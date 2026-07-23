Alerte de l'ANSM : tensions en collyres

Limiter les prescriptions et les dispensations aux quantités strictement nécessaires.yacobchuk / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) signale de fortes tensions d'approvisionnement concernant 10 collyres, dont 7 en unidose, qui sont accentuées aujourd'hui par les difficultés de production d'Excelvision en France [1].
Liste des collyres en difficultés d'approvisionnement
Fortes tensions
- FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre en solution en récipient unidose (fluorescéine sodique) (cf. notre article du 23 juillet 2027)
- MYDRIATICUM 2 mg/0,4 mL collyre récipient unidose (tropicamide)
En tension
- NEOSYNEPHRINE FAURE 2,5 % collyre solution en récipient unidose (phényléphrine)
- NEOSYNEPHRINE FAURE 10 % collyre récipient unidose (phényléphrine)
- VOLTARENOPHTA 0,1 % (0,3 mg/0,3 mL) collyre récipient unidose (diclofénac)
- VERKAZIA 1 mg/ml collyre émulsion (ciclosporine)
- CHLORHYDRATE D'OXYBUPROCAINE THEA 1,6 mg/0,4 mL collyre récipient unidose (oxybuprocaïne)
- TETRACAINE THEA 1 % collyre solution en récipient unidose (tétracaïne)
- DEXOCOL 1 mg/ml collyre solution (dexaméthasone)
- CHIBROXINE 0,3 % collyre (norfloxacine)
Mesures pour préserver les stocks
Pour gérer les stocks disponibles et limiter l'impact sur les patients, l'ANSM recommande aux professionnels de santé de :
- ne recourir aux collyres que lorsque leur utilisation est indispensable et ne peut être reportée ;
- privilégier d'autres solutions si cela est possible ;
- limiter les prescriptions et les dispensations aux quantités strictement nécessaires ;
- éviter la constitution de stocks de précaution.
[1] Tensions en collyres : bien les prescrire pour préserver les stocks disponibles (ANSM, le 23 juillet 2026)
- CHIBROXINE 0,3 % collyre
- CHLORHYDRATE D'OXYBUPROCAINE THEA 1,6 mg/0,4 ml collyre récip unidose
- DEXOCOL 1 mg/ml collyre sol
- FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre sol récip unidose
- MYDRIATICUM 2 mg/0,4 ml collyre récip unidose
- NEOSYNEPHRINE FAURE 10 % collyre récip unidose
- NEOSYNEPHRINE FAURE 2,5 % collyre sol en récipient unidose
- TETRACAINE THEA 1 % collyre sol en récipient unidose
- VERKAZIA 1 mg/ml collyre émuls
- VOLTARENOPHTA 0,1 % (0,3 mg/0,3 ml) collyre récip unidose
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