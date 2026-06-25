Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 26)

Des tensions persistantes et deux remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les 24
ATGAM : remise à disposition reportée en août 2026
ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Date de remise à disposition prévue courant août 2026, au lieu de mi-juin annoncé initialement (cf. notre article du 7 mai 2026)
HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/mL : tension persistante sur les seringues préremplies
HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/mL solution injectable en seringue préremplie de 0,2 mL (héparine calcique)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Tension d'approvisionnement sur les seringues de 0,2 mL, après un épisode de rupture (cf. notre article du 2 avril 2026)
- Date de remise à disposition indéterminée
LINEZOLIDE ARROW 600 mg comprimé : indisponible pour une durée indéterminée
LINEZOLIDE ARROW 600 mg comprimé pelliculé (linézolide)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Linezolid Normon 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG initialement destinées au marché espagnol
- Date de remise à disposition indéterminée
Complément d'information par le laboratoire
Lettre d’information du laboratoire Arrow aux professionnels de santé (17 avril 2025) : la spécialité importée contient la même substance active, un même dosage, une même forme pharmaceutique, et un même nombre de comprimés par boîte que la spécialité LINEZOLIDE ARROW 600 mg comprimé pelliculé. Les pictogrammes d'avertissement (grossesse et conduite) ainsi que la liste I n'apparaissent pas sur le conditionnement.
Les unités importées ne nécessitent pas d'être décommissionnées.
Remise
à disposition normale
L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :
- ZYPADHERA 300 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée (olanzapine), depuis le 24 juin 2026,
- ZYVOXID 100 mg/5 mL gélule pour suspension buvable (linézolide) depuis le 24 juin 2026 avec quelques jours d'avance par rapport aux prévisions (cf. notre article du 28 mai 2026)
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 25 juin 2026)
- Antibiotiques, antiviraux (traitement par)
- Embolie pulmonaire
- Infarctus cérébral
- Infections ostéoarticulaires bactériennes
- Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte
- Schizophrénie
- Syndrome coronarien aigu ST-
- Syndrome coronarien aigu ST+ (Infarctus du myocarde)
- Thrombose veineuse profonde : prophylaxie en milieu médical
- Thrombose veineuse profonde : prophylaxie en chirurgie
- Thrombose veineuse profonde : traitement
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