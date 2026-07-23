Disponibilités des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 30)

Des spécialités étrangères à la rescousse.violinconcertono3 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

E ntre les 21 et 23 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital, et exclusivement à l'hôpital.

COLCHIMAX contingenté en ville

COLCHIMAX comprimé pelliculé sécable (colchicine/métilsulfate de tiémonium/poudre d'opium)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville : tension

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif en ville

Date de remise à disposition prévue indéterminée

Compléments d'information par le laboratoire

FLUORESCEINE FAURE 0,5 % unidose : une spécialité irlandaise en dépannage

FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre en solution en récipient unidose (fluorescéine sodique)

État de disponibilité selon l'ANSM

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Serb S.A.S du 29 avril 2026 à l'attention des ophtalmologues libéraux (sur le site de l'ANSM du 21 juillet 2026) : le laboratoire attire l'attention sur le risque de surdosage avec la spécialité irlandaise en cas de confusion des concentrations entre les deux spécialités (cf. Tableau).

Tableau - Récapitulatif des deux spécialités

Spécialités de linézolide per os exclusivement hospitalières : de nouveau en tension

Spécialités de linézolide 600 mg comprimé pelliculé

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : de nouveau en tension, après une remise à disposition (cf. notre article du 2 septembre 2025)

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Laboratoire Arrow : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Linezolid Normon 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG initialement destinées au marché espagnol (cf. notre article du 25 juin 2026)

Date de remise à disposition indéterminée

RIFADINE 300 mg toujours en tension, sauf pour les boîtes de 8 gélules

RIFADINE 300 mg gélule (rifampicine) boîte de 8 ou de 30, sous plaquettes

État de disponibilité selon l'ANSM