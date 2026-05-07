Sécuriser l'usage des médicaments dopaminergiques : l'information sur les effets indésirables doit être systématique

En cas de repérage d’un comportement inhabituel, en parler au médecin ou au pharmacien. Lacheev / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sensibilise les professionnels de santé et les patients sur les risques associés aux médicaments dopaminergiques (cf. Encadré 1) [1] prescrits dans le traitement de la maladie de Parkinson (cf. Prise en charge de la maladie de Parkinson en 2024), du syndrome des jambes sans repos ou de l'hyperprolactinémie.
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Maladie de Parkinson
Lévodopa :
Agonistes dopaminergiques :
IMAO-B :
ICOMT :
Amantadine (MANTADIX)
Syndrome des jambes sans repos
Agonistes dopaminergiques :
Hyperprolactinémie
Agonistes dopaminergiques :
Focus sur les troubles du contrôle des impulsions
La prise de ces médicaments est notamment associée à un risque de troubles du contrôle des impulsions (TCI) dont les conséquences peuvent être graves sur la vie familiale, sociale ou professionnelle des patients.
Ces troubles correspondent à des comportements compulsifs difficiles à contrôler. Les manifestations sont diverses :
- addiction aux jeux d’argent (casinos, paris sportifs, jeux en ligne…) ;
- dépenses et achats compulsifs (achats inutiles, coûteux et répétitifs) ;
- consommation excessive de nourriture dans un temps très court ;
- hypersexualité : pulsions sexuelles accrues, parfois associées à des comportements inappropriés ou dangereux ;
- comportements hostiles, agressifs ou violents.
Ces effets indésirables peuvent apparaître :
- quelle que soit la dose (même à faible dose) ;
- à n'importe quel moment pendant le traitement (même après plusieurs années) ;
- de façon progressive et insidieuse, « sans que le patient en ait conscience ».
Informer les patients et leur entourage
Lors de l'initiation ou du renouvellement d'un traitement par un médicament dopaminergique, l'ANSM demande aux professionnels de santé :
- d'informer systématiquement les patients et leur entourage sur les risques de TCI, et sur la conduite à tenir (cf. Encadré 2) ;
- d'interroger systématiquement les patients ou l'entourage sur des changements dans le comportement et adapter la prise en charge si nécessaire.
L'ANSM insiste sur la nécessité d'impliquer l'entourage proche du patient afin de repérer un comportement inhabituel.
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En février 2026, l'association France Parkinson a rendu public les résultats d'une enquête en ligne menée entre le 17 juillet et le 15 septembre 2025, auprès de 6 832 patients ou proches d'un patient (avec l'institut Viavoice) [2].
Concernant plus précisément les troubles du contrôle des impulsions (TCI), l'étude indique que 37 % des répondants déclarent avoir souffert de ces troubles (jusqu'à 51 % après 10 ans de traitement).
L'étude met en évidence un défaut d'information sur les TCI :
Une brochure d'information pour accompagner les patients et les professionnels
Pour sécuriser l'usage des médicaments dopaminergiques, les professionnels de santé peuvent s'appuyer sur la brochure d'information « Médicaments dopaminergiques : ce qu'il faut savoir » élaborée par l'ANSM (et mise en jour en mai 2026) [3].
Les informations suivantes y sont décrites :
- les différents médicaments dopaminergiques (cf. Encadré 1) ;
- le cadre de prescription des médicaments dopaminergiques : maladie de Parkinson, syndrome des jambes sans repos, hyperprolactinémie, inhibition de la production de lait maternel chez la femme qui allaite ;
- les effets indésirables importants à connaître :
- troubles du contrôle des impulsions,
- usage compulsif du médicament,
- troubles neurologiques,
- somnolence,
- hypotension provoquant des étourdissements ou des malaises,
- troubles digestifs (nausées, vomissements) ;
- la conduite à tenir :
- observance : respecter la prescription médicale (dose, horaires),
- le repérage d'un comportement inhabituel : en parler avec le pharmacien ou le médecin.
Il est conseillé de partager ce document avec les proches du patient.
