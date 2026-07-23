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    Disponibilité

    Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 30)

    Entre les 21 et 23 juillet 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital, et exclusivement à l'hôpital.

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    Des spécialités étrangères à la rescousse.

    Des spécialités étrangères à la rescousse.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 21 et 23 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital, et exclusivement à l'hôpital.

    COLCHIMAX contingenté en ville

    COLCHIMAX comprimé pelliculé sécable (colchicine/métilsulfate de tiémonium/poudre d'opium)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : tension
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue indéterminée

    Compléments d'information par le laboratoire

    FLUORESCEINE FAURE 0,5 % unidose : une spécialité irlandaise en dépannage

    FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre en solution en récipient unidose (fluorescéine sodique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Complément d'information par le laboratoire

    Tableau - Récapitulatif des deux spécialités

    Spécialités de linézolide per os exclusivement hospitalières : de nouveau en tension

    Spécialités de linézolide 600 mg comprimé pelliculé

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : de nouveau en tension, après une remise à disposition (cf. notre article du 2 septembre 2025)
    • Contingentement quantitatif à l'hôpital
    • Laboratoire Arrow : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Linezolid Normon 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG initialement destinées au marché espagnol (cf. notre article du 25 juin 2026)
    • Date de remise à disposition indéterminée

    RIFADINE 300 mg toujours en tension, sauf pour les boîtes de 8 gélules

    RIFADINE 300 mg gélule (rifampicine) boîte de 8 ou de 30, sous plaquettes

    État de disponibilité selon l'ANSM

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 23 juillet 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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