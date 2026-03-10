Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 10 et 11)

Une tension et une rupture de stock. valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 5 et 10 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

EMEND buvable : réouverture du canal ville avec contingentement

EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension après une période de fermeture du canal ville (cf. notre article du 29 janvier 2026)

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : indéterminée

ZINNAT enfants et nourrissons : brève rupture de stock en mars 2026

ZINNAT 125 mg/5 mL enfants et nourrissons granulés pour suspension buvable en flacon (céfuroxime axétil)

État de disponibilité selon l'ANSM