[1] Médicaments antiparkinsoniens : connaître les risques pour un usage sécurisé (ANSM, 7 mai 2026)
[2] Dossier de presse - Traitements antiparkinsoniens : l'angle mort des effets indésirables - Résultats de l'enquête nationale France Parkinson (France Parkinson, février 2026)
[3] Brochure d'information sur les médicaments dopaminergiques (ANSM, mai 2026)
- ADARTREL 0,25 mg cp pellic
- ADARTREL 0,50 mg cp pellic
- ADARTREL 2 mg cp pellic
- APOKINON 30 mg/3 ml (1 %) sol inj stylo prérempli
- APOKINON 5 mg/ml sol p perf
- APOMORPHINE BIOGARAN 5 mg/ml sol inj
- APOMORPHINE VIATRIS 5 mg/ml sol inj
- AZILECT 1 mg cp
- COMTAN 200 mg cp pellic
- DEPRENYL 5 mg cp séc
- DOPACEPTIN 10 mg/ml sol inj cart
- DOPACEPTIN 5 mg/ml sol p perf
- DOSTINEX 0,5 mg cp
- DUODOPA 20 mg/ml 5 mg/ml gel intestin
- ENTACAPONE ARROW 200 mg cp pellic
- ENTACAPONE VIATRIS 200 mg cp pellic
- LECIGIMON 20 mg/5 mg/20 mg par mL gel intestin
- LEVODOPA BENSERAZIDE TEVA 100 mg/25 mg gél
- LEVODOPA BENSERAZIDE TEVA 200 mg/50 mg gél
- LEVODOPA BENSERAZIDE TEVA 50 mg/12,5 mg gél
- LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 100 mg/10 mg cp séc
- LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 250 mg/25 mg cp séc
- LEVODOPA CARBIDOPA TEVA LP 100 mg/25 mg cp LP
- LEVODOPA CARBIDOPA TEVA LP 200 mg/50 mg cp LP
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 100 mg/25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 125 mg/31,25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 150 mg/37,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 175 mg/43,75 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 200 mg/50 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 50 mg/12,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 75 mg/18,75 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 100 mg/25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 125 mg/31,25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 150 mg/37,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 175 mg/43,75 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 200 mg/50 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 50 mg/12,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 75 mg/18,75 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 mg/25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 125 mg/31,25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 mg/37,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 175 mg/43,75 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 mg/50 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg/12,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 75 mg/18,75 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 100 mg/25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 125 mg/31,25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 150 mg/37,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 175 mg/43,75 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 200 mg/50 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 mg/12,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 75 mg/18,75 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 100 mg/25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 125 mg/31,25 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 150 mg/37,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 175 mg/43,75 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 200 mg/50 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 50 mg/12,5 mg/200 mg cp pellic
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 75 mg/18,75 mg/200 mg cp pellic
- MANTADIX 100 mg caps
- MODOPAR 125 (100 mg/25 mg) cp séc p susp buv dispersible
- MODOPAR 125 (100 mg/25 mg) gél
- MODOPAR 250 (200 mg/50 mg) gél
- MODOPAR 62,5 (50 mg/12,5 mg) gél
- MODOPAR LP 125 (100 mg/25 mg) gél LP
- NEUPRO 2 mg/24 h disp transderm
- NEUPRO 4 mg/24 h disp transderm
- NEUPRO 6 mg/24 h disp transderm
- NEUPRO 8 mg/24 h disp transderm
- ONGENTYS 50 mg gél
- PARLODEL 10 mg gél
- PARLODEL 2,5 mg cp séc
- PARLODEL 5 mg gél
- PRAMIPEXOLE ARROW LAB 0,18 mg cp séc
- PRAMIPEXOLE ARROW LAB 0,7 mg cp séc
- PRAMIPEXOLE BIOGARAN 0,18 mg cp
- PRAMIPEXOLE BIOGARAN 0,70 mg cp
- PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg cp
- PRAMIPEXOLE EG 0,7 mg cp
- PRAMIPEXOLE SANDOZ LP 0,26 mg cp LP
