DILANTIN injectable : des mesures pour pallier l'indisponibilité des unités importées

Des unités importées attendues fin août/début septembre 2026.Nadezhda Fedrunova / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Le laboratoire Esteve Pharmaceuticals a signalé des retards dans l’acheminement des importations prévues pour pallier l'indisponibilité de DILANTIN 250 mg/5 mL solution injectable (phénytoïne sodique - cf. Encadré) [1, 2].

Selon le calendrier présenté par le laboratoire :

la distribution des unités importées auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI) françaises est attendue fin août / début septembre 2026 ;

; la remise à disposition normale de DILANTIN dans les établissements de santé est prévue en octobre 2026.

Pour rappel, la rupture de stock de DILANTIN dure depuis octobre 2025 ; depuis plusieurs mois, des unités de la spécialité espagnole Fenitoína Altan 50 mg/ml Solución inyectable sont importées en France (cf. notre article du 4 décembre 2025) pour permettre une continuité des traitements par phénytoïne.

Encadré - Indications thérapeutiques de DILANTIN Neurologie Traitement de l'état de mal épileptique de l'adulte et de l'enfant, en monothérapie ou en association ;

; Prévention des crises d'épilepsie de la phase aiguë après intervention neurochirurgicale ou chez des traumatisés crâniens graves quand l'administration orale de la phénytoïne est impossible. Cardiologie Troubles du rythme ventriculaire lors d'une intoxication digitalique en cas de besoin : échec ou intolérance aux traitements de référence.

En neurologie, réserver la prescription de DILANTIN aux enfants de moins de 5 ans

Dans les indications de neurologie, pour assurer la continuité des traitements chez des patients pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique, les recommandations applicables depuis le 11 mai 2026 sont les suivantes [1] :

réserver temporairement la prescription de phénytoïne sodique (DILANTIN) aux enfants de moins de 5 ans ;

pour les enfants de 5 ans et plus et les adultes, se reporter sur la fosphénytoïne sodique (PRODILANTIN 75 mg/mL solution injectable).

Une attestation sur l'honneur pour certifier l'âge du patient

Dans le cadre de ces nouvelles recommandations, chaque commande de DILANTIN adressée au laboratoire par la pharmacie hospitalière doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur [3] (cf. ci-dessous) complétée par la PUI, certifiant :

que l’établissement n’a pas assez de phénytoïne sodique pour assurer la continuité de traitement des patients de moins de 5 ans ;

; et que les unités commandées leur sont exclusivement destinées.

Cette attestation sur l'honneur doit être transmise au laboratoire Esteve sur l'adresse contact-france@esteve.com.

DILANTIN - Extrait de l'attestation sur l'honneur à remplir par les PUI

Remplacement de DILANTIN par PRODILANTIN : attention aux différences posologiques

Pour les enfants de 5 ans et plus et les adultes, le remplacement de DILANTIN (phénytoïne sodique) par PRODILANTIN (fosphénytoïne sodique) doit être réalisé avec prudence, en tenant compte des différences de posologie pour éviter les erreurs médicamenteuses à l'origine d'un surdosage.

La fosphénytoïne est une prodrogue de la phénytoïne sodique. Les posologies de PRODILANTIN 75 mg/mL et de DILANTIN 250 mg/5 mL ne sont pas équivalentes.

PRODILANTIN 75 mg/mL (fosphénytoïne sodique) ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 5 ans (cf. notre article du 1er juin 2023).

La prescription de PRODILANTIN doit impérativement être réalisée en mg d'équivalent phénytoïne (EP) par kg (cf. notre article du 2 février 2021).

Il est demandé aux pharmaciens hospitaliers de transmettre aux services concernés les guides posologiques établis par l'ANSM en 2021 :

guide posologique - enfants de 5 ans et plus ;

posologique - enfants de 5 ans et plus ; guide posologique - adultes.

Si l'établissement n'est pas familiarisé avec la fosphénytoïne, il est recommandé d’effectuer une double validation des protocoles de prescription et de dispensation afin de garantir la continuité des soins en toute sécurité.

D'autres solutions à envisager pour l'indication en cardiologie

Concernant l'indication de cardiologie, d'autres solutions thérapeutiques sont disponibles et peuvent être utilisées en alternative à DILANTIN, quel que soit l'âge du patient.