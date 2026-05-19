DILANTIN injectable : des mesures pour pallier l'indisponibilité des unités importées

Des unités importées attendues fin août/début septembre 2026.Nadezhda Fedrunova / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Le
Selon le calendrier présenté par le laboratoire :
- la distribution des unités importées auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI) françaises est attendue fin août / début septembre 2026
- la remise à disposition
Pour rappel, la rupture de stock de DILANTIN dure depuis octobre 2025 ; depuis plusieurs mois, des unités de la spécialité espagnole Fenitoína Altan 50 mg/ml Solución inyectable
|
Neurologie
Cardiologie
En neurologie, réserver la prescription de DILANTIN aux enfants de moins de 5 ans
Dans les indications de
- réserver temporairement la prescription de phénytoïne sodique (DILANTIN) aux enfants de moins de 5 ans ;
- pour les enfants de 5 ans et plus et les adultes, se reporter sur la fosphénytoïne sodique (PRODILANTIN 75 mg/mL solution injectable).
Une attestation sur l'honneur pour certifier l'âge du patient
Dans le cadre de ces nouvelles recommandations, chaque commande de DILANTIN adressée au laboratoire par la pharmacie hospitalière doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur [3]
- que l’établissement n’a pas assez de phénytoïne sodique pour assurer la continuité de traitement des patients de moins de 5 ans
- et que les unités commandées leur sont exclusivement destinées.
Cette attestation sur l'honneur doit être transmise
Remplacement de DILANTIN par PRODILANTIN : attention aux différences posologiques
Pour les enfants de 5 ans et plus et les adultes, le remplacement de DILANTIN (phénytoïne sodique) par PRODILANTIN (fosphénytoïne sodique) doit être réalisé avec prudence, en
La fosphénytoïne est
PRODILANTIN 75
La prescription de PRODILANTIN doit impérativement être réalisée en mg d'équivalent phénytoïne (EP) par kg (cf. notre article du 2 février 2021).
Il est demandé aux pharmaciens hospitaliers de transmettre
- guide
- guide posologique - adultes.
Si l'établissement n'est pas familiarisé avec la fosphénytoïne, il est recommandé d’effectuer une double validation des protocoles de prescription et de dispensation afin de garantir la continuité des soins en toute sécurité.
D'autres solutions à envisager pour l'indication en cardiologie
Concernant l'indication de
[1] Tensions d’approvisionnement en Dilantin : restriction d’usage aux enfants de moins de 5 ans, rappel des précautions avec l’alternative Prodilantin (ANSM, 7 mai 2026)
[2] Rupture de stock de DILANTIN 250 mg/5 mL injectable (ANSM, 7 mai 2026)
[3] Attestation sur l’honneur à compléter par les PUI pour les commandes de DILANTIN (ANSM, mai 2026)
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.