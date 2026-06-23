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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaines 25 et 26)

    Entre les 19 et 23 juin 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

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    De fortes tensions.

    De fortes tensions.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 19 et 23 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

    REPEVAX : remise à disposition reportée à la fin de l'année 2026

    Vaccin dTcaP (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite) REPEVAX suspension injectable en seringue préremplie

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Spécialités de rifampicine RIFADINE et RIFINAH : tension prévue jusqu'à l'automne 2026

    RIFADINE 300 mg gélule (rifampicine)
    RIFINAH 300 mg/150 mg comprimé enrobé (isoniazide, rifampicine)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour RIFADINE : 

    Pour RIFINAH : 

    TRANDOLAPRIL 2 mg et 4 mg gélule : état de disponibilité au 23 juin 2026

    Spécialités de trandolapril 2 mg et 4 mg gélule : toutes les références, dont le princeps ODRIK (ODRIK 2 mg et 4 mg)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Période de tension pour les collyres VOLTARENOPHTA et VOLTARENOPHTABAK

    VOLTARENOPHTA 0,1 % (0,3 mg/0,3 mL) collyre en solution en récipient unidose boîte de 20 unidoses
    VOLTARENOPHTABAK 1 mg/mL collyre en solution flacon de 10 mL

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • VOLTARENOPHTA 0,1 % (0,3 mg/0,3 mL), collyre en solution en récipient unidose boite de 20UD : rupture de stock
    • VOLTARENOPHTABAK 1 mg/mL, collyre en solution 10mL : tension d'approvisionnement avec mise en place d'un contingentement quantitatif en ville
    • Aucune date de remise à disposition n'est précisée

    Remise à disposition

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition suivante :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 23 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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