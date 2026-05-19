Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 19 à 21)

Plusieurs remises à disposition reportées.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 7 et 19 mai 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

DILANTIN : mise en place d'un contingentement qualitatif chez les enfants

DILANTIN 250 mg/5 mL solution injectable (phénytoïne sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Rupture de stock persistante

Mise en place d'un contingentement qualitatif (cf. notre article complet du 19 mai 2026) : Pour les patients pédiatriques de plus de 5 ans et les adultes , un report vers la spécialité PRODILANTIN 75 mg/mL solution à diluer pour perfusion /solution injectable (fosphénytoïne sodique) est possible en tenant compte des différences de posologie pour éviter les erreurs médicamenteuses Chez les enfants de moins de 5 ans , maintien de la mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de Fenitoína Altan 50 mg/ml Solución inyectable importé d’Espagne, à réserver uniquement aux situations où il n’y a aucune alternative, et exclusivement pour une utilisation en pédiatrie dans les indications suivantes : Traitement de l'état de mal épileptique de l'adulte et de l'enfant, en monothérapie ou en association Prévention des crises d'épilepsie de la phase aiguë après intervention neurochirurgicale ou chez des traumatisés crâniens graves quand l'administration orale de la phénytoïne est impossible Troubles du rythme ventriculaire lors d'une intoxication digitalique en cas de besoin : échec ou intolérance aux traitements de référence



Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Esteve Pharmaceuticals sur le contingentement qualitatif (6 mai 2026)

HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA en seringue préremplie : une date annoncée pour la remise à disposition

HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/mL solution injectable en seringue préremplie de 0,2 mL (héparine calcique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension d'approvisionnement persistante sur les seringues de 0,2 mL

Les seringues de 0,3 mL sont disponibles

Date de remise à disposition prévue : début juin 2026

MIOCHOLE : remise à disposition à nouveau reportée

MIOCHOLE 20 mg poudre et solvant pour solution intraoculaire (chlorure d'acétylcholine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Il existe une alternative en quantité suffisante pour pallier

Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026, au lieu d'avril 2026 (cf. notre article du 12 février 2026)

MITOMYCINE ACCORD : remise à disposition annoncée pour juillet 2026

MITOMYCINE ACCORD 20 mg poudre pour solution injectable / perfusion ou voie intravésicale (mitomycine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension persistante

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026

OGIVRI 420 mg : remise à disposition reportée de 1 mois

OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture après une période de tension

Date de remise à disposition prévue : courant juin 2026, au lieu de mai (cf. notre article du 14 avril 2026)

TENORMINE injectable : modalités de mise à disposition du stock restant

TENORMINE 5 mg/10 mL solution injectable IV (aténolol)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : indéterminée (décembre 2026 selon le laboratoire - cf. courrier)

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire CSP à l’attention des professionnels de santé (13 mai 2026) : le stock restant est désormais dédié aux commandes à caractère d’urgence. Les pharmaciens hospitaliers doivent communiquer au laboratoire le contexte de toute commande.

Remise à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes :