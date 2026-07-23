Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 30)

Des spécialités étrangères à la rescousse.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 21 et 23 juillet
COLCHIMAX contingenté en ville
COLCHIMAX comprimé pelliculé sécable (colchicine/métilsulfate de tiémonium/poudre d'opium)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue indéterminée
Compléments d'information par le laboratoire
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire de boîtes de 30 comprimés de Colchicina Lirca 1 mg compresse (« compresse » signifie comprimés en italien) importés d’Italie : lettre du laboratoire Mayoly de juillet 2025 à destination des professionnels de santé et des patients (sur le site de l'ANSM, 1er juillet 2025)
- Sérialisation : lettre d'information du laboratoire Mayoly du 17 novembre 2025 à destination des grossistes et officinaux (sur le site de l'ANSM, 18 novembre 2025)
- Reprise de distribution contingentée pour les boîtes de 15 et 20 comprimés : lettre d'information du laboratoire Mayoly du 17 juin 2026 à destination des professionnels de santé (sur le site de l'ANSM, 22 juillet 2026)
FLUORESCEINE FAURE 0,5 % unidose : une spécialité irlandaise en dépannage
FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre en solution en récipient unidose (fluorescéine sodique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension (cf. notre article du 26 mars 2026)
- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Minims Fluorescein Sodium 2%, w/v Eye Drops, Solution initialement destinées au marché irlandais réservées aux ophtalmologues libéraux
- Date de remise à disposition prévue : septembre 2026, comme annoncée dans notre article du 26 mars 2026
- L'ANSM signale des tensions d'approvisionnement sur d'autres collyres également (cf. notre article complet du 23 juillet 2026)
Complément d'information par le laboratoire
- Lettre d’information du laboratoire Serb S.A.S du 29 avril 2026 à l'attention des ophtalmologues libéraux (sur le site de l'ANSM du 21 juillet 2026) : le laboratoire attire l'attention sur le risque de surdosage avec la spécialité irlandaise en cas de confusion des concentrations entre les deux spécialités (cf. Tableau).
Tableau - Récapitulatif des deux spécialités
Spécialités de linézolide per os exclusivement hospitalières : de nouveau en tension
Spécialités de linézolide 600 mg comprimé pelliculé
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : de nouveau en tension, après une remise à disposition (cf. notre article du 2 septembre 2025)
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Laboratoire Arrow : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Linezolid Normon 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG initialement destinées au marché espagnol (cf. notre article du 25 juin 2026)
- Date de remise à disposition indéterminée
RIFADINE 300 mg toujours en tension, sauf pour les boîtes de 8 gélules
RIFADINE 300 mg gélule (rifampicine) boîte de 8 ou de 30, sous plaquettes
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension (cf. notre article du 23 juin 2026)
- Contingentement quantitatif en ville
- Remise à disposition des boîtes de 8 gélules
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 23 juillet 2026)
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