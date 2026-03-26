Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 13)

Des spécialités tchèque, slovaque et américaine importées.vadishzainer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Entre les 25 et 26 mars 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

FLUORESCEINE FAURE 0,5 % unidose : remise à disposition reportée en septembre 2026

FLUORESCEINE FAURE 0,5 % collyre en solution en récipient unidose (fluorescéine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation en ville (boîte de 5) : tension en raison de difficulté de production

Situation à l'hôpital (boîte de 100) : tension

Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital

Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital

Date de remise à disposition prévue : septembre 2026, au lieu de mai annoncé initialement (cf. notre article du 9 décembre 2025)

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Serb à l’attention des professionnels de santé (25 mars 2026)

ZYPADHERA injectable : tension persistante et point sur la disponibilité des spécialités importées

Spécialités hospitalières ZYPADHERA 210 mg, 300 mg et 405 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Contingentement quantitatif à l'hôpital

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités des spécialités : Zypadhera 300 mg prášok na injekcnú suspenziu initialement destinées au marché slovaque (expiration 06/2026) Zypadhera 300 mg prášek pro injekci s prodlouženým uvolnováním initialement destinées au marché tchèque (expiration 03/2026 ou 04/2026 selon les lots) Zyprexa Relprevv TM for extended release injectable suspension, 210 mg/vial initialement destinées au marché américain (expiration 10/2025)



Date de remise à disposition indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Pour le dosage à 300 mg : Lettre d’information du laboratoire Cheplapharm France à l'attention des professionnels de santé pour la spécialité tchèque et slovaque (mai 2025)

Pour le dosage à 210 mg : Lettre d'information du laboratoire Cheplapharm France à l'attention des professionnels de santé pour la spécialité américaine (mars 2025)

Remises à disposition

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :