    #Médicaments #Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 10 et 11)

    Entre les 5 et 10 mars 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    Une tension et une rupture de stock.

    Une tension et une rupture de stock.  valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 5 et 10 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    EMEND buvable : réouverture du canal ville avec contingentement

    EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    ZINNAT enfants et nourrissons : brève rupture de stock en mars 2026

    ZINNAT 125 mg/5 mL enfants et nourrissons granulés pour suspension buvable en flacon (céfuroxime axétil)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 10 mars 2026)

    Sources

