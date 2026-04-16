Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 16)

Deux ruptures de stock et une tension.bensib/ iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 15 et 16 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.
EMEND 125 mg buvable : point sur les mesures mises en place
EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Ivemend 150 mg poudre pour solution pour perfusion (fosaprepitant) initialement destinées aux marchés italien, belge, néerlandais, luxembourgeois et britannique depuis le 30 mars 2026
- Arrêt de commercialisation à compter de fin août 2026
- Recommandation pour encadrer le remplacement à l’officine d’EMEND poudre pour suspension buvable par une préparation magistrale d’aprépitant 20 mg/mL en suspension buvable prête à l’emploi. Le remplacement peut être réalisé sans présentation d’une nouvelle ordonnance : cf. notre article complet du 16 avril 2026
TOFRANIL 10 mg : rupture de stock
TOFRANIL 10 mg comprimé enrobé (imipramine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture de stock après une longue période de tension (cf. notre article du 6 août 2024)
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition indéterminée
Vaccin VARIVAX : situation tendue jusqu'en juin 2026
Vaccin contre la varicelle VARIVAX poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : courant juin 2026
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 16 avril 2026)
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