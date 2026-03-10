Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 10 et 11)

Une tension et une rupture de stock. valilung / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 5
EMEND buvable : réouverture du canal ville avec contingentement
EMEND 125 mg poudre pour suspension buvable (aprépitant)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension après une période de fermeture du canal ville (cf. notre article du 29 janvier 2026)
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée
ZINNAT enfants et nourrissons : brève rupture de stock en mars 2026
ZINNAT 125 mg/5 mL enfants et nourrissons granulés pour suspension buvable en flacon (céfuroxime axétil)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : rupture depuis le 5 mars 2026
- Date de remise à disposition prévue : fin mars 2026
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 10 mars 2026)
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.