Sécuriser l'usage des médicaments dopaminergiques : l'information sur les effets indésirables doit être systématique

En cas de repérage d’un comportement inhabituel, en parler au médecin ou au pharmacien. Lacheev / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sensibilise les professionnels de santé et les patients sur les risques associés aux médicaments dopaminergiques (cf. Encadré 1) [1] prescrits dans le traitement de la maladie de Parkinson (cf. Prise en charge de la maladie de Parkinson en 2024), du syndrome des jambes sans repos ou de l'hyperprolactinémie.

Encadré 1 - Liste des médicaments dopaminergiques classés par pathologies Maladie de Parkinson Lévodopa : Lévodopa+bensérazide (MODOPAR et génériques) •

Lévodopa+carbidopa (DUODOPA, SINEMET et génériques)

Lévodopa+carbidopa+entacapone (LECIGIMON, STALEVO et génériques)

Foslévodopa+foscarbidopa (SCYOVA) Agonistes dopaminergiques : Apomorphine (APOKINON, DOPACEPTIN et génériques)

Bromocriptine (PARLODEL)

Piribédil (TRIVASTAL)

Pramipexole (SIFROL et génériques)

Ropinirole (REQUIP et génériques)

Rotigotine (NEUPRO) IMAO-B : Rasagiline (AZILECT et génériques)

Safinamide (XADAGO)

Sélégiline (DEPRENYL) ICOMT : Entacapone (COMTAN et génériques)

Opicapone (ONGENTYS)

Tolcapone (TASMAR) Amantadine (MANTADIX) Syndrome des jambes sans repos Agonistes dopaminergiques : Pramipexole (SIFROL et génériques)

Ropinirole (ADARTREL et génériques)

Rotigotine (NEUPRO) Hyperprolactinémie Agonistes dopaminergiques : Bromocriptine (PARLODEL)

Cabergoline (DOSTINEX et génériques)

Focus sur les troubles du contrôle des impulsions

La prise de ces médicaments est notamment associée à un risque de troubles du contrôle des impulsions (TCI) dont les conséquences peuvent être graves sur la vie familiale, sociale ou professionnelle des patients.

Ces troubles correspondent à des comportements compulsifs difficiles à contrôler. Les manifestations sont diverses :

addiction aux jeux d’argent (casinos, paris sportifs, jeux en ligne…) ;

dépenses et achats compulsifs (achats inutiles, coûteux et répétitifs) ;

consommation excessive de nourriture dans un temps très court ;

hypersexualité : pulsions sexuelles accrues, parfois associées à des comportements inappropriés ou dangereux ;

comportements hostiles, agressifs ou violents.

Ces effets indésirables peuvent apparaître :

quelle que soit la dose (même à faible dose) ;

(même à faible dose) ; à n'importe quel moment pendant le traitement ( même après plusieurs années ) ;

) ; de façon progressive et insidieuse, « sans que le patient en ait conscience ».

Informer les patients et leur entourage

Lors de l'initiation ou du renouvellement d'un traitement par un médicament dopaminergique, l'ANSM demande aux professionnels de santé :

d'informer systématiquement les patients et leur entourage sur les risques de TCI, et sur la conduite à tenir (cf. Encadré 2 ) ;

les patients et leur entourage sur les risques de TCI, et sur la conduite à tenir (cf. ) ; d'interroger systématiquement les patients ou l'entourage sur des changements dans le comportement et adapter la prise en charge si nécessaire.

L'ANSM insiste sur la nécessité d'impliquer l'entourage proche du patient afin de repérer un comportement inhabituel.

Encadré 2 - Effets indésirables des dopaminergiques : une information insuffisante En février 2026, l'association France Parkinson a rendu public les résultats d'une enquête en ligne menée entre le 17 juillet et le 15 septembre 2025, auprès de 6 832 patients ou proches d'un patient (avec l'institut Viavoice) [2]. Concernant plus précisément les troubles du contrôle des impulsions (TCI), l'étude indique que 37 % des répondants déclarent avoir souffert de ces troubles (jusqu'à 51 % après 10 ans de traitement). L'étude met en évidence un défaut d'information sur les TCI : plus de 6 répondants sur 10 déclarent ne pas avoir été informés des risques de TCI lors de la primo prescription ;

48 % des patients informés sur les TCI l'ont été par leur médecin, et 63 % par un autre canal.

Une brochure d'information pour accompagner les patients et les professionnels

Pour sécuriser l'usage des médicaments dopaminergiques, les professionnels de santé peuvent s'appuyer sur la brochure d'information « Médicaments dopaminergiques : ce qu'il faut savoir » élaborée par l'ANSM (et mise en jour en mai 2026) [3].

Les informations suivantes y sont décrites :

les différents médicaments dopaminergiques (cf. Encadré 1 ) ;

) ; le cadre de prescription des médicaments dopaminergiques : maladie de Parkinson, syndrome des jambes sans repos, hyperprolactinémie, inhibition de la production de lait maternel chez la femme qui allaite ;

les effets indésirables importants à connaître : troubles du contrôle des impulsions, usage compulsif du médicament, troubles neurologiques, somnolence, hypotension provoquant des étourdissements ou des malaises, troubles digestifs (nausées, vomissements) ;

la conduite à tenir : observance : respecter la prescription médicale (dose, horaires), le repérage d'un comportement inhabituel : en parler avec le pharmacien ou le médecin.



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