Indisponibilité d'EMEND buvable : mise à disposition d'une préparation magistrale

Indiqué dans la prévention des nausées et des vomissements chimio-induits.Visivasnc / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé En réponse à l'indisponibilité d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable et en prévision de son arrêt de commercialisation en août prochain, l'ANSM autorise la mise à disposition d'une préparation magistrale d'aprépitant en suspension buvable. Cette préparation magistrale est dosée à 20 mg/mL d'aprépitant et prête à l'emploi. Elle est conditionnée dans un flacon de 16 mL (320 mg), à conserver au réfrigérateur. L'ANSM autorise les pharmaciens à délivrer cette préparation magistrale en remplacement de la spécialité EMEND buvable prescrite si cette dernière est indisponible, sans qu'une nouvelle ordonnance soit nécessaire. La préparation magistrale est uniquement destinée aux enfants âgés de 6 mois à moins de 12 ans, de poids compris entre plus de 6 kg et moins de 41 kg. Étant donné la différence de concentration entre la spécialité EMEND buvable (25 mg/mL) et la préparation magistrale d'aprépitant (20 mg/mL), le pharmacien doit se référer au tableau d'équivalence établi par l'ANSM. Ce tableau présente le volume de suspension buvable de la préparation magistrale à prélever en fonction du poids de l'enfant (de 6 kg à 41 kg). La préparation magistrale est délivrée avec trois seringues orales de volume adapté (une pour chaque administration). Lors de la délivrance de la préparation magistrale, le pharmacien inscrit sur l'ordonnance : la mention « préparation magistrale n° (numéro d'ordonnancier) à base d’aprépitant à 20 mg/mL en remplacement d’EMEND 125 mg, poudre pour suspension buvable, selon la recommandation de l'ANSM » ;

la posologie correspondante en mg et en mL. Une fiche d'utilisation de la préparation magistrale d'aprépitant est remise aux parents ou aidants du jeune patient. Cette fiche précise les instructions pour l'administration de la préparation magistrale d'aprépitant. Elle met notamment en garde contre le risque de fausse route. La préparation magistrale est prise en charge par l'Assurance maladie à hauteur de 64,65 euros TTC.

En complément des mesures déjà prises (cf. Encadré 1) pour pallier les fortes tensions en EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant - cf. notre article du 12 mars 2026), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) autorise la mise à disposition d'une préparation magistrale d'aprépitant sous forme buvable [1].

Les caractéristiques sont les suivantes [2, 3] :

forme pharmaceutique : suspension buvable prête à l’emploi, préparée à partir des gélules d’aprépitant et d’un excipient pour suspension orale ;

prête à l’emploi, préparée à partir des gélules d’aprépitant et d’un excipient pour suspension orale ; concentration en aprépitant : 20 mg/mL ;

20 mg/mL ; volume de suspension : 16 mL ;

quantité d'aprépitant par flacon : 320 mg ;

320 mg ; conservation : entre +2 et +8 °C et à l’abri de la lumière, jusqu’à la date indiquée sur le flacon.

Cette préparation magistrale d'aprépitant est indiquée chez les enfants âgés de 6 mois à moins de 12 ans et pesant plus de 6 kg et moins de 41 kg en association avec d’autres médicaments pour prévenir les nausées et les vomissements importants et modérés causés par une chimiothérapie (tels que cisplatine, cyclophosphamide, doxorubicine).

La décision de l'ANSM de recourir à la préparation magistrale dans un contexte de tension d'approvisionnement est notamment justifiée par les arguments suivants :

l'aprépitant est un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ;

d’intérêt thérapeutique majeur ; l'arrêt de la commercialisation d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable est prévue en août 2026 ;

il n'existe pas d'autres spécialités d'aprépitant sous forme buvable en France ;

cette forme buvable est adaptée aux enfants de 6 mois à 12 ans, chez lesquels les gélules ne conviennent pas.

Encadré 1 - Tension/indisponibilité d'EMEND buvable : rappel des premières mesures annoncées en mars par l'ANSM EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable fait l'objet de fortes tensions depuis plusieurs mois. Selon les dernières informations communiquées par l'ANSM, une rupture de stock est signalée en ville et à l'hôpital [4]. Un arrêt de commercialisation d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable est programmé pour fin août 2026 . En mars 2026, l'ANSM a présenté les mesures suivantes (cf. notre article du 12 mars 2026) : réserver les unités restantes d'EMEND buvable aux enfants de moins de 40 kg qui ne peuvent pas avaler les gélules.

Pour les autres enfants (adolescents entre 12 et 18 ans , poids ≥ 41 kg ), il faut recourir à EMEND gélule. Les gélules peuvent être ouvertes si nécessaire . Le contenu doit être administré immédiatement avec de l’eau ou un peu de jus de fruit ;

qui ne peuvent pas avaler les gélules. Pour les autres enfants (adolescents , ), il faut recourir à EMEND gélule. Les . Le contenu doit être administré immédiatement avec de l’eau ou un peu de jus de fruit ; importation de la spécialité injectable Ivemend 150 mg poudre pour solution pour perfusion (fosaprépitant) en provenance des marchés italien, belge, néerlandais, luxembourgeois et britannique : la mise à disposition est effective depuis fin mars 2026 ;

150 mg poudre pour solution pour perfusion (fosaprépitant) en provenance des marchés italien, belge, néerlandais, luxembourgeois et britannique : la mise à disposition est effective depuis fin mars 2026 ; mise à disposition prochaine des dernières boîtes d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable : à partir de juin 2026 en ville et à l’hôpital. Les boîtes mises à disposition permettront de couvrir environ trois mois de besoins (non renouvelable dans le contexte d’arrêt de commercialisation). En cas d’indisponibilité d’EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable, les prescripteurs peuvent également recourir à l'option suivante (recommandations de la Société française de lutte contre les cancers et les leucémies de l'enfant et de l'adolescent) pour les enfants de 6 mois à moins de 12 ans et de poids compris entre plus de 6 kg et moins de 41 kg : Jour 1 : palonosétron injectable + dexaméthasone injectable / voie orale

injectable / voie orale Jours 2 et 3 : dexaméthasone

Préparation magistrale à l'officine possible sans nouvelle ordonnance

À l'officine, si EMEND poudre pour suspension buvable est indisponible, le pharmacien est autorisé à délivrer en remplacement la préparation magistrale d'aprépitant 20 mg/mL, sans qu’il soit nécessaire au patient de présenter une nouvelle ordonnance.