- PRAMIPEXOLE SANDOZ LP 0,52 mg cp LP
- PRAMIPEXOLE SANDOZ LP 1,05 mg cp LP
- PRAMIPEXOLE SANDOZ LP 2,1 mg cp LP
- PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg cp
- PRAMIPEXOLE TEVA 0,7 mg cp
- PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,18 mg cp
- PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,7 mg cp
- PRAMIPEXOLE ZENTIVA 0,18 mg cp séc
- PRAMIPEXOLE ZENTIVA 0,7 mg cp séc
- PRAMIPEXOLE ZENTIVA LP 0,26 mg cp LP
- PRAMIPEXOLE ZENTIVA LP 0,52 mg cp LP
- PRAMIPEXOLE ZENTIVA LP 1,05 mg cp LP
- PRAMIPEXOLE ZENTIVA LP 2,10 mg cp LP
- RASAGILINE ACCORD 1 mg cp
- RASAGILINE ARROW 1 mg cp
- RASAGILINE BIOGARAN 1 mg cp
- RASAGILINE CRISTERS 1 mg cp
- RASAGILINE EG 1 mg cp
- RASAGILINE EVOLUGEN 1 mg cp
- RASAGILINE KRKA 1 mg cp
- RASAGILINE RATIOPHARM 1 mg cp
- RASAGILINE SANDOZ 1 mg cp
- RASAGILINE VIATRIS 1 mg cp
- RASAGILINE ZENTIVA 1 mg cp
- RASAGILINE ZYDUS 1 mg cp
- RASAGILINE ZYDUS FRANCE 1 mg cp
- REQUIP 0,25 mg cp pellic
- REQUIP 0,50 mg cp pellic
- REQUIP 1 mg cp pellic
- REQUIP 2 mg cp pellic
- REQUIP 5 mg cp pellic
- REQUIP LP 2 mg cp LP
- REQUIP LP 4 mg cp LP
- REQUIP LP 8 mg cp LP
- ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 0,25 mg cp pellic
- ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 0,50 mg cp pellic
- ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 1 mg cp pellic
- ROPINIROLE ARROW GENERIQUES 2 mg cp pellic
- ROPINIROLE ARROW LP 2 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE ARROW LP 4 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE ARROW LP 8 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE BIOGARAN LP 2 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE BIOGARAN LP 4 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE BIOGARAN LP 8 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE EG 0,25 mg cp pellic
- ROPINIROLE EG 0,5 mg cp pellic
- ROPINIROLE EG 1 mg cp pellic
- ROPINIROLE EG 2 mg cp pellic
- ROPINIROLE EG LP 2 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE EG LP 4 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE EG LP 8 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE KRKA LP 2 mg cp LP
- ROPINIROLE KRKA LP 4 mg cp LP
- ROPINIROLE KRKA LP 8 mg cp LP
- ROPINIROLE SANDOZ LP 2 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE SANDOZ LP 4 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE SANDOZ LP 8 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE TEVA 0,25 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 0,50 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 1 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA 2 mg cp pellic
- ROPINIROLE TEVA LP 2 mg cp LP
- ROPINIROLE TEVA LP 4 mg cp LP
- ROPINIROLE TEVA LP 8 mg cp LP
- ROPINIROLE VIATRIS 0,25 mg cp pellic
- ROPINIROLE VIATRIS 0,50 mg cp pellic
- ROPINIROLE VIATRIS 1 mg cp pellic
- ROPINIROLE VIATRIS 2 mg cp pellic
- ROPINIROLE VIATRIS 5 mg cp pellic
- ROPINIROLE VIATRIS LP 2 mg cp LP
- ROPINIROLE VIATRIS LP 4 mg cp LP
- ROPINIROLE VIATRIS LP 8 mg cp LP
- ROPINIROLE ZENTIVA LP 2 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE ZENTIVA LP 4 mg cp pellic LP
- ROPINIROLE ZENTIVA LP 8 mg cp pellic LP
- SCYOVA 240 mg/mL 12 mg/mL sol p perf
- SIFROL 0,18 mg cp
- SIFROL 0,26 mg cp LP
- SIFROL 0,52 mg cp LP
- SIFROL 0,7 mg cp
- SIFROL 1,05 mg cp LP
- SIFROL 2,1 mg cp LP
- SINEMET 100 mg/10 mg cp
- SINEMET 250 mg/25 mg cp séc
- SINEMET LP 100 mg/25 mg cp LP
- SINEMET LP 200 mg/50 mg cp LP
- STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg cp pellic
- STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg cp pellic [ADP1]
- STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg cp pellic
- STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg cp pellic [ADP1]
- STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg cp pellic
- STALEVO 175 mg/43,75 mg/200 mg cp pellic
- STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg cp pellic
- STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg cp pellic
- STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg cp pellic
- STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg cp pellic [ADP1]
- TASMAR 100 mg cp pellic
- TRIVASTAL 20 mg cp enr
- TRIVASTAL LP 50 mg cp enr LP
- XADAGO 100 mg cp pellic
- XADAGO 50 mg cp pellic
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