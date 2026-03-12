La prophylaxie doit être adaptée au risque émétisant global du protocole de chimiothérapie.KatarzynaBialasiewicz / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Les tensions d'approvisionnement en EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant) persistent. Selon les informations du laboratoire, cette spécialité pourrait ne plus être disponible au-delà de mars 2026. Cette situation est causée par un problème de production. Dans ce contexte, pour prendre en charge les nausées et vomissements chimio-induits chez l'enfant de 6 mois à moins de 12 ans, l'ANSM annonce la mise en œuvre de plusieurs mesures : un contingentement qualitatif : réserver les unités d'EMEND 125 mg buvable aux enfants de moins de 40 kg ne pouvant pas avaler les gélules. Pour les enfants de 40 kg et plus et les adultes, le recours aux gélules d'EMEND est recommandé. Ces gélules peuvent être ouvertes si besoin ;

le recours à un protocole alternatif à base de palonosétron injectable ;

l'importation de spécialités à base d'aprépitant : une spécialité injectable (IVEMEND) à partir de fin mars, et des unités d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable initialement destinées à d'autres marchés à partir de mai.

D es tensions en EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant - cf. Encadré) sont signalées depuis le début de l'année (cf. nos articles du 29 janvier 2026 et du 10 mars 2026) [1].

Plusieurs mesures ont déjà été mises en place, dont la fermeture du canal de distribution en ville et un contingentement quantitatif à l'hôpital.

Malgré ces premières dispositions, le laboratoire MSD a informé l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) « qu’il ne sera plus en mesure d’approvisionner la chaîne de distribution du médicament en EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable, en raison d’un problème de production » [2].

Selon le calendrier partagé par l'ANSM, EMEND buvable devrait être disponible en ville et à l’hôpital jusqu’à fin mars 2026, ce qui laisse sous-entendre une rupture de stock à partir d'avril.

En France, il n'existe pas d'autres spécialités buvables d'aprépitant ni de génériques d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable.

Encadré - Indications thérapeutiques d'EMEND EMEND est indiqué en prévention des nausées et des vomissements associés à des chimiothérapies anticancéreuses hautement et moyennement émétisantes : EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable : chez les enfants et les nourrissons âgés de 6 mois à moins de 12 ans ;

; EMEND 80 mg et 125 mg gélule : chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans.

Réserver la forme buvable aux enfants de moins de 40 kg ne pouvant pas avaler les gélules

Les spécialités EMEND 125 mg et 80 mg en gélule sont disponibles normalement.

Afin de limiter l’impact immédiat de cette situation sur les patients, l'ANSM demande aux prescripteurs :

de réserver l’utilisation de EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable aux enfants de moins de 40 kg qui ne peuvent pas avaler de gélules (cf. Encadré 2).

Pour les enfants de 40 kg ou plus et les adultes, il est demandé de prescrire les spécialités d'aprépitant en gélules (EMEND 125 mg et 80 mg et génériques) :

ces gélules peuvent être ouvertes pour les patients qui ont du mal à les avaler ;

pour les patients qui ont du mal à les avaler ; en cas d'ouverture de la gélule, l'administration du contenu doit être réalisée immédiatement avec de l’eau ou des aliments.

Encadré - Posologie d'aprépitant recommandée chez l'enfant de 6 mois à moins de 12 ans

Envisager le protocole avec le palonosétron

Conformément aux recommandations de la Société française cancers enfant (SFCE), l'ANSM rappelle qu'il existe un protocole alternatif à celui incluant l'aprépitant, pour la prise en charge des nausées et vomissements chimio-induits chez les patients de moins de 40 kg :

option 1 (protocole avec l'aprépitant) : jour 1 : sétron + dexaméthasone + aprépitant (3 mg / kg) jours 2 et 3 : dexaméthasone + aprépitant (2 mg / kg)

(protocole avec l'aprépitant) option 2 : jour 1 : palonosétron injectable + dexaméthasone jours 2 et 3 : dexaméthasone



Le palonosétron injectabe n'est disponible qu'à l'hôpital :

Selon le résumé des caractéristiques du produit des spécialités de palonosétron injectable, la posologie recommandée chez l'enfant-adolescent de 1 mois à 17 ans est la suivante :

20 microgrammes/kg (la dose totale maximale ne doit pas dépasser 1 500 microgrammes) de palonosétron en administration unique sous forme de perfusion intraveineuse de 15 minutes commençant environ 30 minutes avant le début de la chimiothérapie.

Mise à disposition programmée de spécialités importées

En complément de ces mesures et recommandations d'utilisation, l'ANSM a demandé au laboratoire de mettre à disposition des spécialités en provenance d'autres marchés :

à partir de fin mars 2026 : mise à disposition d'IVEMEND 150 mg poudre pour solution pour perfusion à l'hôpital. Cette spécialité non commercialisée en France est utilisée à partir de 6 mois, dans plusieurs pays européens comme alternative à EMEND poudre pour suspension buvable. Le volume importé permettra de couvrir environ 3 mois de besoins hospitaliers ;

: mise à disposition d'IVEMEND 150 mg poudre pour solution pour perfusion à l'hôpital. Cette spécialité non commercialisée en France est utilisée à partir de 6 mois, dans plusieurs pays européens comme alternative à EMEND poudre pour suspension buvable. Le volume importé permettra de couvrir environ 3 mois de besoins hospitaliers ; à partir de mai 2026 : mise à disposition d'unités d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable initialement destinées à d'autres pays. Le volume importé permettra de couvrir environ 3 mois d’utilisation, en ville et à l’hôpital.

L'ANSM et ses partenaires continuent d'étudier des pistes complémentaires « afin de permettre la continuité des traitements des patients sur le plus long terme ».

Consignes à partager avec les patients

En cas d'indisponibilité d'EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable en pharmacie, les pharmaciens doivent contacter le prescripteur, ou inviter les patients à consulter, pour définir de nouvelles modalités de traitement afin de limiter les nausées associées aux chimiothérapies.