L'ANSM a défini les modalités de remplacement dans une recommandation publiée le 15 avril 2026 [5].

Uniquement pour les enfants de moins de 41 kg

Le remplacement d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable par la préparation magistrale d'aprépitant par le pharmacien n'est possible que si la prescription concerne un enfant âgé de 6 mois à moins de 12 ans et de poids compris entre plus de 6 kg et moins de 41 kg.

Respecter le tableau d'équivalence

La concentration en aprépitant est différente entre EMEND poudre pour suspension buvable et la préparation magistrale :

EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable : 25 mg/mL d'aprépitant ;

préparation magistrale d'aprépitant : 20 mg/mL d'aprépitant.

Lors du remplacement de la spécialité prescrite, le pharmacien doit se référer au tableau d'équivalence [5] (cf. Encadré 2) établi par l'ANSM dans la recommandation. Ce tableau présente les équivalences pour les enfants à partir de 6 kg jusqu'à 41 kg.

La fréquence d’administration (sur 3 jours) et la posologie en mg/kg restent inchangées entre la préparation magistrale et la spécialité EMEND :

jour 1 : posologie recommandée 3 mg/kg, dose maximale 125 mg ;

jours 2 et 3 : posologie recommandée 2 mg/kg, dose maximale 80 mg.

Encadré 2 - Extrait du tableau d'équivalence de l'ANSM entre EMEND poudre pour suspension buvable et la préparation magistrale [5] En cas de poids intermédiaire, il faut choisir la dose qui correspond au poids le plus proche de celui de l'enfant. Par exemple : pour un enfant pesant 12,4 kg, il est recommandé de se référer aux recommandations pour 12 kg et de donner 1,8 mL le 1 er jour et 1,2 mL les 2 et 3 e jours

jour et 1,2 mL les 2 et 3 jours pour un enfant pesant 15,7 kg, il est recommandé de se référer aux recommandations pour 16 kg et de donner 2,4 mL le 1er jour et 1,6 mL les 2 et 3e jours

Mentions à inscrire sur l'ordonnance et autres modalités à respecter

Lorsqu'il remplace EMEND poudre pour suspension buvable par la préparation magistrale, le pharmacien doit :

inscrire sur l'ordonnance la mention « préparation magistrale n° (numéro d'ordonnancier) à base d’aprépitant à 20 mg/mL en remplacement d’EMEND 125 mg, poudre pour suspension buvable, selon la recommandation de l'ANSM » ;

inscrire sur l'ordonnance la posologie correspondante en mg et en mL, et expliquer les modalités (volume à prélever, schéma de prise) de prise au parent ou à l'aidant ;

délivrer trois seringues orales de volume adapté (une pour chaque administration) ;

(une pour chaque administration) ; expliquer les consignes d'administration, notamment pour éviter un risque de fausse route de la suspension buvable (cf. Encadré 3 ). La préparation magistrale se présente en suspension buvable prête à l'emploi. Il faut agiter le flacon avant emploi ;

). La préparation magistrale se présente en suspension buvable prête à l'emploi. Il faut avant emploi ; remettre au patient la fiche d'utilisation de la préparation magistrale [6] comportant l'indication thérapeutique, les instructions pour l'administration, les conditions de conservation ;

[6] comportant l'indication thérapeutique, les instructions pour l'administration, les conditions de conservation ; informer, au moment de l’initiation du remplacement, le prescripteur de ce remplacement par tout moyen sécurisé à sa disposition.

Si nécessaire, le pharmacien peut consulter le médecin prescripteur pour obtenir des recommandations spécifiques ou des ajustements de la prescription.

Le pharmacien conseille au patient ou à son représentant légal de contacter son médecin en cas d'effet indésirable ou de symptôme clinique qu'il jugerait inhabituel lié à ce changement.

Encadré 3 - Éviter le risque de fausse route : consignes d'administration chez l'enfant Pour éviter le risque de fausse route, les instructions suivantes doivent être respectées : mettre l’enfant en position assise ;

; placer l’embout de la seringue orale dans la bouche de l'enfant le long de l’intérieur de la joue , sur le côté droit ou sur le côté gauche ;

, sur le côté droit ou sur le côté gauche ; pousser lentement le piston jusqu’au bout pour administrer la totalité du médicament contenu dans la seringue orale.

Récapitulatif des documents de support

En résumé, pour sécuriser le remplacement par la préparation magistrale d'aprépitant, le pharmacien doit s'appuyer sur les documents suivants :

la recommandation de l'ANSM [2, 3] ;

le tableau d’équivalence [5] ;

la fiche d’utilisation à destination des patients [6].

Tarification de la préparation magistrale

La base de remboursement de la préparation magistrale d'aprépitant 20 mg/mL (flacon de 16 mL) est définie par l'arrêté du 13 avril 2026 [7] :

Prix de vente au public TTC = 64,65 euros.

Ce prix se compose :