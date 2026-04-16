Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 16)

Deux ruptures de stock et une tension.bensib/ iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 15 et 16 avril 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

EMEND 125 mg buvable : point sur les mesures mises en place

EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Ivemend 150 mg poudre pour solution pour perfusion (fosaprepitant) initialement destinées aux marchés italien, belge, néerlandais, luxembourgeois et britannique depuis le 30 mars 2026

Arrêt de commercialisation à compter de fin août 2026

Recommandation pour encadrer le remplacement à l’officine d’EMEND poudre pour suspension buvable par une préparation magistrale d’aprépitant 20 mg/mL en suspension buvable prête à l’emploi. Le remplacement peut être réalisé sans présentation d’une nouvelle ordonnance : cf. notre article complet du 16 avril 2026

TOFRANIL 10 mg : rupture de stock

TOFRANIL 10 mg comprimé enrobé (imipramine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : rupture de stock après une longue période de tension (cf. notre article du 6 août 2024)

Situation à l'hôpital : rupture

Date de remise à disposition indéterminée

Vaccin VARIVAX : situation tendue jusqu'en juin 2026

Vaccin contre la varicelle VARIVAX poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie

État de disponibilité selon l'ANSM