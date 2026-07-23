Alerte de l'ANSM : tensions en collyres

Limiter les prescriptions et les dispensations aux quantités strictement nécessaires.yacobchuk / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) signale de fortes tensions d'approvisionnement concernant 10 collyres, dont 7 en unidose, qui sont accentuées aujourd'hui par les difficultés de production d'Excelvision en France [1].

Liste des collyres en difficultés d'approvisionnement

Fortes tensions

En tension

Mesures pour préserver les stocks

Pour gérer les stocks disponibles et limiter l'impact sur les patients, l'ANSM recommande aux professionnels de santé de :