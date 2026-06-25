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    Disponibilité

    Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 26)

    Les 24 et 25 juin 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités exclusivement distribuées sur le circuit hospitalier.

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    Des tensions persistantes et deux remises à disposition.

    Des tensions persistantes et deux remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Les 24 et 25 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

    ATGAM : remise à disposition reportée en août 2026

    ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/mL : tension persistante sur les seringues préremplies

    HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/mL solution injectable en seringue préremplie de 0,2 mL (héparine calcique)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    LINEZOLIDE ARROW 600 mg comprimé : indisponible pour une durée indéterminée

    LINEZOLIDE ARROW 600 mg comprimé pelliculé (linézolide)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : rupture
    • Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Linezolid Normon 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG initialement destinées au marché espagnol
    • Date de remise à disposition indéterminée

    Complément d'information par le laboratoire 

    Lettre d’information du laboratoire Arrow aux professionnels de santé (17 avril 2025) : la spécialité importée contient la même substance active, un même dosage, une même forme pharmaceutique, et un même nombre de comprimés par boîte que la spécialité LINEZOLIDE ARROW 600 mg comprimé pelliculé. Les pictogrammes d'avertissement (grossesse et conduite) ainsi que la liste I n'apparaissent pas sur le conditionnement. 
    Les unités importées ne nécessitent pas d'être décommissionnées.

    Remise à disposition normale

    L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :

    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 25 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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