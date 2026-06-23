Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 25 et 26)

De fortes tensions.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 19
REPEVAX : remise à disposition reportée à la fin de l'année 2026
Vaccin dTcaP (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite) REPEVAX suspension injectable en seringue préremplie
État de disponibilité selon l'ANSM
- Tension d'approvisionnement en ville
- Mise en place d’un contingentement quantitatif en ville. Les hôpitaux et les DROM ne sont pas impactés par ce contingentement
- Remise à disposition normale prévue en décembre 2026, au lieu de juin 2026 (cf. notre article du 20 janvier 2026)
Spécialités de rifampicine RIFADINE et RIFINAH : tension prévue jusqu'à l'automne 2026
RIFADINE 300 mg gélule (rifampicine)
RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (isoniazide, rifampicine)
État de disponibilité selon l'ANSM
Pour RIFADINE :
- Tension d’approvisionnement persistante
- Remise à disposition prévue en novembre 2026, au lieu de juin (cf. notre article du 19 mai 2026)
Pour RIFINAH :
- Tension d’approvisionnement persistante
- Remise à disposition normale prévue en octobre 2026
TRANDOLAPRIL 2 mg et 4 mg gélule : état de disponibilité au 23 juin 2026
Spécialités de trandolapril 2 mg et 4 mg gélule : toutes les références, dont le princeps ODRIK (ODRIK 2 mg et 4 mg)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Remise à disposition prévue en décembre 2026, au lieu de juin 2026 (cf. notre article du 18 décembre 2025)
Période de tension pour les collyres VOLTARENOPHTA et VOLTARENOPHTABAK
VOLTARENOPHTA 0,1 % (0,3 mg/0,3 mL) collyre en solution en récipient unidose boîte de 20 unidoses
VOLTARENOPHTABAK 1 mg/mL collyre en solution flacon de 10 mL
État de disponibilité selon l'ANSM
- VOLTARENOPHTA 0,1 % (0,3 mg/0,3 mL), collyre en solution en récipient unidose boite de 20UD : rupture de stock
- VOLTARENOPHTABAK 1 mg/mL, collyre en solution 10mL : tension d'approvisionnement avec mise en place d'un contingentement quantitatif en ville
- Aucune date de remise à disposition n'est précisée
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition suivante :
- spécialité hospitalière CARDIOXANE 500 mg poudre pour solution pour perfusion (dexrazoxane) depuis le 18 juin 2026, comme prévu et après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 4 juin 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 23 juin 2026)
- AINS (traitement par)
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Endocardite infectieuse : traitement
- Grossesse (suivi de)
- HTA (hypertension artérielle)
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Méningite aiguë de l'adulte
- Méningite de l'enfant
- Post-infarctus
- Risque cardiovasculaire : évaluation et prévention
- Syndrome coronarien aigu ST+ (Infarctus du myocarde)
- Tuberculose pulmonaire
- Vaccinations
- VIH (infection par le)
- Voyages : recommandations sanitaires
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