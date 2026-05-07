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    #Médicaments #Bon usage

    Sécuriser l'usage des médicaments dopaminergiques : l'information sur les effets indésirables doit être systématique

    Afin de renforcer la sécurité des traitements dopaminergiques prescrits notamment dans la maladie de Parkinson, l'ANSM demande aux professionnels de santé d'informer systématiquement les patients sur les effets indésirables, en particulier le risque de comportements compulsifs. 

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    En cas de repérage d’un comportement inhabituel, en parler au médecin ou au pharmacien. 

    En cas de repérage d’un comportement inhabituel, en parler au médecin ou au pharmacien. Lacheev / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sensibilise les professionnels de santé et les patients sur les risques associés aux médicaments dopaminergiques (cf. Encadré 1) [1] prescrits dans le traitement de la maladie de Parkinson (cf. Prise en charge de la maladie de Parkinson en 2024), du syndrome des jambes sans repos ou de l'hyperprolactinémie.

    Encadré 1 - Liste des médicaments dopaminergiques classés par pathologies

    Maladie de Parkinson

    Lévodopa :

    Agonistes dopaminergiques :

    IMAO-B : 

    ICOMT :

    Amantadine (MANTADIX)

    Syndrome des jambes sans repos

    Agonistes dopaminergiques :

    • Pramipexole (SIFROL et génériques)
    • Ropinirole (ADARTREL et génériques)
    • Rotigotine (NEUPRO)

    Hyperprolactinémie

    Agonistes dopaminergiques :

    • Bromocriptine (PARLODEL)
    • Cabergoline (DOSTINEX et génériques)

    Focus sur les troubles du contrôle des impulsions

    La prise de ces médicaments est notamment associée à un risque de troubles du contrôle des impulsions (TCI) dont les conséquences peuvent être graves sur la vie familiale, sociale ou professionnelle des patients.

    Ces troubles correspondent à des comportements compulsifs difficiles à contrôler. Les manifestations sont diverses :  

    • addiction aux jeux d’argent (casinos, paris sportifs, jeux en ligne…) ;
    • dépenses et achats compulsifs (achats inutiles, coûteux et répétitifs) ;
    • consommation excessive de nourriture dans un temps très court ;
    • hypersexualité : pulsions sexuelles accrues, parfois associées à des comportements inappropriés ou dangereux ;
    • comportements hostiles, agressifs ou violents.

    Ces effets indésirables peuvent apparaître : 

    • quelle que soit la dose (même à faible dose) ; 
    • à n'importe quel moment pendant le traitement (même après plusieurs années) ;
    • de façon progressive et insidieuse« sans que le patient en ait conscience ».

    Informer les patients et leur entourage

    Lors de l'initiation ou du renouvellement d'un traitement par un médicament dopaminergique, l'ANSM demande aux professionnels de santé : 

    • d'informer systématiquement les patients et leur entourage sur les risques de TCI, et sur la conduite à tenir (cf. Encadré 2) ;
    • d'interroger systématiquement les patients ou l'entourage sur des changements dans le comportement et adapter la prise en charge si nécessaire. 

    L'ANSM insiste sur la nécessité d'impliquer l'entourage proche du patient afin de repérer un comportement inhabituel. 

    Encadré 2 - Effets indésirables des dopaminergiques : une information insuffisante

    En février 2026, l'association France Parkinson a rendu public les résultats d'une enquête en ligne menée entre le 17 juillet et le 15 septembre 2025, auprès de 6 832 patients ou proches d'un patient (avec l'institut Viavoice) [2].

    Concernant plus précisément les troubles du contrôle des impulsions (TCI), l'étude indique que 37 % des répondants déclarent avoir souffert de ces troubles (jusqu'à 51 % après 10 ans de traitement).

    L'étude met en évidence un défaut d'information sur les TCI : 

    • plus de 6 répondants sur 10 déclarent ne pas avoir été informés des risques de TCI lors de la primo prescription ;
    • 48 % des patients informés sur les TCI l'ont été par leur médecin, et 63 % par un autre canal.

    Une brochure d'information pour accompagner les patients et les professionnels

    Pour sécuriser l'usage des médicaments dopaminergiques, les professionnels de santé peuvent s'appuyer sur la brochure d'information « Médicaments dopaminergiques : ce qu'il faut savoir » élaborée par l'ANSM (et mise en jour en mai 2026) [3].

    Les informations suivantes y sont décrites : 

    • les différents médicaments dopaminergiques (cf. Encadré 1) ;
    • le cadre de prescription des médicaments dopaminergiques : maladie de Parkinson, syndrome des jambes sans repos, hyperprolactinémie, inhibition de la production de lait maternel chez la femme qui allaite ;
    • les effets indésirables importants à connaître : 
      • troubles du contrôle des impulsions, 
      • usage compulsif du médicament,
      • troubles neurologiques,
      • somnolence,
      • hypotension provoquant des étourdissements ou des malaises,
      • troubles digestifs (nausées, vomissements) ;
    • la conduite à tenir : 
      • observance : respecter la prescription médicale (dose, horaires),
      • le repérage d'un comportement inhabituel : en parler avec le pharmacien ou le médecin. 

    Il est conseillé de partager ce document avec les proches du patient. 

    Pour en savoir plus

    [1] Médicaments antiparkinsoniens : connaître les risques pour un usage sécurisé (ANSM, 7 mai 2026)

    [2] Dossier de presse - Traitements antiparkinsoniens : l'angle mort des effets indésirables - Résultats de l'enquête nationale France Parkinson (France Parkinson, février 2026)

    [3] Brochure d'information sur les médicaments dopaminergiques (ANSM, mai 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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