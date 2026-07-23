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    Alerte de l'ANSM : tensions en collyres

    L'ANSM signale de fortes tensions d'approvisionnement de plusieurs collyres et des difficultés sur le site de production français d'Excelvision. Elle invite les professionnels de santé à bien les prescrire pour préserver les stocks disponibles.

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    Limiter les prescriptions et les dispensations aux quantités strictement nécessaires.

    Limiter les prescriptions et les dispensations aux quantités strictement nécessaires.yacobchuk / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) signale de fortes tensions d'approvisionnement concernant 10 collyres, dont 7 en unidose, qui sont accentuées aujourd'hui par les difficultés de production d'Excelvision en France [1]. 

    Liste des collyres en difficultés d'approvisionnement

    Fortes tensions

    En tension

    Mesures pour préserver les stocks

    Pour gérer les stocks disponibles et limiter l'impact sur les patients, l'ANSM recommande aux professionnels de santé de :

    • ne recourir aux collyres que lorsque leur utilisation est indispensable et ne peut être reportée ;
    • privilégier d'autres solutions si cela est possible ;
    • limiter les prescriptions et les dispensations aux quantités strictement nécessaires ;
    • éviter la constitution de stocks de précaution.

     

    Pour en savoir plus

    [1] Tensions en collyres : bien les prescrire pour préserver les stocks disponibles (ANSM, le 23 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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