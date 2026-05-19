Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaines 19 à 21)

Plusieurs remises à disposition reportées.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 7
DILANTIN : mise en place d'un contingentement qualitatif chez les enfants
DILANTIN 250 mg/5 mL solution injectable (phénytoïne sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Rupture de stock persistante
- Mise en place d'un contingentement qualitatif (cf. notre article complet du 19 mai 2026) :
- Pour les patients pédiatriques de plus de 5 ans et les adultes, un report vers la spécialité PRODILANTIN 75 mg/mL solution à diluer pour perfusion /solution injectable (fosphénytoïne sodique) est possible en tenant compte des différences de posologie pour éviter les erreurs médicamenteuses
- Chez les enfants de moins de 5 ans, maintien de la mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de Fenitoína Altan 50 mg/ml Solución inyectable importé d’Espagne, à réserver uniquement aux situations où il n’y a aucune alternative, et exclusivement pour une utilisation en pédiatrie dans les indications suivantes :
- Traitement de l'état de mal épileptique de l'adulte et de l'enfant, en monothérapie ou en association
- Prévention des crises d'épilepsie de la phase aiguë après intervention neurochirurgicale ou chez des traumatisés crâniens graves quand l'administration orale de la phénytoïne est impossible
- Troubles du rythme ventriculaire lors d'une intoxication digitalique en cas de besoin : échec ou intolérance aux traitements de référence
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Esteve Pharmaceuticals sur le contingentement qualitatif (6 mai 2026)
HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA en seringue préremplie : une date annoncée pour la remise à disposition
HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/mL solution injectable en seringue préremplie de 0,2 mL (héparine calcique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension d'approvisionnement persistante sur les seringues de 0,2 mL
- Les seringues de 0,3 mL sont disponibles
- Date de remise à disposition prévue : début juin 2026
MIOCHOLE : remise à disposition à nouveau reportée
MIOCHOLE 20 mg poudre et solvant pour solution intraoculaire (chlorure d'acétylcholine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Il existe une alternative en quantité suffisante pour pallier
- Date de remise à disposition prévue : fin juin 2026, au lieu d'avril 2026 (cf. notre article du 12 février 2026)
MITOMYCINE ACCORD : remise à disposition annoncée pour juillet 2026
MITOMYCINE ACCORD 20 mg poudre pour solution injectable / perfusion ou voie intravésicale (mitomycine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension persistante
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : courant juillet 2026
OGIVRI 420 mg : remise à disposition reportée de 1 mois
OGIVRI 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (trastuzumab)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture après une période de tension
- Date de remise à disposition prévue : courant juin 2026, au lieu de mai (cf. notre article du 14 avril 2026)
TENORMINE injectable : modalités de mise à disposition du stock restant
TENORMINE 5 mg/10 mL solution injectable IV (aténolol)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée (décembre 2026 selon le laboratoire - cf. courrier)
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire CSP à l’attention des professionnels de santé (13 mai 2026) : le stock restant est désormais dédié aux commandes à caractère d’urgence. Les pharmaciens hospitaliers doivent communiquer au laboratoire le contexte de toute commande.
Remise à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition normale des spécialités suivantes
- ONCOVIN 1 mg solution injectable (vincristine sulfate), depuis le 20 février 2026, après des mois de tension (cf. notre article du 7 août 2025)
- PERSANTINE 10 mg/2 mL solution injectable en ampoule (dipyridamole), depuis le 18 mai 2026, après quelques semaines de rupture (cf. notre article du 21 avril 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 19 mai 2026)
- DILANTIN 250 mg/5 ml sol inj
- HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/ml sol inj SC
- MIOCHOLE 20 mg pdre/solv p sol IO
- MITOMYCINE ACCORD 20 mg pdre p sol inj/p perf ou voie intravésicale
- OGIVRI 420 mg pdre p sol diluer p perf
- ONCOVIN 1 mg sol inj
- PERSANTINE 10 mg/2 ml sol inj en ampoule
- TENORMINE 5 mg/10 ml sol inj en ampoule IV
- Biomédicaments (anticorps monoclonaux et protéines de fusion)
- Crise convulsive de l'adulte
- Embolie pulmonaire
- Épilepsie de l'adulte
- Épilepsie de l'enfant
- Infarctus cérébral
- Post-infarctus
- Purpura thrombopénique immunologique de l'enfant
- Syndrome coronarien aigu ST-
- Syndrome coronarien aigu ST+ (Infarctus du myocarde)
- Thrombose veineuse profonde : prophylaxie en milieu médical
- Thrombose veineuse profonde : prophylaxie en chirurgie
- Thrombose veineuse profonde : traitement
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