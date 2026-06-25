Hôpital : état de disponibilité de plusieurs spécialités hospitalières (semaine 26)

Des tensions persistantes et deux remises à disposition.peterspiro / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Les 24 et 25 juin 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées exclusivement à l'hôpital.

ATGAM : remise à disposition reportée en août 2026

ATGAM 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (immunoglobulines de cheval anti-thymocytes humains)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Date de remise à disposition prévue courant août 2026, au lieu de mi-juin annoncé initialement (cf. notre article du 7 mai 2026)

HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/mL : tension persistante sur les seringues préremplies

HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/mL solution injectable en seringue préremplie de 0,2 mL (héparine calcique)

État de disponibilité selon l'ANSM

LINEZOLIDE ARROW 600 mg comprimé : indisponible pour une durée indéterminée

LINEZOLIDE ARROW 600 mg comprimé pelliculé (linézolide)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : rupture

Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d’unités de la spécialité Linezolid Normon 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG initialement destinées au marché espagnol

Date de remise à disposition indéterminée

Complément d'information par le laboratoire

Lettre d’information du laboratoire Arrow aux professionnels de santé (17 avril 2025) : la spécialité importée contient la même substance active, un même dosage, une même forme pharmaceutique, et un même nombre de comprimés par boîte que la spécialité LINEZOLIDE ARROW 600 mg comprimé pelliculé. Les pictogrammes d'avertissement (grossesse et conduite) ainsi que la liste I n'apparaissent pas sur le conditionnement.

Les unités importées ne nécessitent pas d'être décommissionnées.

Remise à disposition normale

L'ANSM a confirmé la remise à disposition des spécialités suivantes :