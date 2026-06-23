Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 25 et 26)

De fortes tensions.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 19 et 23 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

REPEVAX : remise à disposition reportée à la fin de l'année 2026

Vaccin dTcaP (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite) REPEVAX suspension injectable en seringue préremplie

État de disponibilité selon l'ANSM

Tension d'approvisionnement en ville

Mise en place d’un contingentement quantitatif en ville. Les hôpitaux et les DROM ne sont pas impactés par ce contingentement

Remise à disposition normale prévue en décembre 2026, au lieu de juin 2026 (cf. notre article du 20 janvier 2026)

Spécialités de rifampicine RIFADINE et RIFINAH : tension prévue jusqu'à l'automne 2026

RIFADINE 300 mg gélule (rifampicine)

RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (isoniazide, rifampicine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Pour RIFADINE :

Pour RIFINAH :

Tension d’approvisionnement persistante

Remise à disposition normale prévue en octobre 2026

TRANDOLAPRIL 2 mg et 4 mg gélule : état de disponibilité au 23 juin 2026

Spécialités de trandolapril 2 mg et 4 mg gélule : toutes les références, dont le princeps ODRIK (ODRIK 2 mg et 4 mg)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Remise à disposition prévue en décembre 2026, au lieu de juin 2026 (cf. notre article du 18 décembre 2025)

Période de tension pour les collyres VOLTARENOPHTA et VOLTARENOPHTABAK

VOLTARENOPHTA 0,1 % (0,3 mg/0,3 mL) collyre en solution en récipient unidose boîte de 20 unidoses

VOLTARENOPHTABAK 1 mg/mL collyre en solution flacon de 10 mL

État de disponibilité selon l'ANSM

VOLTARENOPHTA 0,1 % (0,3 mg/0,3 mL), collyre en solution en récipient unidose boite de 20UD : rupture de stock

VOLTARENOPHTABAK 1 mg/mL, collyre en solution 10mL : tension d'approvisionnement avec mise en place d'un contingentement quantitatif en ville

Aucune date de remise à disposition n'est précisée

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition suivante :