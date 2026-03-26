Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 13)

Des spécialités tchèque, slovaque et américaine importées.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 25 et 26 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs
FLUORESCEINE FAURE 0,5 % unidose : remise à disposition reportée en septembre 2026
FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre en solution en récipient unidose (fluorescéine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville (boîte de 5) : tension en raison de difficulté de production
- Situation à l'hôpital (boîte de 100) : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : septembre 2026, au lieu de mai annoncé initialement (cf. notre article du 9 décembre 2025)
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Serb à l’attention des professionnels de santé (25 mars 2026)
ZYPADHERA injectable : tension persistante et point sur la disponibilité des spécialités importées
Spécialités hospitalières ZYPADHERA 210 mg, 300 mg et 405 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités des spécialités :
- Zypadhera 300 mg prášok na injekcnú suspenziu initialement destinées au marché slovaque (expiration 06/2026)
- Zypadhera 300 mg prášek pro injekci s prodlouženým uvolnováním initialement destinées au marché tchèque (expiration 03/2026 ou 04/2026 selon les lots)
- Zyprexa Relprevv TM for extended release injectable suspension, 210 mg/vial initialement destinées au marché américain (expiration 10/2025)
- Date de remise à disposition indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Pour le dosage à 300 mg : Lettre d’information du laboratoire Cheplapharm France à l'attention des professionnels de santé pour la spécialité tchèque et slovaque (mai 2025)
Pour le dosage à 210 mg : Lettre d'information du laboratoire Cheplapharm France à l'attention des professionnels de santé pour la spécialité américaine (mars 2025)
Remises à disposition
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- spécialités de fébuxostat 80 mg depuis le 16 mars 2026, après plusieurs semaines de perturbation ayant conduit l'ANSM à émettre des recommandations (cf. notre article du 3 février 2026) : quelques laboratoires restent ponctuellement en tension mais la couverture globale est assurée
- RIFAMYCINE CHIBRET 1 MUI/100 mL collyre en solution (rifamycine), depuis le 25 mars 2026 après plusieurs mois de tension (cf. notre article du 27 novembre 2025)
- à l'hôpital, UN-ALFA 1 microgramme/0,5 mL solution injectable IV en ampoule (alfacalcidol) depuis le 24 mars 2026, après plusieurs semaines de rupture (cf. notre article du 13 janvier 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 26 mars 2026)
- FEBUXOSTAT ACCORD 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT ALMUS 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT ARROW 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT BIOGARAN 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT CRISTERS 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT EG 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT EVOLUGEN 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT TEVA SANTE 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT VIATRIS 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT ZENTIVA LAB 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT ZYDUS 80 mg cp pellic
- FEBUXOSTAT ZYDUS FRANCE 80 mg cp pellic
- FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre sol récip unidose
- RIFAMYCINE CHIBRET 1 MUI/100 ml collyre sol
- UN-ALFA 1 µg/0,5 ml sol inj en ampoule IV
- ZYPADHERA 210 mg pdre/solv p susp inj LP
- ZYPADHERA 300 mg pdre/solv p susp inj LP
- ZYPADHERA 405 mg pdre/solv p susp inj LP
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