conduite à tenir vis-à-vis du code Datamatrix figurant sur les boîtes de la spécialité importée :

    • Pour les boîtes qui comportent un Datamatrix, saisir manuellement le code produit 03400930311165 pour générer la facturation et assurer le suivi des stocks. Les fonctions de sérialisation, désactivation ou vérification des logiciels de dispensation, ne doivent pas être utilisées pour éviter de générer des alertes dans France MVO, compte tenu de l’erreur d’encodage contenu dans le Datamatrix
    • Pour toutes les boîtes qui ne comportent plus de Datamatrix, scanner le code-barres indiqué au dos de la boîte avec le numéro 3400930311165
    • Pour le lot 252159, la date de fabrication apparaissant initialement à côté du Datamatrix était erronée ; celle-ci a fait l’objet d’une correction à l’encre noire.

    EMEND buvable : les dernières boîtes sous contingentement

    EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Arrêt de commercialisation à compter de fin août 2026
    • Situation en ville : tension (les dernières boîtes ont été distribuées à partir de fin mai 2026)
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Ivemend 150 mg poudre pour solution pour perfusion (fosaprepitant) initialement destinées aux marchés italien, belge, néerlandais, luxembourgeois et britannique depuis le 30 mars 2026 (cf. notre article du 2 avril 2026)
    • Mise en œuvre de mesures exceptionnelles :préparation magistrale d'aprépitant (cf. notre article du 16 avril 2026)

    Spécialités de phénobarbital : disponibilité d'ALEPSAL et GARDENAL au 2 juillet 2026

    ALEPSAL 15 mg50 mg100 mg et 150 mg comprimé (caféine / phénobarbital)
    GARDENAL 50 mg comprimé (phénobarbital)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour la gamme ALEPSAL

    • Situation en ville : tension persistante (cf. notre article du 28 mai 2026)
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Disponibilité selon les dosages :
      • dosage 100 mg : rupture jusqu'à la mi-juillet 2026
      • dosage 50 mg : remis à disposition depuis fin mai 2026
      • dosages 15 mg et 150 mg : remis à disposition depuis fin juin 2026
    • Des spécialités à base de phénobarbital sont disponibles

    Pour la gamme GARDENAL

    • Situation en ville : tension persistante en GARDENAL 50 mg comprimé dans un contexte de difficultés industrielles de fabrication (cf. notre article du 28 mai 2026)
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville et à l’hôpital
    • Les autres dosages de la gamme GARDENAL sont disponibles
    • Date de remise à disposition prévue : 1er octobre 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire CSP aux professionnels de santé (18 juin 2026) : les autres dosages de GARDENAL restent disponibles à la commande :

    IMBRUVICA : rupture de stock du dosage à 560 mg annoncée pour 1 mois

    IMBRUVCA 560 mg comprimé pelliculé (ibrutinib)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : rupture, causée par l’arrêt temporaire et préventif de la chaîne de production de l'usine
    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Disponibilité des dosages d'IMBRUVICA 140 mg, 280 mg et 420 mg comprimé pelliculé
    • Date de remise à disposition prévue fin juillet 2026

    Complément d'information par le laboratoire

    Lettre d’information du laboratoire Janssen-Cilag à l’attention des professionnels de santé (17 juin 2026) : rupture attendue à partir du mois de juin 2026, pour une durée estimée d’environ un mois. Ces dates sont prévisionnelles et sont susceptibles d’évoluer.

    LARIAM : rupture de stock prévue jusqu'en juillet 2026

    LARIAM 250 mg comprimé sécable (méfloquine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    REPEVAX : une nouvelle date de remise à disposition annoncée

    Vaccin dTcaP (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite) REPEVAX suspension injectable en seringue préremplie

    État de disponibilité selon l'ANSM

    VINORELBINE ARROW : indisponible jusqu'à fin août 2026

    Spécialité hospitalière VINORELBINE ARROW 10 mg/mL solution à diluer pour perfusion (vinorelbine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    ZOPHREN injectable en ampoule de 2 mL : après la tension, la rupture

    ZOPHREN 2 mg/mL solution injectable en ampoule IV (ondansétron)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 2 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal